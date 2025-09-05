ZEvent 2025 : le plus gros événement caritatif en ligne lance sa neuvième édition ce week-end

Pour sa neuvième édition, qui se déroule de vendredi à dimanche, le ZEvent 2025 va réunir plus de 300 streamers, dont 49 présents à Montpellier (Hérault). Au programme : plus de 50 heures de direct sans interruption afin de récolter plusieurs millions d’euros en faveur de huit associations.

Des nouveaux streamers comme Matsu, Joyca et Théodort à l’affiche de cette nouvelle édition. Après un concert organisé au Zénith Sud de Montpellier et diffusé en live sur le Twitch de l’événement ce jeudi soir, avec en tête d’affiche IAM, Alonzo et Carbonne, le ZEvent 2025 commence ce vendredi à 18h avant de s’achever dimanche soir.

Le ZEVENT revient en septembre !

Un concert et un marathon au profit des patients et des aidants.



Toutes les infos sur notre site : https://t.co/vlyZyq96C9pic.twitter.com/BOn6yBG4Ra — ZEVENT (@ZEVENTFR) July 27, 2025

Pour cet événement caritatif au profit des aidants et des patients, plus de 300 streamers, dont 49 d’entre eux présents à Montpellier (Hérault), animeront plus de 50 heures de direct sans interruption.

De nombreuses stars du streaming seront à l’affiche de ce marathon comme Joueur du Grenier, Samuel Etienne, Zack Nani, Baghera Jones, Domingo ou encore Etoile. A cette liste va s’ajouter trois nouveaux streamers confirmés, à savoir Joyca, Mastu et Théodort.

ZEvent, initié en 2016 par le streamer français ZeratoR et son bras droit Alexandre Dachary, permettra cette année de lever des fonds pour huit associations : La ligue contre le cancer, l'Association française des aidants, Le rire médecin, Helebor, Nightline, l’Envol, Sourire à la vie et Sparadrap.

Plus de 10 millions d’euros récoltés l’an dernier

En septembre 2024, la précédente édition avait permis de récolter plus de 10 millions d'euros pour cinq associations luttant contre la précarité. Depuis son lancement en 2016, le ZEvent, alors nommé «Projet Avengers», collecté plus de 41 millions d'euros.

Selon ZeratoR, l'argent récolté a par exemple permis à l'association Sea Shepherd d'acheter un nouveau bateau ou de financer le fonctionnement d'un hôpital en Centrafrique.

Pour rappel, le ZEVENT réunit en moyenne entre 500.000 et un million de spectateurs en ligne chaque année.