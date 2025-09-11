NBA 2K26 : on a joué à la nouvelle version de la simulation de basketball, et voici ce qu'on en pense

Lancé officiellement le 5 septembre dernier, NBA 2K26 promet une expérience plus fluide et plus accessible aux fans de la balle orange. Voici les principaux points à retenir après notre test manette en main.

Tout est dans les détails. Comme chaque année, le studio Visual Concepts a lancé le 5 septembre dernier – un accès était même possible dès le 29 août pour ceux qui avaient pré-commandé une des deux éditions «premium» du jeu – une nouvelle version de sa simulation de basket-ball (la seule sur le marché) avec NBA 2K26 qui promet de nouvelles fonctionnalités et des améliorations vis-à-vis de ses prédécesseurs. Après plusieurs jours d’essai manette en main, voici les principaux points à souligner.

Les points positifs

Une ville plus fluide et agréable

Plus compacte et plus fluide, la Ville est une réussite évidente dans ce NBA 2K26. Ce lieu où les joueurs en ligne se retrouvent pour se rendre sur leur terrain d’entraînement personnel, les playgrounds, les différentes boutiques et la quasi-totalité des modes de jeu offre un environnement dans lequel il est facile d’évoluer. Un gain de temps non-négligeable pour un jeu déjà chronophage.

Un parc revu et corrigé

© Visual Concepts

Cœur du jeu depuis des années, le Parc a été totalement repensé, avec la promesse de changer de couleurs et de style au fil des différentes saisons qui rythmeront l’année sur NBA 2K26. On applaudit des deux mains la possibilité de pouvoir changer de «build» (c’est-à-dire un de ses joueurs créés dans MaCarrière) sans avoir à revenir au menu principal. Il est également plus facile de rejoindre ses coéquipiers avec lesquels on peut désormais maximiser ses récompenses grâce au «Crews».

Un scénario de carrière immersif

De l’avis de nombreux joueurs, le scénario de carrière proposé dans ce NBA 2K26 s’impose comme le meilleur récit depuis le passage du jeu sur les consoles nouvelle génération. La prise en main est facile, les mouvements sont dynamiques, ce qui permet de prendre du plaisir manette en main dès le lancement. Que l’on soit un joueur expérimenté ou non. L’objectif est de faire monter la cote de son joueur au lycée, puis lors d’un passage en Europe – avec la possibilité de jouer pour le club de Paris – avant d’accéder à la Draft NBA. Là encore, une vraie réussite.

Les points négatifs

La défense

Allez savoir pourquoi, mais il semblerait que les concepteurs du jeu aient décidé de faire totalement l’impasse sur la défense dans cette édition (et ce n’était déjà pas fameux dans les précédentes). Le système de contestation des shoots semble au mieux inefficace, au pire inexistant, avec des joueurs capables de mettre des tirs ultra-contestés - parfois par plusieurs adversaires - sans transpirer une seconde. Les professionnels du dribble non-stop peuvent enchaîner les combos sans risquer de perdre le ballon, même quand le défenseur est dans le bon timing pour «taper» le ballon dans ses mains.

Tout cela rend l’expérience extrêmement frustrante pour ceux qui espéraient trouver un équilibre attaque/défense et s’attendaient à un peu plus de réalisme. Aussi, NBA 2K26 va devoir sérieusement se pencher sur les joueurs de 2,24 m capables de dribbler comme des arrières et de tirer de n’importe où sur le terrain sans jamais souffrir d’aucune défense. Les équipes avec uniquement des joueurs de (très) grande taille fleurissent partout sur les parquets. Pas sûr que ce soit une bonne idée à terme.

Le cumul des «capbreakers»

Dans la version précédente, l’apparition des «capbreakers» – à savoir la possibilité de disposer de statistiques supplémentaires pour améliorer son joueur – au gré de son expérience dans le jeu, et sa capacité à remplir différentes missions, avait permis aux joueurs les plus assidus de sérieusement améliorer leur joueur par rapport à la concurrence au fil des mois.

NBA 2K26 offre encore plus d’opportunités de cumuler ces «capbreakers», au risque de créer un décalage toujours plus important entre ceux qui parviennent à les débloquer, et les autres. Un avantage stratégique obtenu uniquement en fonction de l’assiduité, et non la capacité à jouer. Le risque étant que, dans quelques mois, certains joueurs possèdent des joueurs sans aucune faiblesses, surclassant sans difficulté le reste de la compétition.

L'omniprésence de la monnaie virtuelle (VC)

C’est le sujet qui fâche sur NBA 2K, surtout depuis le passage sur les consoles nouvelle génération. Cette version ne fait pas exception puisque cela est toujours aussi onéreux de faire monter son joueur au niveau maximum (plus de 400.000 VC). Il faut toutefois reconnaître que les concepteurs ont mis à disposition plus de moyens de gagner de la monnaie virtuelle à travers les différentes missions. Une chose reste certaine : les microtransactions sont plus que jamais au cœur du jeu, et ce n’est pas près de changer.