Super Mario Bros. fête ses 40 ans : voici 5 chiffres sur ce jeu vidéo culte

Avec sa salopette bleue et sa casquette rouge, le plombier moustachu Super Mario casse des briques depuis la sortie de son jeu éponyme sur Famicom (NES), il y quarante ans au Japon. Retour en chiffres sur un jeu vidéo devenu phénomène de société.

C’est l’un des symboles de la pop culture et de l’industrie du jeu vidéo. Le 13 septembre 1985, au Japon, les fans de jeu vidéo découvrent «Super Mario Bros.» avec un personnage qui allait devenir culte créé par le producteur japonais Shigeru Miyamoto. Avant de connaître le succès qu’on lui connaît depuis désormais quarante ans, la mascotte de Nintendo était surnommée «Jumpman» dans le jeu d’arcade «Donkey Kong».

40 millions de cartouches

Super Marios Bros., premier jeu de l’univers Mario qui s’est ensuite décliné en jeux de courses (Mario Kart), de sport (Mario Tennis, Mario Golf...) et de plates-formes en 3D tels que Super Mario 64, s’est écoulé à 40,24 millions d'exemplaires dans le monde, selon les chiffres officiels. Rien qu’au Japon, Nintendo en a vendu 6,81 millions d'unités, ce qui représentait à l’époque un exemplaire pour 18 habitants de l'archipel.

4 minutes, 54 secondes et 515 millièmes

Dans le milieu du speedrun, cette activité folle qui consiste à finir un jeu vidéo le plus rapidement possible, il y a un nom qui était sur toutes les lèvres le 28 août dernier : averge11. Derrière ce pseudonyme se cache un joueur américain qui a réussi à venir à bout de «Super Mario Bros.» en seulement 4 minutes, 54 secondes et 515 millièmes. Un temps amélioré de quelques centièmes de seconde par rapport à son ancien record.

1,56 million de dollars aux enchères

Le 11 juillet 2021, une cartouche «Super Mario 64» pour console Nintendo 64 a été vendue pour 1,56 million de dollars, soit environ plus de 1,3 million d'euros. «C'est le premier jeu à jamais avoir été vendu aux enchères pour plus d'un million de dollars», avait déclaré, il y a quatre ans, Eric Bradley, un porte-parole de la société basée à Dallas, au Texas (Etats-Unis). Cette copie du jeu vidéo, datant de 1996 et qui utilise pour la première fois la 3D, avait été notée 9.8 A++ par Wata, une société spécialisée dans l'expertise des jeux vidéo.

452 millions de jeux

Les jeux de la série «Super Mario» ne cessent de passionner les gamers nostalgiques et les nouvelles générations. Selon l’entreprise japonaise Nintendo, ils se sont vendus à plus de 452 millions d'unités. A noter que ce total prend uniquement en compte les jeux de plate-forme et ne concerne pas d’autres séries à l’instar de «Mario Kart» ou des jeux de sport, a tenu à préciser le célèbre groupe.

1,3 milliard de dollars de recettes au box-office

Dans l’adaptation animée du célèbre jeu Nintendo coréalisée par Aaron Horvath et Michael Jelenic et sortie en avril 2023, Super Mario devait tout mettre en œuvre pour retrouver son frère Luigi après l’avoir perdu alors qu’ils se retrouvaient plongés dans un nouvel univers. Pour l’aider dans cette mission au cours de laquelle il a dû combattre (encore) l'affreux Bowser, il a pu compter sur l'emblématique Toad et la Princesse Peach, à la tête du Royaume Champignon. Véritable carton dans les salles obscures, «Super Mario Bros., le film» a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars (environ 1,1 milliard d'euros) de recettes au box-office mondial.