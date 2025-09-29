Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Electronic Arts : le célèbre éditeur de jeux vidéo racheté pour 55 milliards de dollars

L’éditeur compte poursuivre ses grands lancements, notamment celui de Battlefield 6 prévu le 10 octobre. [© REUTERS/Dado Ruvic]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Electronic Arts, créateur d'EA Sports FC (ancien FIFA) et Les Sims, a été racheté pour 55 milliards de dollars ce lundi par plusieurs fonds d'investissements.  

C’est un séisme pour les fans. Electronic Arts, éditeur culte derrière EA Sports FC (ancien FIFA), Les Sims, la saga Battlefield ou encore Apex Legends, a été rachetée ce lundi 29 septembre. 

Plusieurs fonds d’investissements, à savoir Silver Lake, le fonds public saoudien (PIF) ainsi qu’Affinity Partners, celui de Jared Kushner, le mari d’Ivanka Trump (fille de Donald Trump), ont racheté les parts pour un montant record de 55 milliards de dollars. 

L’opération, la plus importante jamais réalisée dans le secteur par endettement, valorise l’action EA à 210 dollars, soit une prime de 25 % sur son dernier cours. 

«Electronic Arts est une entreprise extraordinaire dotée d'une équipe de direction de classe mondiale et d'une vision audacieuse pour l'avenir», a déclaré le beau-fils du président américain sur le media Variety

Une «puissante reconnaissance du travail de nos équipes»

«Ce moment est une puissante reconnaissance du travail de nos équipes», a réagi Andrew Wilson, PDG d’EA, qui restera en poste. 

Sur le même sujet «Les Sims» : l'adaptation du jeu vidéo en film est confirmée Lire

L’éditeur compte poursuivre ses grands lancements, à commencer par Battlefield 6, attendu le 10 octobre. Le rachat doit être finalisé d’ici à début 2027. Ce rachat n'empêchera pas EA de conserver son siège en Californie.

jeu vidéoIvanka TrumpArabie Saoudite

À suivre aussi

Intelligence artificielle : la voix française d’Angelina Jolie, Françoise Cadol, poursuit en justice l’éditeur des jeux «Tomb Raider»
EA Sports FC 26 : voici la date de sortie officielle du jeu vidéo
«The Legend of Zelda» : on connaît les acteurs qui incarneront Link et Zelda dans le film

Ailleurs sur le web

Dernières actualités