«Skate.» : on a testé le nouveau jeu gratuit d'EA et voici notre avis

Quinze ans après «Skate 3», la franchise d'Electronic Arts débarque avec un nouveau titre dédié au skateboard : «Skate.». Un jeu free-to-play que nous avons pu découvrir en avant-première, avant sa disponibilité en accès anticipé le 16 septembre prochain.

Les amateurs de grind, d'ollies ou encore de flips vont être ravis. Près de 15 ans après la sortie de l'emblématique Skate 3, Electronic Arts signe, avec «Skate.», son grand retour sur la scène des jeux vidéo dédiés aux sports de glisse. Un jeu que nous avons pu tester en avant-première après de nombreuses années d'attente et pour lequel EA a patiemment attendu.

«Je m'intéresse au skateboard et je vois comment il évolue, tout comme pour les jeux vidéo. J'ai senti que c'était le bon moment : j'ai littéralement attendu cette vague. Tout était une question de moment opportun pour revenir avec "Skate."», nous a confié Deran Chung, Senior Creative Director chez le studio de développement EA Full Circle et élément cadre dans le développement de jeux de la saga.

San Vansterdam, le terrain de chasse aux tricks

C'est donc au cœur des rues de la ville fictive de San Vansterdam que nous avons pu effectuer nos premiers tricks avec notre personnage. Après un tutoriel qui nous a permis de (re)découvrir le système «Flick-it», ouvrant la voie à une multitude de figures avec les joysticks, nous avons été projetés dans le nouveau terrain de jeu de rêves des skateurs : des bâtiments et skateparks colorés, avec de nombreuses rampes et bowls pour décoller.

© Electronic Arts

L'aspect visuel du jeu est un point qui pourrait d'ailleurs être discuté parmi les adeptes de Skate : proches de ceux d'un jeu comme Fortnite, les graphismes peuvent séduire les plus jeunes, voire un nouveau public, sans pour autant convaincre les plus anciens.

© Electronic Arts

Un gameplay travaillé pour être accessible

Les points sur lesquels nous nous sommes principalement attardés sont les figures et le réalisme. Pour ce premier, revenons sur le système Flick-it : implémenté dans le jeu «Skate It» sur Nintendo Wii, ce système de contrôles pour les figures a été perfectionné pour cette nouvelle version, en améliorant la notion de physique, comme nous l'a expliqué Deran Chung.

«Vous disposez d'une multitude de possibilités pour personnaliser et adapter votre style de glisse. (...) De plus, l'équipe dédiée à la physique du jeu nous a donné la possibilité de prédire et d'analyser ce qui attend le skateur bien mieux que jamais», a-t-il confié à CNEWS.

Sur «Skate.», le travail effectué concernant les sensations se remarque par la manière dont le personnage est contrôlé, y compris pour quelqu'un qui n'est habitué aux jeux de glisse. Un objectif que visait EA. «Avec le jeu, ce que nous voulions faire aussi, c'était de l'ouvrir à tout le monde, en abaissant le seuil et en relevant le plafond d'accessibilité. C'est l'un de mes objectifs de vie, aussi bien dans le jeu qu'en dehors : promouvoir le skate et ce qu'il m'a apporté», nous a expliqué Deran Chung.

© Electronic Arts

Un jeu exclusivement en ligne, un point négatif ?

Si les aspects techniques du jeu nous ont séduit, tout comme les extraits musicaux accompagnant le joueur, certains points pourraient ne pas faire plaisir aux joueurs : bien qu'étant accessible gratuitement (free-to-play), «Skate.» sera un jeu exclusivement en ligne. Un mode de fonctionnement qui implique une impossibilité de jouer au jeu en cas de fermeture des serveurs dédiés dans les années à venir.

Comme de nombreux jeux à l'heure actuelle, EA semble avoir misé sur le système de «loot boxes» avec des micro-transactions afin d'obtenir des éléments de personnalisation pour son personnage. Une pratique qui est d'ailleurs interdite dans certains pays, à l'image de la Belgique, et qui n'est pas appréciée de tous.

© Electronic Arts

En conclusion, le nouvel opus de la saga emblématique du skateboard s'annonce prometteur, mais surtout plus accessible que jamais à un public qui n'a peu ou pas joué aux précédents épisodes de «Skate».

«Skate.», Electronic Arts, disponible en accès anticipé dès le 16 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, PlayStation 4, Xbox One et PC