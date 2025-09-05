Roblox : accusé de ne pas suffisamment protéger ses plus jeunes, le célèbre jeu vidéo va contrôler l'âge des joueurs

L'éditeur du jeu «Roblox», prisé par les plus jeunes, a annoncé mettre en place une vérification d'âge de tous ses utilisateurs «d'ici la fin de l'année». 40% des joueurs quotidiens ont moins de 13 ans, mais de nombreux contenus accessibles ne sont pas pensés pour leur âge.

Une nouvelle étape pour assurer la sécurité des joueurs. L’éditeur du jeu vidéo américain «Roblox» compte mettre en place une vérification de l’âge de tous ses utilisateurs, dans les mois à venir.

«D’ici à la fin de l’année», le jeu va «étendre l'estimation de l'âge à tous les utilisateurs qui accèdent à nos fonctionnalités de communication», a écrit le responsable de la sécurité de «Roblox», Matt Kaufman, dans un post de blog.

Ce jeu, disponible sur mobile et ordinateur, est en effet extrêmement prisé des plus jeunes. Cependant, «Roblox» est accusé de ne pas suffisamment protéger ses plus jeunes joueurs, après plusieurs scandales de pédophilie. Vraisemblablement conscient du danger, Matt Kaufman a affirmé souhaiter «limiter les communications entre adultes et mineurs, sauf s’ils se connaissent dans la vie réelle».

40 millions d'enfants sur Roblox

Pour cela, l’éditeur «Roblox Corporation» compte allier des «technologies d’estimation de l’âge à partir du visage», «une pièce d’identité» et «le consentement parental vérifié» pour «déterminer l’âge d’un utilisateur de manière plus précise qu’en se basant simplement sur les informations saisies lors de la création d’un compte», a détaillé le responsable sécurité.

«Roblox» accumule près de 100 millions de joueurs chaque jour : 40% auraient moins de 13 ans, soit 40 millions d'enfants.

«repaire abominable de pédophiles»

«Roblox» a de nombreuses fois été pointé du doigt : en août, la procureure générale de l’État américain de Louisiane avait déposé plainte contre la plate-forme, alléguant qu’elle facilitait la distribution de contenus pédopornographiques, et l’exploitation des mineurs.

En 2024, le fonds d’investissements spéculatifs Hindenburg Research avait publié une note de recherche, très critique, concernant la gestion de «Roblox», qualifiant le jeu de «repaire abominable de pédophiles».

Des accusations avaient été rejetées par «Roblox», qui a toutefois annoncé ces derniers mois de nouvelles fonctionnalités pour renforcer le contrôle parental et mieux labelliser les contenus créés par les utilisateurs dans le jeu.