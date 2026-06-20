«Super Mario Bros.» : vendu pour 3 millions de dollars, cet exemplaire du jeu NES établi un nouveau record

Un exemplaire flambant neuf d'une première édition du jeu Super Mario Bros., sorti il y a 40 ans, s'est vendu à plusieurs millions de dollars lors d'une vente aux enchères organisée par Heritage Auctions.

Plus de quarante ans après sa première apparition, le plombier italien moustachu a toujours la côte. La preuve, certains fans sont prêts à dépenser plusieurs millions de dollars pour s'arracher des produits uniques dédiés au personnage créé par Shigeru Miyamoto. Le premier exemplaire de Super Mario Bros. sur NES, encore scellé, s'est vendu vendredi 12 juin à 3 millions de dollars, lors d'une vente aux enchères organisée par Heritage Auctions.

Il s'agit tout simplement d'un record. Jamais personne n'avait dépensé autant d'argent pour acheter un jeu vidéo. La limite avait été atteinte à 2 millions de dollars en 2021. Il s'agissait également d'une copie d'un jeu de Super Mario Bros, noté Wata 9.8 A+, symbole d'excellent état.

L'édition vendue mi-juin a été retrouvée par hasard il y a quelques mois, dans un pack de console NES Control Deck flambant neuf. Seulement trois copies intactes existent de ce jeu. L'étiquette d'origine comporte la mention PSA 9.6.A++, ce qui signifie que le jeu vidéo est en meilleur état que le précédent record. Reste à savoir si l'acheteur osera jouer au jeu ou s'il le laissera dans son emballage.

Heritage Auctions

une franchise à succès

«Il est tout à fait normal que le jeu vidéo le plus important au monde détienne ce record», a salué Evan Masingill, directeur des ventes de jeux vidéo chez Heritage, dans un communiqué.

Depuis son apparition sur les consoles en 1985, Mario a séduit petits et grands partout dans le monde. De nombreux jeux ont vu le jour, comme Mario Kart, Mario Tennis, Super Mario Maker ou encore Mario Superstar Baseball.

Une quantité phénoménale de produits dérivés a été développée comme des mugs, des peluches, des tee-shirt ou encore des porte-clés.

Le plombier a même eu la chance de voir ses histoires adaptées sur grand écran, avec trois longs-métrages, un premier sorti en 1993, un second en 2023 et un troisième en 2026.