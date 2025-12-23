Jeux vidéo : Clair Obscur, Octopath Traveler 0, Absolum... Voici les 5 meilleurs jeux de rôle de 2025

2025 a été une année phare en matière de jeux de rôle. Si la France a été consacrée avec le chef d'œuvre Clair Obscur : Expedition 33, d'autres belles surprises ont émerveillé les fans de RPG.

Clair obscur : Expédition 33

Magistral, émouvant, tragique et merveilleux. Clair Obscur : Expedition 33 a été le succès surprise de cette année 2025 et le jeu s'est écoulé à plus de cinq millions d'exemplaires. Il n'a jamais cessé d'empiler les distinctions depuis sa sortie en avril dernier, et lors des Game Awards 2025 organisés récemment à Los Angeles, il est même devenu le jeu le plus nommé de la cérémonie (12 nominations). Au total, il a remporté 9 récompenses, dont la plus prestigieuse, celle de Game Of The Year - GOTY. C'est une consécration totale pour le studio montpelliérain Sandfall Interactive, qui propose avec ce titre une aventure à l'écriture soignée, à la direction artistique inspirée et aux compositions musicales sublimes. A cela s'ajoute un hommage vibrant aux RPG venus du Japon, en misant sur des combats au tour par tour dynamiques et jamais ennuyeux. Un jeu précieux à ne surtout pas manquer.

Clair Obscur : expédition 33, éd. Sandfall/Kepler Interactive, sur PS5, Xbox Series et PC.

Octopath Traveler 0

Sorti début décembre, l'épisode zéro de la saga Octopath Traveler est sans doute la dernière belle surprise de l'année pour tout fan de J-RPG (jeu de rôle japonais). Et nous ne nous attendions pas à une telle générosité de la part de Square Enix qui livre ici un nouveau récit poignant, écrit avec soin, où s'entremêle les destins d'une nouvelle équipe d'aventuriers. Comme les deux épisodes précédents, ce titre enchanteur repose sur des graphismes HD-2D du plus bel effet conférant une identité «néo-rétro» désormais marque de fabrique de l'éditeur nippon. Ce dernier offre également aux joueurs l'opportunité de personnaliser ses héros, non seulement quant à leur apparence mais aussi quant à leur spécialité (mage, chasseur, apothicaire, prêtre...). Ajoutons à ce tableau des musiques orchestrales inspirées pour accompagner une odyssée colossale qui s'étend sur plus de 80 heures. Seule ombre au tableau, ce RPG très bavard n'est disponible qu'en anglais ou en japonais, une version traduite en français aurait été louable.

Octopath Traveler 0, éd. Square Enix, sur Switch 1 et 2, PS5, PS4, Xbox Series et PC.

absolum

Une hérésie ? «Comment peut-on ajouter dans ce classement un beat them up orienté action dans une liste de jeu de rôle ?». Oui les gamers peuvent s'interroger sur ce choix. C'est toutefois oublier le vibrant hommage réalisé par les français de Guard Crush Games et Dotemu autour de l'univers de fantasy si cher aux amateurs de Donjons & Dragons. Absolum s'impose à la croisée des chemins, en ajoutant une louche de «rogue like» à la sauce jeu de baston. On découvre alors les récits anciens et les légendes qui parsèment le royaume imaginaire de Talamh. Audacieux, épique et jamais ennuyeux, Absolum une réussite indéniable dont les secrets et les mécaniques de jeu méritent d'être explorés.

Absolum, éd. Dotemu, sur Switch 1 & 2, PS5, Xbox Series et PC.

Kingdom Come Deliverance 2

Huit ans un premier épisode inégal, mais qui était resté dans les mémoires des amateurs de jeux de rôle, Kingdom Come Deliverance s'offre une suite superbement réalisée. On replonge avec entrain dans ce Moyen-Âge à la véracité historique rarement égalée dans un jeu vidéo. Devenu chevalier, son héros, Henri de Skalice, invite à découvrir le quotidien des habitants de la région de Bohème, en Europe centrale (l'ancienne république tchèque), et à s'immiscer dans des batailles épiques, ou bien à errer dans une campagne bucolique à la recherche d'activités dans un monde ouvert à la fois magnifique et tangible. Si sa difficulté peut paraître rebutante pour les allergiques du genre, il n'en reste pas moins un grand jeu. Depuis sa sortie, il s'est d'ailleurs enrichi de deux DLC, Brushes with death et surtout L'héritage de la forge en septembre, qui sont inclus dans l'édition Gold et permettent de prolonger une aventure déjà exceptionnelle.

Kingdom Come Deliverance 2, éd. Deep Silver, sur PS5, Xbox et PC

final fantasy tactics

C'était en 1997 au Japon et en 1998 aux Etats-Unis pour sa version anglaise. Les possesseurs de PlayStation et fans de J-RPG avaient pu découvrir Final Fantasy Tactics, une œuvre qui a marqué leur âmes de gamers à tout jamais. Près de 30 ans plus tard, Square Enix offre un véritable cadeau aux nouvelles générations en les invitant à plonger dans le royaume d'Ivalice meurtri par ses guerres et ses trahisons. Avec un retour inattendu en 2025, ce titre démontre encore toutes ses qualités en offrant des combats avec un sens de la stratégie poussé et surtout un scénario qui n'a pas à rougir après le passage de Game of Thrones. Si on aurait aimé découvrir un véritable remake avec des graphismes plus actuels, Final Fantasy Tactics revient avec son charme d'antan, non sans ajouter quelques options bienvenues pour accélérer le dérouler des combats et fluidifier son gameplay original. Une perle qui témoignait de l'âge d'or des J-RPG des années 1990.

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, éd. Square Enix, sur PS5, Xbox Series, PC et Switch 1&2