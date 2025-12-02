«Metroid Prime 4 : Beyond» : que vaut le dernier blockbuster de Nintendo de 2025 ?

Marquant le retour d'une saga phare, «Metroid Prime 4 : Beyond» sera lancé ce jeudi 4 décembre. Un jeu qui vient conclure une année en grande forme pour Nintendo. Nous avons pu tester en avant-première ce titre qui marque la transition entre la Switch et la Switch 2.

Qu'il paraît loin ce mois de juin 2017, lorsque Nintendo a dévoilé pour la première fois le logo énigmatique de Metroid Prime 4. Un titre alors annoncé sur la Switch qui venait tout juste de sortir aux quatre coins du globe. Hélas, huit longues années sont passées et la Switch a même cédé la place à sa petite sœur cette année.

Et si son développement a connu moult rebondissements, c'est avec une certaine excitation que l'on a pu mettre la main sur la suite de cette saga de science-fiction née en 1986 sur NES. Un titre qui fait encore figure d'ovni dans la ludothèque de Nintendo, tant par son approche plus mûre et le défi que représente son level design pensé comme un vaste labyrinthe.

Samus, son héroïne, renfile son armure rouge et or, et sa quête va rapidement la propulser sur une planète inconnue, baptisée Vytheos, où une civilisation millénaire à la technologie avancée semble avoir été éteinte ou exterminée. Notre chasseuse de prime va alors établir une connexion inattendue avec ces êtres et développer une forme de pouvoir psychique qui viendra s'allier avec les technologies cybernétiques qui composent déjà son armure. Place alors à l'exploration de cette planète aux biomes différents et aux multiples dangers.

© Nintendo

Et c'est en 3D, tout en vue subjective, que l'on va plonger avec Samus dans ce monde bigarré. On retrouve ici ce qui fait la saveur de tout Metroid : l'exploration, la résolution d'énigmes et des combats intenses. Un triptyque servi sur un plateau. Surtout, la planète Vytheos offre des panoramas (jungle, déserts, forges volcaniques...) impressionnants chacun pensés pour exploiter les pouvoirs acquis par Samus au fil des événements. Dans la grande lignée des Metroid Prime, ce 4e opus pousse le joueur à fouiller et découvrir des lieux secrets. Une formule éculée pour la saga mais qui fonctionne encore à merveille en 2025. D'autant plus que Nintendo inclus de nombreux moments à bord de véhicules et robots pour varier les plaisirs.

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Et si le jeu est pensé pour être joué à la manette et aux joysticks, les possesseurs de Switch 2 pourront faire la bascule avec la nouvelle fonctionnalité de la console : l'usage du joy-con droit en mode souris. Comme sur PC, il est possible de poser le joy-con contre une table ou sur un tapis de souris et de le faire glisser. Une astuce qui rend le gameplay encore plus réactif, surtout contre les boss ou lorsque des hordes de créatures foncent vers vous. On reprochera toutefois la forme du joy-con qui oblige l'index à être légèrement tordu pour cliquer sur les boutons R et ZR placés sur la tranche de la manette. Une position qui peut s'avérer fatigante selon la morphologie de votre main.

Là voilà donc cette grande aventure de fin d'année. Promis sur Switch depuis 2017, le retour de Samus ne déçoit en aucune manière. Après un Mario Kart World et un Donkey Kong Bananza de haute volée pour l'été, ce «Metroid Prime 4 : Beyond» promet d'accompagner les longues soirées d'hiver qui se profilent. Nintendo signe-là un nouveau hit, dont la profondeur saura récompenser les explorateurs les plus aguerris, mais aussi les plus curieux. Si la Switch tient ici l'un de ses derniers grands titres, le passage de témoin avec la Switch 2 est assuré, cette dernière proposant une version aux graphismes améliorés et au gameplay plus poussés.

«Metroid Prime 4 : Beyond», Nintendo, le 4 décembre sur Switch et Switch 2.