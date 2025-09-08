Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

EA Sports FC 26 : voici les 26 meilleurs joueurs et joueuses du jeu

L'édition 2026 est actuellement disponible en précommande. [EA Sports]
Par Saïd El Abadi
Publié le - Mis à jour le

Ce lundi, EA Sports FC 26, qui sera disponible à partir du 26 septembre, a dévoilé les 26 meilleures notes de joueurs et de joueuses.

Il va y avoir débat. EA Sports FC 26 a annoncé les notes des meilleurs joueurs et joueuses. Et cette année, c’est Mohamed Salah (Egypte/Liverpool) qui décroche la première place avec une note générale de 91 comme Kylian Mbappé (France/Real Madrid).

Le Top 26 masculin

1.    Mohamed Salah (Egypte/Liverpool) : 91
2.    Kylian Mbappé (France/Real Madrid) : 91
3.    Ousmane Dembélé (France/PSG) : 90
4.    Rodri (Espagne/Manchester City) : 90
5.    Virgil van Dijk (Pays-Bas/Liverpool) : 90
6.    Jude Bellingham (Angleterre/Real Madrid) : 90
7.    Erling Haaland (Norvège/Manchester City) : 90
8.    Raphinha (Brésil/FC Barcelone) : 89
9.    Lamine Yamal (Espagne/FC Barcelone) : 89
10.    Achraf Hakimi (Maroc/PSG) : 89
11.    Vitinha (Portugal/PSG) : 89
12.    Guianluigi Donnarumma (Italie/Manchester City) : 89
13.    Pedri (Espagne/FC Barcelone) : 89


14.    Joshua Kimmich (Allemagne/Bayern Munich) : 89
15.    Alisson (Brésil/Liverpool) : 89
16.    Harry Kane (Angleterre/Bayern Munich) : 89
17.    Federico Valverde (Uruguay/Real Madrid) : 89
18.    Florian Wirtz (Allemagne/Liverpool) : 89
19.    Thibaut Courtois (Belgique/Real Madrid) : 88
20.    Robert Lewandowski (Pologne/FC Barcelone) : 88
21.    Lautaro Martinez (Argentine/Inter Milan) : 88
22.    Alexander Isak (Suède/Liverpool) : 88
23.    Jamal Musiala (Allemagne/Real Madrid) : 88
24.    Gabriel (Brésil/Arsenal) : 88
25.    Bukayo Saka (Angleterre/Arsenal) : 88

Sur le même sujet EA Sports FC 26 : mode «authentique», «Archétypes», gardien amélioré… Voici toutes les nouveautés Lire

Du côté des femmes, Alexia Putellas et Aitana Bonmatí se partagent pour la première fois la première place du classement féminin de l’histoire de FC, toutes deux avec une note générale de 91.

Le top 26 féminin

1.    Alexia Putellas (Espagne/FC Barcelone) : 91
2.    Aitana Bonmati (Espagne/FC Barcelone) : 91
3.    Caroline Graham Hansen (Norvège/FC Barcelone) : 90
4.    Alessia Russo (Angleterre/Arsenal) : 89
5.    Mariona (Espagne/Arsenal) : 89
6.    Patri Guijarro (Espagne/FC Barcelone) : 89
7.    Khadija Shaw (Jamaïque/Manchester City) : 89
8.    Mapi Leon (Espagne/FC Barcelone) : 89
9.    Marie-Antoinette Katoto (France/OL Lyonnes) : 88
10.    Kadidiatou Diani (France/OL Lyonnes) : 88
11.    Sophia Wilson (Etats-Unis/Portland Thorns) : 88
12.    Guro Reitein (Norvège/Chelsea) : 88
13.    Ewa Pajor (Pologne/FC Barcelone) : 88


14.    Christiane Endler (Chili/OL Lyonnes) : 88
15.    Debinha (Brésil/KC Current) : 88
16.    Irene Paredes (Espagne/FC Barcelone) : 88
17.    Chloe Kelly (Angleterre/Arsenal) : 87
18.    Lindsey Heaps (Etats-Unis/OL Lyonnes) : 87
19.    Lucy Bronze (Angleterre/Chelsea) : 87
20.    Rose Lavelle (Etats-Unis/Gotham FC) : 87
21.    Sakina Karchaoui (France/PSG) : 87
22.    Leah Williamson (Angeterre/Arsenal) : 87
23.    Mallory Swanson (Etats-Unis/Chicago Stars FC) : 87
24.    Ada Hegerberg (Norvège/OL Lyonnes) : 87
25.    Lauren Hemp (Angleterre/Manchester City) : 87

EA Sports FCFootballjeux vidéo

À suivre aussi

EA Sports FC 26 : mode «authentique», «Archétypes», gardien amélioré… Voici toutes les nouveautés
EA Sports FC 26 : voici la date de sortie officielle du jeu vidéo
Suspendu pour dopage, Paul Pogba pourra renouer avec la compétition en mars 2025.
FC 25 : Paul Pogba chambre l’influenceur Speed après avoir marqué un but (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités