PlayStation : Sony ne produira plus de version physique de ses jeux à partir de janvier 2028

À partir de janvier 2028, Sony ne vendra plus ces jeux pour PlayStation en version physique. Les nouveaux jeux seront disponibles sur le Store de la console et en format numérique chez certains distributeurs.

Un gros changement à venir. Dès 2028, il ne sera plus possible d’acheter ses jeux pour PlayStation en physique, comme l’a annoncé Sony ce mercredi.

Selon Sony Interactive Entertainment, l’objectif est de «s’adapter aux tendances de consommation, car la préférence générale pour les médias numériques dépasse considérablement les disques physiques», a notamment expliqué Sid Shuman, directeur principal de la communication de contenu du géant du jeu vidéo.

«Une direction naturelle» qui «permettra à Sony de s’aligner plus étroitement sur la façon dont la plupart de sa communauté préfère accéder et jouer à des jeux aujourd’hui», a-t-il ajouté.

«Nous continuerons à donner la priorité à nos ressources pour stimuler l’innovation dans la façon dont les joueurs peuvent accéder aux jeux et fournir des choix quant à l’endroit où les joueurs préfèrent acheter de nouveaux jeux, que ce soit chez les magasins distributeurs ou le PlayStation Store», a par ailleurs précisé Sid Shuman quant à l’accès aux nouveaux jeux qui sortiront à partir de cette période.

La marque reste ainsi déterminée «à offrir une expérience de jeu de classe mondiale à ses fans», qu’elle a remercié pour son «soutien continu».