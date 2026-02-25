Ride 6 est-il le meilleur jeu de moto à ce jour ?

Devenue une institution pour les motards, les vrais, mais aussi pour ceux en chaussons, la saga Ride s'offre un 6e épisode en ce début d'année. Une simulation attendue qui opère un véritable virage à 180 degrés. Après quelques écorchures aux genoux, voici notre test.

Penché dans une courbe à 150 km/h, agrippé au guidon, l'asphalte si proche des narines qu'il en sent toutes les effluves d'essence, un motard est sans cesse à la recherche de sensations extrêmes sur circuit. Une passion dangereuse et réservée aux plus expérimentés. Pourtant, le studio italien Milestone a choisi d'offrir aux gamers une expérience vidéoludique très proche de ce que transmettent les deux-roues motorisés en lançant Ride en 2015, surnommé le «Gran Turismo de la moto». Onze ans plus tard et le succès aidant, un sixième épisode a été lancé sur consoles et PC en ce mois de février.

Rares sont les jeux de moto à offrir autant de sensations que la saga Ride et pourtant, depuis Ride 3 (2018), le modèle semblait s'essouffler, Milestone se focalisant principalement sur l'aspect graphique de son poulain tout en offrant une simulation intéressante, mais sans prise de risque. L'année 2026 marque toutefois un nouveau tournant pour les développeurs italiens spécialistes des jeux de courses.

Ride 6 entre en effet dans une nouvelle dimension en embrassant non seulement les courses sportives sur circuits, mais aussi les championnats de trails et d'enduro sur des terrains boueux ou sablonneux, selon les régions du monde explorées. Tandis qu'une catégorie inattendue vient s'ajouter au lot, avec les scooters. Un ajout intéressant qui permet de diversifier son contenu, mais était-ce une bonne idée ?

Un bon graphique impressionnant

Graphiquement magnifique, cet opus met la saga enfin aux standards des simulations automobiles plus poussées telles Gran Turismo 7 et Forza Motorsport. Ducati, Kawasaki, Honda, Suzuki, Triumph... Les grands constructeurs répondent à nouveau présents et le choix est pléthorique avec plus de 250 motos disponibles dans différentes cylindrées.

Surtout, Milestone proposera chaque semaine des modèles d'occasion qui ont marqué l'histoire des deux-roues. A cela s'ajoutent pas moins de 39 circuits, des plus connus des amateurs de Grand Prix et d'endurance comme celui des 24 heures du Mans, Suzuka ou encore le Nürburgring, mais aussi des circuits tout-terrain qui vous emmèneront en Turquie, dans les Alpes italiennes et dans le Nevada. De quoi être dépaysé au guidon du bolide de ses rêves, porté par le son du moteur fidèle à la réalité.

© Milestone

Parallèlement, Milestone a retravaillé le gameplay de son bébé pour séduire un public plus large. Le débutant pourra opter pour un mode «arcade» où le freinage et l'inscription dans les courbes sont assistés, tandis que les plus aguerris pourront choisir le mode «pro» et désactiver de nombreuses assistances électroniques pour s'offrir de meilleures sensations et gérer le freinage avant et arrière, ainsi que la boîte de vitesse. Reste que le mode «pro» a aussi été retravaillé pour aider un peu plus le joueur, il est désormais plus rare de chuter ou de partir à la faute par rapport à Ride 5 (2023).

Un mode tout-terrain encore imparfait

Mais si le tableau semble presque parfait, Ride 6 n'est pas exempt de tous reproches. Et ceux-ci s'adressent particulièrement aux nouveaux modes liés aux motos tout-terrain dont le rendu manette en main manque de retours.

Que ce soit sur terre ou dans le sable, les motos donnent la sensation de glisser comme des savons, sans que l'on ait le sentiment d'avoir une prise quelconque avec le sol. Non pas que le rendu soit injouable, mais il semble peu approprié. Un point que Milestone devra retravailler notamment via les vibrations de la manette qui ne rendent pas compte du rendu granuleux de la piste.

© Milestone

On déplorera aussi la partie concernant la personnalisation de son pilote. Si les combinaisons et les casques sont fidèles à ceux commercialisés dans la réalité, les visages des pilotes semblent modélisés avec de la pâte à modeler. Un rendu indigne du studio transalpin, fort heureusement masqué par le port du casque obligatoire pas seulement ici pour des raisons de sécurité, mais aussi esthétiques.

Heureusement, l'expérience proposée par Ride est confortée par l'ambiance du Ride Fest, un véritable hub qui permet au joueur non seulement de faire évoluer sa carrière en remportant les championnats, mais aussi de retrouver d'autres motards en ligne pour les affronter.

Particulièrement réussi pour ce qui est des sensations sur les circuits d'asphalte, moins pour le côté tout-terrain, Ride 6 s'affiche toutefois comme la référence des jeux de moto. Son contenu généreux, qui s'étoffera encore au fil des prochains mois, ainsi que les sensations grisantes proposées ne possèdent aucun équivalent sur consoles et PC.

Ride 6, Milestone, sur PS5, Xbox Series et PC.