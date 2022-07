MONEGO démocratise le crowdfunding immobilier

Le crowdfunding immobilier, également connu sous le nom de financement participatif, a connu un véritable essor au cours des dernières années. Expert en la matière, MONEGO propose aux particuliers et aux professionnels d’investir en ligne dans des projets immobiliers rigoureusement sélectionnés.

Ci-dessous un entretien avec, Yann Balthazard, directeur général de la société.

Le crowdfunding a d’abord commencé dans l’industrie de la musique puis s’est développé sur presque tous les autres secteurs, notamment les start-ups et l’immobilier. MONEGO a choisi de se concentrer sur la thématique de l’immobilier et ce n’est pas un hasard. En effet, depuis 2006, ils accompagnent les promoteurs immobiliers dans leur structuration.

De plus, ils ont eu la chance de rencontrer plus de 350 opérateurs sur la région Rhône Alpes dès le début de leur carrière. C’est pourquoi ils ont souhaité proposer leur savoir-faire et leur expertise en crowdfunding.

Les opérateurs régionaux sont leur cœur de cible puisqu’ils ont besoin de fonds propres pour se développer. Historiquement, ils ont d’ailleurs toujours fait appel aux investisseurs mais cela ne s’appelait pas encore crowdfunding et s’adressait plutôt à des catégories socioprofessionnelles supérieures qui en avaient la capacité.

Grâce au financement participatif, l’investissement est plus accessible puisque les nouveaux entrants peuvent investir à partir de 1 000 €. Trouver l’historique et identifier les bons opérateurs n’est pas ce qu’il y a de plus difficile car MONEGO a du réseau et qu’il n’y a pas de croissance de 100 % de nouveaux acteurs chaque année.

Il faut ensuite attendre entre 18 et 24 mois pour avoir un retour sur investissement et un rendement d’environ 9 %. Des chiffres très attractifs, néanmoins, il y a tout de même un peu de risque : il peut y avoir une défaillance d’entreprise ou des sous-traitants, des problématiques liées aux surcoûts, ou encore une baisse des acquéreurs, ce qui, pour le moment, n’est pas d’actualité. Au contraire, depuis 2 ans, MONEGO a des niveaux records d’investissement d’achats de blocs de logement par les institutionnels qui ont investit plus de 7,6 millards en 2021.

Néanmoins les taux ne cessent d’augmenter et cela peut avoir une incidence notamment sur les acquéreurs qui seront moins nombreux, ou encore sur une partie des épargnants qui ne vont plus avoir accès aux crédits. De plus, les lignes de crédits pour les opérateurs vont également coûter plus cher.

De beaux projets sont à venir chez MONEGO dont un qui concerne les TPE et PME : une solution permettant aux entreprises qui ont déjà un patrimoine immobilier dans leur actif de bilan de libérer des fonds rapidement et de les confier à un tier qu’on nomme également fiducie. Ce tier de confiance constitue une assurance et en contrepartie, MONEGO leur garantit de leur prêter des fonds très rapidement (en 1 mois seulement).

Le deuxième beau projet à venir concerne la colocation entre jeunes actifs et la rénovation de biens pour aménager l’espace de manière pratique et convivial. Ce marché est une réelle tendance de fond à suivre.

Disclaimer

MONEGO

SIREN 813155074

6 RUE DU PONT COTTON 69009 LYON

SIRET (siège) : 81315507400012

RCS : Lyon B 813155074

[En partenariat avec Ils font l'actu]

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.