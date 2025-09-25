«Ghost of Yotei» : après Tsushima, la saga continue dans le Japon sauvage d’Hokkaido

Cinq ans après avoir marqué le monde du jeu vidéo avec «Ghost of Tsushima», le studio américain Sucker Punch dévoile son successeur, «Ghost of Yotei». Jin Sakai laisse place à Atsu, une mercenaire vengeresse qui évolue dans l'implacable nord du Japon, en 1603.

C’est le récit d’une anti-héroïne qui rêve de vengeance. Cinq ans après la sortie du jeu d’action «Ghost of Tsushima», qui a connu un succès incontesté, le studio Sucker Punch remet le couvert avec une nouvelle épopée, baptisée «Ghost of Yōtei». Histoire inédite, carte élargie, nouvelles fonctionnalités... Avec cette toute dernière œuvre prévue pour le 2 octobre sur PS5, le studio américain voit grand, et réinvente une licence aujourd’hui mythique.

Dans ce jeu, ce n’est plus Jin Sakai qui porte le masque, mais une nouvelle protagoniste. «Chez Sucker Punch, nous adorons Jin Sakai et son histoire (...) mais nous avions l'impression qu’elle était arrivée à son terme», a confié Nate Fox, développeur, réalisateur et scénariste du jeu, à CNEWS.

Le studio se sépare ainsi d’un personnage adoré des joueurs, pour laisser la place à plus de possibilités. «Nous voulions créer un nouveau héros que les joueurs pourraient découvrir pour la première fois, apprendre à connaître. Qu’ils puissent développer ses compétences et ses forces», a-t-il continué, qui entend «proposer une histoire très originale aux joueurs».

Quête de vengeance dans l'impitoyable nord japonais

Le studio américain reprend les codes de «Ghost of Tsushima» en plongeant dans l’histoire féodale et la mythologie japonaise, mais avec une nouvelle héroïne à l’origine tragique, loin de la noblesse de Jin Sakai. Parcourant les terres sauvages du nord du Japon des années 1600, les joueurs incarnent Atsu, une femme lancée dans la traque des «Yōtei Six» - les antagonistes - qui ont brutalement tué sa famille quelques années plus tôt.

© Playstation

Diamétralement à l’opposé de Jin Sakai, Atsu est une mercenaire qui parcourt ce «far west» japonais tout en ayant sa tête mise à prix. «À cette époque de l'histoire japonaise, il existait des guerrières, mais elles étaient très rares», a expliqué Nate Fox. Atsu n’est donc pas une femme ordinaire, d’autant plus qu’elle revendique le rôle d'un onryō, un esprit vengeur issu du folklore japonais.

Impitoyable, déterminée, forte, Atsu a «une attitude qui ne peut que plaire». «J’aime bien Jin Sakai, mais j’adore aussi Atsu», a avoué le directeur. «Et, si je devais choisir, je pense que je choisirais Atsu, car elle peut se battre avec deux épées en même temps, et ça, c'est génial».

«Un sentiment d'immersion très profond»

En effet, en plus de débarquer une nouvelle héroïne et une histoire considérée comme riche, «Ghost of Yōtei» profite d’un éventail d’éléments inédits. «Il existe toute une gamme de nouvelles armes que le joueur peuvent apprendre à utiliser (...) ces armes leur offriront de nouvelles capacités», a détaillé Nate Fox. Kasuragama, lance, arc, fusil... Le choix est large.

©&nbsp;Playstation

Dans ce monde ouvert, les quêtes ont aussi été multipliées et le joueur possède la liberté de décider de la prochaine étape de son aventure.

«Nous pensons que c'est très spécial pour les jeux en monde ouvert, car cela procure un sentiment d'immersion très profond. N'est-ce pas ce que tout le monde recherche lorsqu'il joue à un jeu vidéo ? A savoir : se perdre dans le monde du jeu et oublier qu'il tient une manette, oublier qu'il a un corps humain, parce que son esprit est absorbé par l'expérience ?»

Un travail poussé, dans le respect de la culture

«Ghost of Yōtei» promet donc une expérience authentique et immersive. L’histoire d’Atsu se déroule ainsi trois siècles après celle de Jin Sakai, à l’époque d'Edo. À cette période, nombreux sont les rônins - des samouraïs sans maître - qui voyagent vers le nord du Japon, à Hokkaido, une région alors sauvage et sans loi.

«Personne ne venait vous aider si vous étiez en danger : tous ces rônins cherchent à capturer et à tuer Atsu. Si vous juxtaposez ce danger à la beauté des paysages, cela crée un monde ouvert vraiment intéressant à explorer pour le joueur».

Pour rester le plus fidèle à la réalité du Japon du XVIIe siècle, le studio américain s’est entouré de conseillers culturels : «Notre objectif est de procurer ce sentiment d'authenticité, même si le jeu n'est pas une reproduction historique parfaite de l'époque».

Une expérience cinématographique

Finalement cette ode à la culture japonaise, «Ghost of Yōtei», à l’instar de son grand frère «Ghost of Tsushima», bénéficie de modes cinématiques qui changent le visuel du jeu mais aussi, la bande son.

Les joueurs pourront donc profiter de «Ghost of Yōtei» à la sauce de trois piliers du cinéma japonais : Akira Kurosawa, connu pour «Les Sept Samouraïs», Takashi Miike, et Shin'ichirō Watanabe, derrière le célèbre «Samurai Champloo».

«Je recommanderais aux joueurs d'activer le mode Takashi Miike lorsqu'ils combattent dans la neige, car les éclaboussures de sang rouge parsèment la neige blanche et ça donne un effet magnifique», a détaillé Nate Fox.

© Playstation

«Ghost of Yōtei» entend donc conjuguer divertissement, action et cinématographie. Reste désormais à voir si ce nouveau volet parviendra à égaler le succès planétaire de son aîné, et à imposer Atsu comme une nouvelle figure incontournable du jeu vidéo à sa sortie, ce 2 octobre.

Ghost of Yōtei, Sony, sur PS5.