GTA VI : attention à ces arnaques en ligne qui ciblent les joueurs impatients

Alors que la sortie de GTA VI est attendue pour la mi-novembre, de fausses invitations à tester le jeu vidéo pullulent sur le Net.

Après plus de 13 ans d’attente, les joueurs s’apprêtent enfin à pouvoir poser la main sur une nouvelle itération de la saga populaire et sulfureuse, Grand Theft Auto. Si la sortie de GTA VI est prévue pour le 19 novembre, les préventes s’apprêtent à ouvrir dès cette semaine, le jeudi 25 juin.

L’engouement suscité par le jeu vidéo est tel que certains escrocs n’hésitent pas à exploiter l’impatience des joueurs. Depuis plusieurs jours, des annonces frauduleuses fleurissent en effet en ligne, l’une d’elles proposant notamment de participer à une version «bêta» du jeu.

Pour les moins initiés, ce terme désigne généralement une phase de test ouverte aux joueurs, afin que ces derniers puissent donner leurs retours aux développeurs. De quoi limiter la casse avant la parution officielle d’un jeu, la plupart des bugs ayant déjà été signalés et corrigés en conséquence.

Des sites plus vrais que nature

Ces derniers jours, plusieurs infortunés ont ainsi reçu des courriels les invitant à tester le jeu en avance. Ces e-mails redirigent alors vers de faux sites web. Ceux-ci paraissent d’autant plus convaincants qu’ils sont créés à l’aide de l’intelligence artificielle, cette technologie permettant de répliquer les plates-formes officielles à la perfection.

«Avant la sortie mondiale de GTA VI, nous invitons un groupe restreint de joueurs à découvrir le jeu en avant-première», peut-on lire sur l’un de ces sites frauduleux. Afin d’accéder au jeu, les utilisateurs se voient demander des informations personnelles. Nom, adresse, date de naissance sont autant de données qui peuvent être revendues par les malfaiteurs.

D’autres encore sont invités à télécharger des logiciels malveillants pouvant permettre aux cybercriminels d’accéder directement à l’ordinateur de la victime. Ce cas de figure est particulièrement dangereux puisqu’il peut entraîner le vol d’informations bancaires, comme le rappellent nos confrères du Guardian.