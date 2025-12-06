«Romancing SaGa : Ministrel Song» : l'incroyable histoire des «petits français» derrière l'édition internationale de ce jeu japonais culte

C'est un petit tweet qui a lancé un éditeur français dans une aventure à laquelle il ne s'attendait pas. Romancing SaGa : Ministrel Song, jeu vidéo culte au Japon, sort pour la première fois dans une version traduite en Français et dans une superbe version physique grâce à Red Art Games. Un titre que les fans de J-RPG n'attendaient plus.

Une romance franco-japonaise. Ce sont parfois des échanges inattendus qui peuvent changer le destin de quelques uns. Un constat qui peut décrire à la fois le concept du jeu de rôle Romancing SaGa : Ministrel Song, mais aussi l'aventure de Red Art Games, petit éditeur français qui a su séduire le géant japonais Square Enix.

Titre culte d'abord édité sur Super Famicom en 1992, Romancing SaGa avait profité d'un remake en 3D sur PS2 en 2005 sous-titré Ministrel Song. Vingt ans plus tard, ce dernier s'offre une version HD internationale, et dans la langue de Molière, prévue le 9 décembre prochain dans sa version physique.

Le jeu profite d'une traduction intégrale dans la langue de Molière. Une première depuis 1992. © Square Enix

Un projet de longue haleine, qui a commencé par un tweet lancé comme une bouteille à la mer durant l'été 2022 par le producteur de la série Romancing SaGa, Masanori Ichikawa. «Il y expliquait qu’il aimerait développer la popularité de la série hors du Japon et je lui ai envoyé un DM, se remémore Romain Mahut, en charge du business development et de la communication chez Red Art Games. Il m’a répondu et nous avons pu prendre attache avant d'aller au Tokyo Game Show pour le rencontrer chez Square Enix au Japon. Nous nous sommes alors lancés dans deux années de tractations avant de conclure notre deal et de lancer l'édition de ce titre à l'international».

La petite société de Bussy-Saint-Martin (Seine-et-Marne), spécialisée dans l'édition de jeux typés indé, a alors entamé un long chemin en travaillant main dans la main avec le géant nippon Square Enix, à qui l'on doit notamment les sagas Final Fantasy, Dragon Quest, Octopath Traveler ou encore NieR. «Nous sommes de vieux joueurs et aussi des collectionneurs, confie Romain Mahut. Et on se souvient de cette époque frustrante où plein de grands jeux ne sont jamais sortis du Japon. Nous cherchions aussi des jeux qui existent en version dématérialisés mais pas encore en physique (avec boîte et Blu-ray). C'était le cas avec Romancing SaGa : Ministrel Song».

L'éditeur français a eu accès à de nombreuses archives chez Square Enix pour agrémenter son édition physique de sublimes artworks. &amp;amp;nbsp;© Square Enix Illustration Komomi Kobayashi published bay Red Art Games

Surtout, l'équipe française y voit l'occasion de donner ses lettres de noblesse à une série phare des jeux de rôle japonais, qui fut trop longtemps cantonnée aux frontières du pays du Soleil-Levant. «SaGa et Romancing SaGa sont culte au Japon, il existent des spectacles, des pièces de théâtre, des produits dérivés, même du saké liés à la licence», s'enthousiasme Romain Mahut, qui fut lui-même journaliste dans la presse vidéoludique et spécialiste du J-RPG.

Le Seigneur des Anneaux pour influence

«Peu de joueurs d'aujourd'hui le savent mais c’est un jeu fondateur», poursuit-il. «Il a eu une grande influence, car en 1992 il s'affichait déjà comme un RPG qui ne vous tient pas par la main [là où un Final Fantasy est plus dirigiste et linéaire, NDLR]. Le joueur est lâché dans cet univers et c’est à lui de faire avancer les choses. Akitoshi Kawazu, créateur de la série, est d'ailleurs encore chez Square Enix. A l’époque, son ambition était de créer une aventure de fantasy à la Seigneur des Anneaux, une odyssée qui va être longue et qui ne va pas être facile.»

Et si Square Enix choisit de lancer ce jeu dans sa version dématérialisée sur consoles, Red Art Games s'implique dans l'édition physique et la production d'une version multilangue, ajoutant à l'anglais, les versions française, allemande, italienne et espagnole. Une première pour l'éditeur français et qui implique également un coût important.

«Comme on travaille avec passion, on a aussi découvert que Square Enix avait pu garder beaucoup d’archives. Nous avons reçu énormément d’artworks et logos, nous avons voulu rendre hommage au jeu et au travail de ses créateurs dans nos éditions, donc on a fait un boîte Switch qui s’inspire de la version Super Famicom et pour la PS5-PS4 on a proposé une boite inspirée de la version remaster de PS2. On a même eu l’autorisation de Sony pour faire ça !» se félicite Romain Mahut. Artbook, notice, jaquette réversible et cartes postales accompagnent même les éditions collector, qui démontrent la passion et le temps accordé par ces passionnés pour donner un second souffle à une saga qui mérite d'être connue par tous les fans de RPG japonais.

Romancing SaGa : Ministrel Song, éd. Red Art Games/Square Enix, sur PS5, PS4 et Switch 1 & 2.