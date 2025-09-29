Electronic Arts : le célèbre éditeur de jeux vidéo racheté pour 55 milliards de dollars

Electronic Arts, créateur d'EA Sports FC (ancien FIFA) et Les Sims, a été racheté pour 55 milliards de dollars ce lundi par plusieurs fonds d'investissements.

C’est un séisme pour les fans. Electronic Arts, éditeur culte derrière EA Sports FC (ancien FIFA), Les Sims, la saga Battlefield ou encore Apex Legends, a été rachetée ce lundi 29 septembre.

Plusieurs fonds d’investissements, à savoir Silver Lake, le fonds public saoudien (PIF) ainsi qu’Affinity Partners, celui de Jared Kushner, le mari d’Ivanka Trump (fille de Donald Trump), ont racheté les parts pour un montant record de 55 milliards de dollars.

L’opération, la plus importante jamais réalisée dans le secteur par endettement, valorise l’action EA à 210 dollars, soit une prime de 25 % sur son dernier cours.

«Electronic Arts est une entreprise extraordinaire dotée d'une équipe de direction de classe mondiale et d'une vision audacieuse pour l'avenir», a déclaré le beau-fils du président américain sur le media Variety.

Une «puissante reconnaissance du travail de nos équipes»

«Ce moment est une puissante reconnaissance du travail de nos équipes», a réagi Andrew Wilson, PDG d’EA, qui restera en poste.

L’éditeur compte poursuivre ses grands lancements, à commencer par Battlefield 6, attendu le 10 octobre. Le rachat doit être finalisé d’ici à début 2027. Ce rachat n'empêchera pas EA de conserver son siège en Californie.