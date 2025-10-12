Noël 2025 : voici les meilleurs jeux vidéo à déposer sous le sapin

Cette fin d'année 2025 a de quoi combler les gamers, avec de nombreux titres alléchants. Sport, action, aventure, plates-formes… Il y en a pour tous les goûts.

Gears of War Reloaded

Les grandes heures de la saga Gears of War ont commencé sur Xbox 360 en 2006. Un titre qui a donné ses lettres de noblesse à l'écosystème Xbox à l'époque. Ça ne nous rajeunit mais, et ce remaster arrive donc à point nommé pour permettre aux jeunes gamers de (re)découvrir la franchise qui a redéfini le jeu de tir à la troisième personne. L'affrontement entre les humains et les locustes n'a pas pris une ride, avec des graphismes optimisés et un système de cross-play pour s'affronter désormais en multi via toutes les plateformes, PC et Playstation 5 compris.

Gears of war reloaded, éd. Xbox Game Studios/The Coalition, sur PC et consoles

Battlefield 6

La revanche de Battlefield ? Quatre ans après Battlefield 2042, qui n'avait pas fait l'unanimité, le sixième épisode voit très grand. L'éditeur Electronic Arts joue gros et veut proposer à la fois une expérience de guerre totale et un contenu pléthorique pour cet opus. Dans son viseur : Call of Duty, le concurrent de toujours, qui s'apprête à sortir Black Ops 7. Point positif : la beta multijoueur de BF6 a remporté un énorme succès, cet été, preuve de l'attachement des joueurs à la franchise. La campagne solo a également fait l'objet d'un soin tout particulier, avec un scénar digne d'un blockbuster centré sur votre escouade, Dague 1-3, une unité d'élite des Marines.

Battlefield 6, éd. Battlefield Studios/Electronic arts, sur PC et consoles

Cronos : The new Dawn

Le digne successeur de Dead Space ? Alors que la saga horrifique n'a plus donné signe de vie depuis 2013, le studio polonais Bloober Team nous offre sur un plateau Cronos : The new Dawn. Ce survival horror en vue à la troisième personne bénéficie de toute l'expérience du studio qui a brillé en 2024 avec le remake de Silent Hill 2. Et le scénario est original, ce qui ne gâche rien. L'aventure, angoissante, se déroule dans le quartier de Nowa Huta de Cracovie, en Pologne et il suit deux époques à la fois : un futur post-apocalyptique et un passé eighties étrangement revu et corrigé. De votre côté, vous incarnez le Voyageur, sanglé dans un scaphandre inconfortable, tentant de comprendre ce monde dévasté.

Cronos : The new Dawn, éd. Bloober Team, sur PC et consoles

Ghost of Yotei

Retour au Japon. Cinq ans après Ghost of Tsushima, le studio Sucker Punch pousse le bouchon nippon encore plus loin avec Ghost of Yotei. Ne cherchez pas un lien scénaristique avec le premier épisode, car l'aventure se déroule à 1.300 kilomètres de l'île de Tsushima et 3 siècles plus tard. Dans ce récit inédit, vous incarnez Atsu, une guerrière sans pitié qui veut venger le massacre de sa famille. A la poursuite des Six de Yotei, réunis autour du chef de guerre Saito, elle va arpenter l'île d'Hokkaido pour faire passer ses cibles de vie à trépas. Belle durée de vie, graphismes époustouflants… on peut dire que les développeurs du studio américain Sucker Punch se sont retroussé les manches, même si on regrette un peu le côté répétitif de certaines phases et un gameplay trop proche de Tsushima. Pour finir, saluons l'optimisation incroyable des temps de chargement, aussi fulgurants qu'un coup de katana.

Ghost of Yotei, éd. Sucker Punch/Sony, sur PS5

Tormented Souls 2

Une plongée dans le passé tourmenté du jeu vidéo. Tormented Souls 2 est un hommage à peine déguisé aux Survival horrors des années 1990, Resident Evil en tête. Pour résumer le scénario, à la recherche de votre sœur, vous allez explorer les ruines de Villa Hess et faire face à des créatures difformes, avec des caméras fixes qui rappelleront des souvenirs émues aux gamers les plus expérimentés. De l'action et des énigmes dans une ambiance pesante, des plus gothiques, on en redemande, bien sûr.

Tormented Souls 2, éd. Dual Effect/PQube, sur PC et consoles

NBA 2K26

La livraison annuelle de NBA 2K est arrivée à bon port. Cette année, Visual Concepts a particulièrement soigné sa simulation de basket, notamment en remaniant la ville et le parc, les deux zones du jeu particulièrement appréciées par les adeptes du multijoueurs. Le scénario du mode carrière est également très plaisant et s’impose comme le meilleur récit depuis le passage de la franchise sur les consoles nouvelle génération. En revanche, on regrette toujours l'omniprésence de la monnaie virtuelle (VC) qui permet de faire progresser plus rapidement son joueur et creuse l'écart entre les joueurs lambdas et les autres.

NBA 2K26, éd. Visual concepts/2K Games, sur PC et consoles

Hell is us

Une belle proposition venue du Canada. Dans le jeu d'action-aventure «Hell is us», qui vous emmène dans une région étrange vivant en autarcie depuis des décennies, le studio montréalais Rogue Factor a limité volontairement les indications à l'écran pour une immersion totale. On ne peut que saluer ce choix audacieux de direction artistique, mis en œuvre par l'équipe de Jonathan Jacques-Belletête, que l'on connaissait jusqu'ici pour son travail sur la très belle série Deus Ex. A l'écran, il faut donc se montrer attentif et éviter de jouer dans la précipitation. Un conseil : récoltez un maximum d'indices, essayez de conserver des repères visuels et ne sous-estimez pas les dialogues avec les PNJ.

Hell is us, éd. Rogue Factor/Nacon, Sur PC et consoles

Mafia : The old country

Quatrième opus de la saga lancée en 2002, Mafia : the old country prend la forme d'une préquelle se déroulant en Sicile, au début du XXe siècle. Si les jeux précédents étaient des Open worlds assumés, à la manière d'un GTA, ce dernier prend une forme un peu hybride, qui nous a un peu dérouté au début. Les environnements graphiques majestueux laissaient penser à une totale liberté de gameplay, mais le scénario se montre plutôt dirigiste et pousse le joueur à rester dans les clous. Malgré tout, sur la longueur, l'expérience se révèle passionnante. Et s'il y a des défauts évidents dont pas mal de bugs dans certaines zones et des combats au couteau peu intéressants, l'ambiance reste digne des plus grands films du genre, avec des personnages parfaitement incarnés et des dialogues savoureux.

Mafia : The old country, éd. Hangar 13/2K Games, sur PC et consoles

FC 26

Comme chaque année, pour l'ouverture de la saison, FC (le nouveau nom de Fifa depuis 2024) revient avec une version optimisée et mise à jour de sa simulation de foot. Cette année, peu de surprises, mais l'expérience est toujours concluante. Si vous n'avez pas le précédent, allez-y les yeux fermés. Le mode solo hors ligne est toujours convaincant, avec un expérience extrêmement réaliste, tant au niveau des animations que des sensations manette en main. Le multi est, en revanche, un peu plus difficile à appréhender, et vous risquez de transpirer face des joueurs expérimentés. Dommage également que certaines ligues où brillent des joueurs français soient toujours absentes des licenses officielles, comme le championnat mexicain (Liga MX). On aurait adoré planter quelques cartons avec les Tigres de Gignac. Peut-être l'an prochain ?

FC 26, éd. Electronic arts, sur PC et consoles

Hellblade II

Sorti sur Xbox en 2024, Hellblade II est désormais disponible sur Playstation 5. Si l'on en reparle aujourd'hui, c'est parce que ce titre mérite le détour, malgré une durée de vie assez limitée (8 heures environ). Optimisé pour la console de Sony, Senua's Saga s'appuie notamment sur les capacités haptiques de la manette Dualsense pour vous immerger dans cette histoire cruelle qui prend place en Islande, sous l'ère viking. Etrange, prenant, et d'une beauté graphique presque irréelle, ce titre mérite le détour.

Hellblade II Enhanced, éd. Ninja Theory/Xbox Game Studios, sur PS5

Shinobi : Art of vengeance

Depuis 2017, les développeurs de Lizardcube nous régalent avec des projets aussi enthousiasmants que délicieusement rétros. Cette fois, l’équipe à l’origine du beat’em all Streets of Rage 4, sorti en 2020, s'empare de la licence culte Shinobi pour nous faire voyager à travers de nombreux niveaux. Tout la panoplie de Joe Musashi, apparu en 1987 sur borne d'arcade, est présente et le héros masqué se déchaîne littéralement à l'écran, avec des effets visuels très réussis. On peut aussi saluer le gameplay efficace, qui permet de passer aisément les combos les plus dévastateurs.

Shinobi : Art of vengeance, éd. Lizardcube/Sega, sur PC et consoles

Super Mario Galaxy 1 et 2

Deux titres marquants remis au goût du jour pour une expérience… dans les étoiles. Super Mario Galaxy 1 et 2, respectivement sortis en 2007 et 2010 sur Wii, sont désormais disponibles en combo sur Switch 1 et 2. Pas la peine de s'étendre sur leurs qualités propres, tant les deux titres réunissent à merveille tout ce qui fait la moëlle des jeux Nintendo.

Accessibles et funs, sans être simplistes, les Galaxy voient leurs graphismes améliorés, et encore davantage sur Switch 2 avec la prise en charge de la résolution 4K. C'est aussi un joli avant-goût des prochains mois, puisque les fans de Mario auront de quoi se réjouir avec nouveau long-métrage - Super Mario Galaxy Le Film - en avril 2026, ainsi que de nouveaux jeux Nintendo Switch 2 : Mario Tennis Fever, le 12 février 2026, et Yoshi and the Mysterious Book, au printemps.

Super Mario Galaxy 1 et 2, éd. Nintendo, sur Switch et Switch 2, 69,99 €