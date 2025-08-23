Jeux vidéo : près de 90% des développeurs travaillent désormais avec l'IA, selon une étude

Selon une étude publiée par Google le 18 août dernier, près de 9 développeurs de jeux vidéo sur 10 ont confié utiliser l'IA pour automatiser leurs tâches.

L'avenir s'annonce incertain pour les emplois du secteur du jeu vidéo. C'est ce qu'indique une étude réalisée par Google et Harris Poll, publiée dans un rapport ce lundi 18 août.

En effet, 87% des développeurs de jeux vidéo, parmi 615 interrogés dans le monde entre juin et juillet, ont indiqué utiliser l'IA dans le cadre de leur emploi.

La majorité de ces développeurs estiment que l'intelligence artificielle permet «d’automatiser des tâches lourdes et répétitives, libérant ainsi les développeurs pour qu’ils puissent se concentrer sur des aspects plus créatifs».

Un garde-fou existant

Toujours selon cette étude, près de 44% de ces développeurs indiquent utiliser l'IA pour améliorer le contenu, ainsi que pour le traitement de certaines données comme le texte ou la vidéo. De plus, 94% des développeurs interrogés estiment que l'IA permettra de réduire, sur le long terme, les coûts globaux de développement.

Si l'impact de l'IA est reconnu positivement, certains points négatifs sont également notés : 63% des sondés ont fait part d'inquiétudes sur la propriété des données, notamment sur la question des droits et licences sur les contenus générés par intelligence artificielle.