«Il faut transmettre ce savoir» : le premier musée du jeu vidéo en France ouvre ses portes ce samedi à Arcueil

Le premier musée du jeu vidéo en France prend ses quartiers dès ce samedi 13 décembre, dans les anciens locaux de la mairie d’Arcueil. Avec plus de 70.000 pièces et 140 machines jouables, ce musée interactif propose une immersion complète dans le monde et l’histoire de ce média incontournable.

Jouer à la première borne d’arcade ou bien au premier jeu vidéo de l’histoire jusqu’aux consoles les plus récentes : c’est désormais possible. Et c’est ce que promet le Musée du Jeu Vidéo, le tout premier de ce genre en France, qui ouvrira ses portes au public ce samedi 13 décembre à Arcueil (Val-de-Marne) dans les anciens locaux de la mairie.

Ce lieu unique, fort de ses 1.200 mètres carrés et de sa collection de plus de 70.000 pièces et de 140 postes jouables, est «l’aboutissement de plus de vingt ans d’engagement», explique à CNEWS Philippe Dubois, président et fondateur de l’association MO5, pionnière dans la préservation et le partage du patrimoine numérique et vidéoludique.

Du salon français typique avec la télé en noir et blanc, en passant par le premier micro-ordinateur jusqu’aux consoles emblématiques telles que les NES, Mega Drive, PlayStation... Le musée, réparti sur deux étages, retrace l’évolution des jeux vidéo à travers trois zones thématiques reproduisant fidèlement les ambiances des années 1970 à nos jours.

Un voyage interactif au cœur de l’histoire des jeux vidéo

Au-delà de cette reconstitution, le musée offre une expérience unique : la possibilité de jouer sur des machines restaurées à l’identique, dans leur format d’origine. Un choix évident pour Philippe Dubois : «La différence avec ces autres arts, c’est que le monde des jeux vidéo est interactif. Le musée devait offrir cette dimension, sinon il n’avait pas raison d’être».

Parmi les pièces phares figure Tennis for Two. Reconnu comme le deuxième jeu vidéo jamais créé et le premier accessible au public en 1958, ce dernier se joue ici comme lors de ses débuts : sur un oscilloscope. À ses côtés, les jeux mythiques que sont Pong ou encore la première borne d’arcade Computer Space, sont réunis. Une véritable «exclusivité mondiale» car «aucun lieu ne permet de jouer à ces jeux dans les mêmes conditions qu’à leur sortie», précise le fondateur du musée.

Par ailleurs, des consoles modernes comme la Nintendo Switch ou la PlayStation 4 seront également de la partie. «L’objectif est de présenter les jeux vidéo sous toutes leurs formes. On ne se fixe aucune limite car les machines de demain peuvent être celles des années prochaines», ajoute-t-il.

Préserver un patrimoine longtemps négligé en France

Pensé pour tous les publics, curieux, novices ou amateurs, le musée affiche pour chaque jeu et console des panneaux explicatifs en français et en anglais afin de raconter leur histoire. De plus, le musée comprend un espace «back office» d’archives où sont conservés, restaurés et documentés des milliers de pièces.

Une manière d’informer le public et de sensibiliser ce dernier sur ce patrimoine, que Philippe Dubois considère comme «négligé» en France. «Nous estimons que le numérique fait partie de notre culture et de notre civilisation. Ne pas préserver ce patrimoine serait une perte irréparable», insiste-t-il.

Les visiteurs pourront également participer à des ateliers de réparation animés par des professionnels et pour les plus intéressés d’entre eux, des formations seront proposées. «Il faut transmettre ce savoir, car aucune formation officielle au patrimoine numérique n’existe en France», souligne Philippe Dubois.

L’ouverture de ce musée, qui «constitue une étape importante dans la reconnaissance du jeu vidéo comme patrimoine culturel en France» selon ce dernier, n’est qu’une première version. Un agrandissement de ce dernier serait prévu courant 2026.

Musée du Jeu Vidéo, ouverture ce samedi 13 décembre, puis tous les mercredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 h, au 10 avenue Paul Doumer à Arcueil.