Philippines : le jeu vidéo GoreBox interdit après une fusillade meurtrière dans un lycée

Les autorités philippines ont temporairement bloqué l'application de jeu en ligne GoreBox après une rare fusillade dans une école du pays qui a coûté la vie à trois élèves. L’un des suspects était un joueur assidu de ce jeu vidéo particulièrement violent.

Un jeu vidéo au cœur d’un drame. Alors que trois élèves ont été tués et 20 autres blessés lors d’une fusillade dans une salle de classe du lycée national San Jose de Tacloban, au sud-est de Manille, ce lundi 22 juin par deux enfants âgés de 15 et 14 ans, les autorités philippines ont décidé dès le lendemain de bloquer temporairement l'application de jeu en ligne Gorebox. L’un des deux suspects était un amateur de ce jeu vidéo.

Dans ce jeu, «les joueurs peuvent anéantir tout ce qu’ils désirent» et «s’engager dans des combats brutaux avec un vaste arsenal d’armes explosifs», selon sa fiche Google Play. Le sous-secrétaire au Centre d'enquête et de coordination sur la cybercriminalité, Aboy Paraiso a affirmé ne pas pouvoir «ignorer les éventuelles influences en ligne qui ont pu contribuer à ce tragique incident».

«Le blocage temporaire du jeu permettra aux autorités de mener une évaluation approfondie afin de déterminer si la plate-forme a joué un rôle quelconque dans les agissements des suspects», a-t-il ajouté, rapporte la BBC.

Lancé en 2023 par F2 Games, GoreBox compte plus de 10 millions de téléchargements et est classé R18+ par l'International Age Rating Coalition en raison de ses scènes de violence extrême.

Plusieurs pistes envisagées par les autorités

Alors que les fusillades de masse sont rares aux Philippines, ce drame a d’autant plus choqué la population que les deux suspects étant mineurs. Mardi soir, la police a déposé des accusations de meurtre contre le prévenu de 15 ans, tandis que celui de 14 ans, le joueur de Gorebox en question, ne peut être suivi en raison de son âge conformément à la législation philippine.

Face à ce drame, le ministère de la Justice a indiqué examiner la possibilité que la fusillade s'inscrive dans une forme d’extrémisme violent nihiliste, caractérisée par des actes de violence extrême commis sans véritable motivation idéologique.

Parallèlement, les premiers éléments de l'enquête suggèrent que le jeune joueur de GoreBox aurait été victime de harcèlement scolaire. Selon le porte-parole de la police nationale philippine, Allan Rae Co, l'attaque pourrait constituer un acte de représailles, «fortement influencé» par «les contenus en ligne du jeu vidéo».

Le débat relancé sur l’impact des contenus en ligne

Même si de nombreuses études ont démontré à maintes reprises l'absence de lien crédible entre les jeux vidéo et la violence dans la vie réelle, comme le rapporte une méta-analyse de 2020 publiée dans la revue Royal Society Open Science, les sénateurs philippins ont décidé toutefois de mener une enquête antérieure sur l'impact des contenus violents en ligne accessibles aux enfants.

La sénatrice Risa Hontiveros a ainsi dénoncé des plates-formes devenues, selon elle, des «nids de lavage de cerveau et de radicalisation de notre jeunesse».

De son côté, le ministre de l'Éducation, Sonny Angara, a lui aussi exprimé son inquiétude : «Nous ne voulons pas d'une situation comme celle des États-Unis, où des inquiétudes ont été soulevées concernant des actes similaires».

Le supposé lien entre jeux vidéo et violence a déjà alimenté plusieurs controverses à l'international. En mai 2024, les familles de victimes de la tuerie d'Uvalde, au Texas, ont déposé plainte contre Activision, l’éditeur de Call of Duty, ainsi que contre Meta, estimant que ces plates-formes avaient contribué à familiariser le tireur avec l'univers des armes à feu. Plus récemment, en février 2026, après une attaque armée dans un lycée au Canada, il a été révélé que le suspect avait créé un simulateur de fusillade sur le jeu vidéo Roblox.