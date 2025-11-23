Noël 2025 : les meilleurs cadeaux pour les gamers

La Tech et le gaming font toujours bon ménage, sous le sapin. A un mois de Noël et alors que le Black friday bat son plein, restez à l'affût d'éventuelles promos pour dénicher la perle rare.

Console Nintendo Switch 2

A n'en pas douter, la Switch 2, sortie il y a quelques mois, sera une des stars de Noël 2025. La nouvelle console de Nintendo, largement plus puissante que la première du nom, a tenu à rester fidèle aux fondamentaux de la marque japonaise, avec des licences prestigieuses (Mario, Donkey Kong…), la possibilité de s'affronter facilement à plusieurs joueurs et une jouabilité savamment étudiée afin de toujours surprendre les amateurs. Encore une fois, même si le produit est encore jeune, la mission semble remplie et l'année 2026 s'annonce prometteuse.

Console Switch 2 + Mario Kart World, Nintendo, 509 €

Console portable Rog Ally

Une Xbox pour les voyageurs. La console portable ROG Xbox Ally, développée en collaboration avec Microsoft, débarque en deux versions pour cette fin d'année et vous promet une expérience véritablement nomade. En entrée de gamme, à 599 euros, la machine est équipée d’un processeur AMD Ryzen Z2 A, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD, qui propose une expérience équilibrée. Un peu léger ? Qu'à cela ne tienne, la ROG Xbox Ally X, à la configuration plus musclée, répondra à toutes vos exigences.

Console portable ROG Xbox Ally, à partir de 599 €

Souris Logitech Pro X Superlight 2C

Validée par des athlètes e-sport œuvrant notamment sur League of legends ou Valorant, la souris Pro X Superlight 2C de Logitech combine précision, design et confort. Ses 53 grammes sur la balance risquent de vous surprendre, et son agilité en pleine action également.

Souris Pro X Superlight 2C, Logitech, 149,99 €

Lunette de gaming Red Bull Spect Eyewear X Atol

Atol et Red Bull Spect Eyewear ont uni leurs forces pour lancer une collection capsule de montures dédiées aux joueurs. Equipées de verres jaunes anti-lumière bleue, elles peuvent réduire la fatigue oculaire et améliorer votre confort pendant les sessions à rallongie. Petit plus : elle sont totalement compatibles avec le port d'un casque audio.

Lunettes de gaming Red Bull Spect Clutch, 89,90 €, disponible chez Atol

Casque Razer Kraken V4 Pro

Razer fait rarement dans le détail avec ses casques premium. C'est encore une fois le cas avec le Kraken V4 Pro, un modèle sans fil d'une efficacité rare, et proposant les retours haptiques si chers (et terriblement efficaces) à la marque. Ce modèle est en outre équipé d’un centre de commande avec écran OLED pour un contrôle optimal une compatibilité ultra-simple à gérer avec tous vos devices, que vous jouiez sur PC ou sur consoles.

Casque Kraken V4 Pro, Razer, 449,99 €

PC Portable Predator Triton 14 AI

Le jeu, l'animation 3D, la vidéo ou encore la conception graphique. Rien ne résiste au Triton 14 AI, un PC portable boosté à l'IA et taillé pour toutes les tâches ludiques et créatives. Puissamment doté (Intel Core Ultra 9, SSD 2 To, 32 Go de mémoire vive et une Geforce RTX 5070), il affiche la couleur avec ses guirlandes de Led et reste donc fidèle à l'univers Predator, la marque gaming d'Acer.

PC portable gaming Triton 14 AI, Predator, 3.300 €, notamment disponible chez Boulanger

Console Atari 2600+ édition Pac-Man

Les joueurs aiment les jolis objets, et cette réinterprétation de la console Atari 2600 devrait trouver son public. Baptisée Atari 2600+, elle existait jusqu'ici dans une version fidèle au modèle de 1977 (plastique noir + plaquage bois) et la voici désormais disponible dans un jaune éclatant, en hommage à la saga Pac-Man, qui a entretenu une relation particulière avec la marque. Une version du jeu Pac-Man : Double Feature, en version cartouche, est d'ailleurs fournie dans la boîte.

Console 2600+ Pac-Man, Atari, 149,99 €

Clavier Corsair Vanguard pRO 96

Toujours une longueur d'avance avec un clavier Corsair. Doté de switchs magnétiques MGX Hyperdrive, le tout dans un format compact, le Vanguard pro 96 bénéficie de toutes les dernières innovations de la marque. On aime aussi l'intégration d'un petit écran LCD très pratique et la possibilité d'avoir recours au Stream Deck Virtuel Elgato directement sur les touches G situées sur la tranche du clavier.

Clavier gaming Vanguard Pro 96, Corsair, 229,99 €

Manette Xbox Sponge Bob

A quelques semaines de la sortie en salles - juste avant Noël - du film Bob l'éponge : un pour tous, tous pirates, Xbox s'offre l'anti-héros pour deux manettes très spéciales. Disponibles en version classique ou en version Elite Series 2, elles sont fidèles à l'ADN de la marque mais ne jouent clairement pas la carte de la discrétion.

Manette Bob l'éponge édition limitée, Xbox, à partir de 98,97 €

Ecran LG Ultragear 27GX790A-B

Un bon écran, c'est important. Equipé de la technologie OLED de quatrième génération, le LG 27GX790A-B est à la fois lumineux, doté d'un contraste bluffant et de couleurs précises. Orienté gaming, il brille aussi en termes de réactivité, avec un temps de réponse ultrarapide de 0,03 ms et un taux de rafraîchissement de 480 Hz.

Ecran Ultragear 27GX790A-B, LG

Casque Steelseries Arctis Nova Elite

Du très haut de gamme chez Steelseries. Avec le casque Arctis Nova Elite, le spécialiste des accessoires propose une catégorie «Luxe» pour les joueurs. Compatible audio sans fil hi-res, doté de haut-parleurs en fibre de carbone, de la technologie Omniplay et de micros à suppression de bruit par IA, il coche vraiment toutes les cases. Certes, le prix est fastueux, mais il ne rechigne sur rien et il est en outre livré avec un système d'alimentation Infinite Power à 2 batteries, pour ne jamais tomber en panne.

Casque Arctis Nova Elite, Steelseries, 649,99 €

PlayStation Portal

Mal aimé à sa sortie en 2023, le lecteur à distance PlayStation Portal vient de franchir un cap avec la dernière mise à jour majeure proposée par Sony, début novembre. Le cloud gaming est désormais disponible sur le petit appareil, et ça change pas mal de choses, à condition d'avoir déjà une PlayStation 5, en édition standard ou numérique (sans lecteur), bien sûr, et un abonnement PlayStation Plus Premium à 17 euros par mois. Si ces conditions sont réunies, plus besoin d’allumer sa PS5 pour jouer, mais simplement d’avoir accès à un bon réseau wifi, et à vous le jeu presque nomade.

Lecteur à distance PlayStation Portal, 219,99 €

Clavier The G-LAB Keyz Elite 400 WB

La marque The G-LAB n'est clairement pas la plus connue du secteur, mais ses différents produits nous ont tapé dans l'œil. C'est le cas du clavier Keyz Elite 400, qui propose de nombreuses fonctionnalités habituellement réservées à des modèles plus onéreux. On peut par exemple citer un rétroéclairage RGB efficace, une molette multimédia très utile, ainsi qu'une sensation de frappe douce et précise grâce à des switchs mécaniques linéaires pré-lubrifiés.

Clavier Keyz Elite 400 WB, The G-LAB, 99,99 €

Siège Gamin SkillKorp C5L

SkillKorp, la division gaming de Boulanger, propose chaque année d'excellents produits à des prix attractifs. Ce fauteuil dédié aux gamers fera des heureux, en particulier avec son système d'éclairage intégré, alimenté par secteur ou par batterie.

Siège Gaming C5L, SkillKorp, 119,99 €

Casque Beyerdynamic MMX150

Qualitatif et disponible à moins de 180 euros, le MMX150 de Wireless de Beyerdynamic est une très bonne pioche si vous souhaitez vous équiper d'un casque. On aime en particulier le toucher velours tout doux des coussinets et le confort global, ainsi que son autonomie confortable de 50 heures.

Casque MMX150 Wireless, Beyerdynamic, 179 €

Artbook Elden Ring Shadow of the Eldtree

Il y a deux ans, deux artbooks splendides édités par Mana Books avaient rendu hommage à Elden Ring, sorti en 2022. Le DLC Shadow of the Eldtree, lui aussi salué par la critique et les joueurs, vient d'obtenir le même traitement avec la sortie d'un très beau livre de 319 pages. Créé pour prolonger votre passage traumatisant dans le royaume des ombres, il répertorie et met en valeur les créations des artistes du studio japonais From Software. Paysages fascinants, donjons maudits, armes et monstres terrifiants… Voici un ouvrage à ne rate sous aucun prétexte pour les fans irréductibles de la saga de Dark Fantasy.

Artbook Elden Ring Shadow of the Eldtree, Mana Books, 319 pages, 39,90 €

l'art de clair obscur : expedition 33

Lauréat de nombreux prix dont celui du jeu de l'année aux Game Awards, Clair Obscur : Expedition 33 est sans doute l'un des chefs d'œuvre de la décennie. Ce jeu de rôle, écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires, est surtout la première œuvre du studio montpelliérain Sandfall. Un coup de maître qui a nécessité plusieurs années de travail que Marine Macq a compilé dans un artbook volumineux de plus de 350 pages. Les éditions Pix'n Love se chargent de rendre justice aux travaux artistiques menés pour donner vie à ce monde qui dépeint les joies et les peines d'un petit groupe d'aventuriers. Un livre incontournable pour les fans.

L'art de Clair Obscur : Expedition 33, de Marine Macq, éd. Pix'n Love, 352 pages, 39,90 €

Ecran TCL 57R94

On joue dans les très grandes largeurs, avec le 57R94 de TCL. Cet écran de 57 pouces de diagonale (145 cm) au format ultrawide 32:9 ne plaira pas à tout le monde, mais il fera son petit effet dans votre bureau. Il embarque notamment une dalle incurvée Mini LED avec Quantum Dot affichant la bagatelle de 7680 x 2160 pixels. Ce moniteur profite également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui assurera une belle fluidité sur tous les titres un peu nerveux.

Ecran 57R94, TCL, 1.590 €

Casque Oniverse Polaris

On plonge dans l'action avec le casque sans fil Polaris. Multiplateforme (c'est écrit sur la boîte), il se montre effectivement très polyvalent et offre une autonomie confortable de 33h. La faible latence 2.4GHz, le son virtuel Surround 7.1 et son prix raisonnable de moins de 60 euros devraient vite vous le rendre indispensable.

Casque Polaris, Oniverse, 59,99 €

Station de charge nacon pour Playstation 5

Robuste et bien pensée, cette station de charge Nacon dédiée à la PlayStation 5, qui fait également office de stand vertical, nous a convaincus.

Elle permet d'éviter que vos manettes traînent un peu partout, tout en les rechargeant, ce qui n'est pas le moindre des avantages. A l'usage, la stabilité est parfaite et même supérieure à celui proposé (en option) par Sony.

Station de charge pour PS5, Nacon, 29,90 €

Tapis de souris SkillKorp MM20 XXL Ultimate

Un tapis XXL est toujours très utile quand on veut jouer de manière confortable. Ce modèle SkillKorp répond à toutes les exigences, avec une glisse agréable et de bonnes sensation au toucher.

Tapis de souris MM20 XXL Ultimate, SkillKorp, 24,99 €

Casque Trust GX Forta

Toujours bien placé au niveau tarifaire, Trust confirme avec le casque GX Forta dédié à la PlayStation 5.

A ce tarif, pas de miracle sur le plan technique, mais il fait parfaitement le job et on aime beaucoup les nouvelles couleurs très pop de la collection, le rose baptisé Nova Pink et le bleu Starlight Blue.

Casque pour PlayStation 5 GX Forta, Trust, 39,99 €