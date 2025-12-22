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Jeux vidéo : Vince Zampella, co-créateur de «Call of Duty», est mort dans un accident de voiture

Vince Zampella est décédé à l'âge de 55 ans, ce dimanche 21 décembre. [Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par Dylan Veerasamy , avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Connu mondialement pour avoir été l'un des créateurs du jeu «Call of Duty», Vince Zampella est décédé dans un accident de la route en Californie, dimanche 21 décembre, indiquent plusieurs médias américains.

Une icône du jeu vidéo s'en est allée. Âgé de 55 ans, le co-créateur de «Call of Duty» et développeur d'autres jeux mondialement connus Vince Zampalla a été victime d'un accident mortel de la route en banlieue de Los Angeles, dimanche 21 décembre.

Ce lundi, la police autoroutière de Californie a confirmé qu'un accident de la route avait fait deux morts dimanche sur l'Angeles Crest Highway, lieu évoqué par les médias américains.

Ses premiers faits d'armes dans l'industrie du jeu vidéo ont eu lieu au sein du studio «2015, Inc.», en tant que développeur principal pour le jeu «Medal of Honor : Allied Assault», sorti en 2002 et édité par Electronic Arts.

À l'origine de grands succès du jeu vidéo

C'est au cours de cette même année qu'il décide de fonder le studio «Infinity Ward» avec Jason West et Grant Collier. Un studio qui sera à l'origine d'un des jeux les plus emblématiques du monde du jeu de tir à la première personne : «Call of Duty».

Près de 500 millions d'exemplaires de jeux appartenant à la saga ont depuis été vendus à travers le monde.

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Licencié en 2010 par Activision, qui a acquis le studio Infinity Ward, Vince Zampella a contribué à d'autres succès majeurs du jeu vidéo avec son nouveau studio, «Respawn Entertainment», comme «Titanfall» et «Apex Legends».

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