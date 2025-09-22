Earthion : ce shoot them up attendu par les fans ressuscite-t-il l'âme de la Mega Drive ?

Sortir un jeu à destination d'une console abandonnée depuis les années 1990 est l'ambition du studio nippon baptisé Ancient. De ce projet est né Earthion, un shoot them up en 2D pensé pour la Mega Drive, mais qui se savoure aussi sur les consoles et PC modernes. Une véritable ode à une époque, qui démontre que les veilles machines savent toujours divertir de nos jours, quand le talent est là.

C'est un amour de jeunesse qui a mené à la création d'Earthion. Sorti cet été sur PC et le 18 septembre dernier sur consoles, en attendant sa version cartouche sur Mega Drive prévue pour 2026, c'est sans doute le jeu qui fait le plus parler de lui chez les rétrogamers en cette rentrée.

Programmé dans la grande tradition des shoot'em up en 2D pixélisée des années 1980 et 1990, Earthion est un projet porté par un nom mythique dans l'univers de l'ère 16-bits : Yûzô Koshiro. Un compositeur de génie, à qui l'on doit notamment les bandes sons de Street of Rage et Revenge of Shinobi sur Mega Drive, ou encore Shenmue sur Dreamcast, ainsi que les divines musiques d'Actraiser 1 & 2 sur Super Nintendo. L'homme a su graver dans les mémoires des airs reconnaissables entre mille.

Mais dans son éternelle quête du son parfait, Yûzô Koshiro est avant tout un fan de programmation et un gamer qui a su prendre part et ajouter une âme aux vieilles consoles sur lesquelles il a travaillées. A l'instar de la Mega Drive, qu'il considère comme «l'apogée de l'ère des consoles Sega», comme il l'avouait lors d'une interview accordée au magazine japonais Famitsu en 2018. Une année charnière pour ce touche-à-tout, puisqu'elle coïncidait avec la sortie de la Mega Drive Mini et lui aurait alors donné le déclic pour se lancer dans son grand projet : offrir un ultime jeu à sa console favorite.

© Ancient

Sept ans plus tard, l'homme a piloté la création d'Earthion avec sa petite société Ancient. Une œuvre pensée comme l'héritage des grands shoots qui ont émaillés le catalogue de la Mega Drive en son temps. On se souvient alors des heures passées sur les épisodes de Thunder Force, Gley Lancer, Gaiares ou Elemental Master.

Côté scénario, on ne s'embarrasse pas. Tout juste sais-ton qu'on incarne un biologiste envoyé depuis Mars à bord d'un vaisseau spatial pour sauver la Terre d'envahisseurs et «mener la plus vaste contre-attaque de l'histoire de l'humanité». Rien que ça. On le sait, le genre du shoot them up (shmup pour les intimes) reste souvent peu loquace et les quelques secondes que l'on prend pour s'assoir aux commandes du chasseur spatial YK-IIA ne sont qu'un prétexte avant de partir tout dégommer. Cela tombe bien, nous sommes là pour ça.

Retomber en enfance

Et c'est sans temps mort que l'on découvre un premier niveau sur les huit que l'on devra enchaîner pour sauver (une fois de plus) la planète bleue. Visuellement, le jeu s'avère magnifique, tant il pousse la Mega Drive dans ses retranchements. Les faux effets 3D, le scrolling en parallaxe, la myriade d'ennemis qui fond sur votre vaisseau affichent d'emblée la volonté de tirer le genre vers le haut, d'autant plus que la bande son électro démontre que Yûzô Koshiro n'a rien perdu de son inspiration. Les joueurs qui ont détenu une Mega Drive retombent ici en enfance, tandis que les jeunes curieux ne peuvent qu'admirer un savoir-faire qui force le respect, tant l'action s'avère non-stop et les approches de gameplay variables entre les niveaux.

© Ancient

Le studio japonais Ancient s'est également inspiré des shmup Thunder Force et Gradius en proposant au joueur de basculer entre différents types d'armements pour être plus efficace dans certaines situations face aux vagues d'ennemis, mais aussi à des boss de fin de niveau impressionnants. On apprécie ici la volonté de donner un sentiment de progression bien dosé après chaque partie. Si trois niveaux de difficulté sont proposés dès le début du jeu (Easy, Normal et Hard), le mode intermédiaire s'avère suffisamment bien équilibré pour prendre du plaisir. D'autant plus que les niveaux sont relativement longs compte-tenu du genre souvent propice à des parties rapides. On pourra également saluer la possibilité, via les menus, d'offrir un rendu visuel simulant les vieux téléviseurs cathodiques pour donner plus de cachet aux sprites en 2D.

Des détails à corriger avant sa sortie en cartouche

Reste qu'Earthion n'est pas exempt de reproches. Nous avons pu tester le jeu sur Nintendo Switch, et lors de notre expérience nous avons pu noter un manque de lisibilité des vaisseaux et des balles adverses dans le second niveau, où la palette de couleurs de l'arrière plan se confond avec certains appareils adverses, rendant difficile l'anticipation de leur mouvements. Par ailleurs, certains passages deviennent complexes lorsqu'on ne possède pas le bon armement, obligeant parfois à perdre pour revenir avec les armes adéquates. Ces détails pourraient être corrigés lors de prochaines mises à jour. Un point important, lorsque l'on sait que le studio mise sur les retours des joueurs pour peaufiner la version cartouche d'Earthion, qui doit sortir l'an prochain sur Mega Drive.

Impressionnant de bout en bout, quand on sait qu'il a été programmé et pensé pour la console 16-Bits de Sega vieille de plus de 37 ans, Earthion est bien la pépite espérée par les fans du genre. Un shoot them up, qui a l'audace de tirer le genre vers le haut, mais aussi d'offrir une démonstration de savoir-faire, tout en rendant hommage à une époque culte. Finir Earthion, c'est aussi apprécier avec tendresse la lettre d'amour que son créateur, Yûzô Koshiro, adresse à Sega.

Earthion, Ancient, éd. Limited Run Games, disponible sur PC, Switch 1 & 2, Xbox Series, PS5, PS4 et courant 2026 sur Mega Drive.