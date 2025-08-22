Toute l’actu en direct 24h/24
Jeux vidéo : voici les 4 pays représentant les plus gros marchés dans le monde

Les acteurs des jeux vidéos sont réunis à Cologne pour Gamescom 2025. Ce marché pourrait représenter 630 milliards d’euros d'ici 2030. [REUTERS/Leon Kuegeler]
Le marché du jeu vidéo devrait représenter 450 milliards d’euros en 2025. Les pays asiatiques et occidentaux en sont les principaux consommateurs.

L'effervescence autour de la Gamescom de Cologne 2025, la grand-messe du jeu vidéo où plus de 350.000 visiteurs sont attendus, illustre l'importance économique prise par l'industrie vidéoludique depuis 20 ans.

Selon Statista Market Insights, le chiffre d’affaires mondial du marché du jeu vidéo devrait atteindre 520 milliards de dollars (environ 450 milliards d’euros) et croître de près de 7 % par an durant les prochaines années. Et deux pays se détachent nettement.

Aux États-Unis, tout d'abord, le chiffre d’affaires de ce secteur d'activité devrait dépasser 120 milliards d’euros en 2025, si l’on prend en compte la création, l’édition, la distribution et la monétisation des jeux PC, mobiles et en ligne, ainsi que les dépenses en matériel et accessoires associés, un chiffre qui devrait franchir les 170 milliards d’euros à l’horizon 2030.

Le marché chinois suit de près, avec 119 milliards d’euros estimés en 2025, porté notamment par l'entreprise locale Tencent, leader mondial de l’édition de jeux vidéo.

La France, seulement huitième

Considéré comme le berceau du jeu vidéo, avec des géants comme Nintendo et Sony (PlayStation), le Japon est loin derrière, avec un marché national évalué à 44 milliards d’euros.

En quatrième position se trouve le Royaume-Uni, où Londres est considérée par le quotidien Evening Standard comme «la plus grande plaque tournante des jeux vidéo en Europe», voire la «capitale mondiale des jeux», avec 700 entreprises spécialisées. Le pays devrait générer plus de 15 milliards d’euros en 2025 dans ce secteur.

La France, elle, arrive en huitième position des pays qui génèrent le plus d’argent grâce au secteur des jeux vidéo, notamment derrière l'Inde et l'Allemagne. En 2025, le chiffre d’affaires français devrait atteindre 8,5 milliards d’euros, pour grimper à 11,5 milliards en 2030. La croissance française (+33 % en cinq ans) reste cependant inférieure à celle des États-Unis (+41 %), du Royaume-Uni (+43,5 %) ou encore de l’Inde (+57 %).

En 2030, le marché mondial pourrait représenter 730 milliards de dollars (environ 630 milliards d’euros), soit davantage que le marché de l’intelligence artificielle (estimé à 500 milliards de dollars d’ici 2028) ou celui des smartphones (estimé à 560 milliards de dollars d’ici 2029).

