Intelligence artificielle : la voix française d’Angelina Jolie, Françoise Cadol, poursuit en justice l’éditeur des jeux «Tomb Raider»

La comédienne Françoise Cadol, qui double notamment Lara Croft, poursuit l’éditeur des jeux vidéo «Tomb Raider» pour avoir utilisé sa voix avec une IA sans son accord.

Elle le vit comme une trahison. Françoise Cadol, qui prête sa voix aux versions françaises des films avec Angelina Jolie, Sandra Bullock, Patricia Arquette ou encore Tilda Swinton, pousse cette semaine un énorme coup de gueule.

La comédienne dit avoir découvert avec stupeur que l’éditeur de jeux vidéo Aspyr Media avait utilisé sa voix, modifiée par une intelligence artificielle, sans son accord pour doubler de nouvelles répliques de Lara Croft, un personnage qu’elle double depuis bientôt trente ans.

Mauvaise surprise pour les fans français de Lara Croft, certaines répliques de Françoise Cadol dans le tutoriel ont été refaites avec l’IA et ça s’entend ! pic.twitter.com/YRbZsY669H — Bastien D. Fry  (@BastienDruker) August 15, 2025

«Lara Croft !! Que j'ai aimé prêter ma voix à cette aventurière !, a-t-elle écrit sur Instagram ce jeudi. Mais le 14 août dernier, l’éditeur américain @aspyrmedia a mis en ligne une mise à jour de la compilation Tomb Raider IV-VI Remastered, dans laquelle on peut entendre de nouvelles répliques de Lara Croft, générées par intelligence artificielle».

«Je n’ai pas compris pourquoi ils ne m’avaient pas appelée. Il n’y a pas que moi, il y a l’ingénieur du son, le studio, c’est toute une vie», a-t-elle fustigé au micro de «C a vous» cette semaine, annonçant avoir mis en demeure Aspyr Media. Son avocat a indiqué au Parisien qu’ils réclament le retrait de la compilation et un détail du nombre d’exemplaires vendus.

Toute la filière du doublage vent debout

Engagée contre l’utilisation de l’IA dans le doublage, Françoise Cadol est signataire d’une pétition baptisée «TouchePasMaVF : Pour un doublage créé par des humains pour des humains».

«L’émotion, la complexité, la beauté de l’expérience humaine véhiculées par la voix et le langage, ne peuvent être générées par les modèles d’intelligence artificielle», peut-on lire dans le texte.

«Il est du devoir des pouvoirs publics d’agir, non pour empêcher l’innovation, mais pour réguler le développement de l’IA générative de manière à protéger les artistes, les œuvres, la culture et l’emploi», y implorent les artistes français.