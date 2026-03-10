Trop chers les jeux vidéo ? Sony au cœur d'un procès qui pourrait changer la donne pour les gamers

Sony sera jugé à Londres à partir de ce mardi 10 mars. Le géant japonais est visé par une action collective menée par 12,2 millions de joueurs britanniques. Il est accusé avoir surfacturé pendant des années les jeux et contenus numériques sur le PlayStation Store.

Le géant japonais du divertissement Sony devra s’expliquer devant la justice britannique. L’entreprise sera jugée à Londres à partir de ce mardi dans une vaste action collective l’accusant d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché des jeux PlayStation.

Selon les plaignants, Sony aurait surfacturé pendant plusieurs années les joueurs britanniques pour l’achat de jeux en version numérique et de contenus additionnels. Le préjudice total est estimé à près de 2 milliards de livres, soit environ 2,27 milliards d’euros.

La procédure a été déposée en 2022 devant le Tribunal d’appel de la concurrence de Londres. Elle a été engagée au nom d’environ 12,2 millions de joueurs britanniques.

Sur un site internet consacré à la procédure nommé Playstation you owe us, les requérants affirment que le groupe «exploite ses clients au Royaume-Uni depuis près de dix ans en leur faisant payer trop cher les jeux PlayStation numériques ainsi que les contenus supplémentaires dans les jeux».

Le PlayStation Store au cœur des accusations

La procédure cible notamment le fonctionnement du PlayStation Store, la boutique numérique officielle de Sony. Les joueurs y achètent aussi bien les licences phares du groupe, comme Gran Turismo ou God of War, que des jeux édités par d’autres studios, comme le très attendu GTA VI, à titre d'exemple.

Les plaignants estiment que Sony dispose d’un quasi-monopole sur la distribution numérique de jeux sur sa console. Cette position lui permettrait de fixer les prix et de prélever une commission de 30 % sur les achats effectués via la plate-forme.

Ils comparent ce modèle à celui des plates-formes de distribution de jeux sur PC, qui seraient soumises à une concurrence plus forte et appliqueraient, selon eux, des commissions plus faibles.

La plainte critique également l’évolution du modèle économique de nombreux jeux vidéo. Les plaignants estiment que certains titres sont désormais conçus pour inciter les joueurs à multiplier les dépenses, notamment afin de progresser plus vite, débloquer de nouvelles fonctionnalités ou personnaliser leur expérience avec des personnages ou des équipements supplémentaires.

Un procès qui pourrait faire jurisprudence ?

L’issue de ce procès pourrait dépasser les frontières du Royaume-Uni. En effet, si la justice britannique considère que Sony a abusé de sa position dominante sur la distribution de jeux numériques via le PlayStation Store, la décision de la justice britannique pourrait créer un précédent juridique. Autrement dit : ouvrir la voie à d’autres procédures visant les grandes plates-formes du numérique.

Car au cœur de l’affaire, il y a cette commission de 30 % prélevée sur les ventes de jeux, un modèle économique très répandu dans l’industrie. Mais si le tribunal estime que cette commission, combinée au contrôle exclusif de la distribution sur la console, constitue un abus de position dominante, cela pourrait servir d’argument juridique à d’autres plaignants.

Ces dernières années, plusieurs plates-formes ont déjà été attaquées sur ces questions. Toujours au Royaume-Uni, le Competition Appeal Tribunal a donné raison en 2025 à des plaignants dans une action collective visant Apple et son App Store, accusé d’imposer lui aussi une commission pouvant atteindre 30 % sur certaines transactions.

Cas similaire aux États-Unis. En décembre 2023, un jury fédéral de Californie avait donné raison à Epic Games, l’éditeur du jeu Fortnite, dans son bras de fer engagé depuis plusieurs années avec Google au sujet du fonctionnement de sa boutique d’applications, Google Play.

L’entreprise reprochait au géant américain de verrouiller l’écosystème Android pour empêcher les développeurs d’utiliser d’autres systèmes de paiement. L’objectif : garder le contrôle des transactions ainsi que de continuer à percevoir une commission pouvant atteindre 30 % sur certains achats intégrés. Après plusieurs semaines de procès, les jurés ont estimé que ces pratiques pouvaient s’apparenter à un abus de position dominante.

Dans ce contexte, la décision attendue à Londres pourrait relancer un débat plus large : celui du pouvoir des grandes plates-formes numériques et des règles qui encadrent aujourd’hui l’économie du jeu vidéo.