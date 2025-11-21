Jeux vidéo : R-Type Delta, Earthion... Voici les 5 meilleurs shoot them up de l'année 2025

Genre associé à la préhistoire du jeu vidéo, le shoot them up connaît un nouveau regain de popularité ces dernières années. Et en 2025, de nombreuses pépites sont venues rendre hommage, voire dépoussiérer le concept. Voici notre sélection des meilleurs titres.

R-Type Delta : HD Boosted

C'est un retour que l'on n'attendait plus. Sorti sur Playstation en 1998, R-Type Delta comptait alors parmi les meilleurs «shmup» de la console de Sony. Un titre resté mythique parmi les fans du genre et qui s'offre en cette fin d'année 2025 une version haute définition et dotée d'améliorations notables, à commencer par des musiques électro réarrangées avec classe. Surtout, ce R-Type offre avant tout un gameplay progressif avec des niveaux véritablement construits pour inciter le joueur à aller chercher les bonnes armes, les coins protecteurs mais aussi le bon timing. La difficulté, qui peut sembler insurmontable de prime abord, est en réalité savamment dosée pour inciter à connaître les niveaux et les combinaisons d'armes salvatrices. On peut également noter les efforts de proposer plusieurs tailles d'écrans au jeu, afin de sortir du ratio 4:3 du jeu original et s'adapter aux téléviseurs actuels. Une vraie perle sur laquelle on prend un certain plaisir à revenir s'user les doigts.

R-Type Delta : HD Boosted, Clear River Games, sur PS5, PS4, Switch 1 & 2, Xbox Series et PC.

earthion

Pensé et développé pour la Mega Drive en 2025 mais surtout sorti sur les consoles et PC actuels, Earthion est ce qu'on appelle un trésor inespéré pour tous les fans de shoot. Rares sont les jeux hommages à l'époque 16-bits capables de susciter autant d'émotion et d'affection que ce titre. Il faut souligner que ce sont de véritables professionnels de cet âge d'or de la 2D pixellisé qui se sont chargés de cette nouveauté.

Sous la houlette de Yûzô Koshiro, le compositeur de nombreux jeux cultes (Street of Rage, Shenmue...), l'équipe du studio japonais Ancient nous offre huit niveaux d'une rare intensité, portés par une réalisation presque sans faille et une bande son qui tabasse. On attend même avec impatience 2026, pour découvrir la version cartouche destinée à la Mega Drive.

Earthion, Ancient, éd. Limited Run Games, disponible sur PC, Switch 1 & 2, Xbox Series, PS5, PS4 et courant 2026 sur Mega Drive.

cotton reboot ! high tension

Emblématique des «Cute them up» (les shoot them up mignons), la saga Cotton s'est offert une seconde jeunesse depuis la sortie de Cotton Reboot en 2021. Si plusieurs titres de cette série, née à l'aube des années 1990, ont eu droit à leur remaster récent, 2025 marque l'arrivée d'un titre inédit : Cotton Reboot ! High Tension. Un jeu qui profite d'un univers en 2D d'une beauté impressionnante. On retrouve ici Cotton, notre petite sorcière rousse, accompagnée de la fée Silk, mais aussi d'autres magiciennes prêtes à enfourcher leurs balais pour jeter des sorts par milliers. Véritable feu d'artifice et doté d'un gameplay bien plus solide et travaillé que les premières parties ne le laissent transparaître, ce Cotton Reboot ! High Tension déborde de générosité avec les joueurs. Graphismes HD soignés, musiques inspirantes, level design admirablement pensé... Il s'agit de l'un des meilleurs titres de la saga. Si ce n'est le meilleur.

Cotton Reboot ! High Tension, Beep, sur Switch 1 & 2, PS4 et PS5.

Touhou - Fantastic Danmaku Festival Part III

Totalement méconnue en Europe, la saga Touhou est pourtant culte au Japon et même en Asie. A tel point que des fans chinois ont formé un studio pour éditer une saga de shmups dédiés et labellisés Touhou - Fantastic Danmaku Festival. En cette fin d'année, le 3e opus vient de sortir sur Steam pour PC Windows. A ranger dans la catégorie des «Bullet Hell», le jeu est à aborder comme une véritable danse au milieu des vagues de centaines de tirs qui parsèment l'écran. Si le genre peut faire peur aux débutants, il n'en est rien une fois ce Touhou en main. L'avalanche de boulettes s'affronte avec une certaine dextérité sans être insurmontable. On pourra également apprécier sa fabuleuse bande originale. Un must vendu à petit prix (moins de 15 euros). Pourquoi s'en priver ?

Touhou Maku Sai - Fantastic Danmaku Festival Part III, sur PC (Steam)

gradius origins

On termine cette sélection avec le retour de plusieurs titres légendaires compilés sous la bannière Gradius Origins, chez Konami. Une saga qui fête ses 40 ans cette année et qui se rappelle à nos bons souvenirs, tant chaque épisode avait su marquer son année dans les salles d'arcade et même sur consoles. On retrouve ainsi cinq titres (Gradius 1, 2 et 3, ainsi que Salamander 1 et 2) sortis entre 1985 et 1996. Tous profitent d'une adaptation parfaite grâce au savoir faire du studio nippon M2, déjà bien connu pour ses portages dantesques d'autres classiques. Surtout, les fans ont droit à un bonus de taille, avec un jeu inédit : Salamander 3. Un superbe hommage reposant sur un gameplay à la fois old school et moderne, doté d'une réalisation exemplaire.

Gradius Origins, Konami, sur Switch 1 & 2, PS5, Xbox Series et PC.