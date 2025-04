Copy Mastery : Faire du Copywriting la reconversion professionnelle idéale

Le constat de Benoit et Joseph les Copywriters* (concepteurs-rédacteurs) est simple : trop de salariés se sentent emprisonnés dans un travail en étant surmenés, sans reconnaissance, alors qu’ils ont une compétence qu’ils peuvent monétiser en ligne : L’écriture.

Et si le métier de copywriter était fait pour vous ?

Le copywriting, une activité méconnue, plus que jamais, demandée

Ce métier de copywriter n’est pas nouveau. Il existe depuis le 19ᵉ siècle, avec l’émergence des agences publicitaires New-Yorkaises et de la publicité. Le copywriter est la personne chargée de la rédaction des textes de ventes d’une entreprise.

Anciennement, ces campagnes étaient destinées à être diffusées dans les médias comme les journaux, la télévision ou encore la radio. À l’ère du digital, on retrouve le copywriting partout au quotidien sous forme d’e-mails, de fiches produit ou encore de scripts publicitaires.

Copywriter depuis plus de 10 ans, Benoit et Joseph ont pu lancer des campagnes publicitaires à succès qui leur ont valu une belle notoriété. Face à la demande grandissante des clients (notamment depuis la pandémie), ils ont décidé de lancer un organisme de formation. L’objectif ? Former des salariés à ce métier, tout en partageant des opportunités de missions qu’ils devaient refuser par manque de temps dans leur agence.

Devenir copywriter : Un métier adapté à tous

Bien loin des métiers traditionnels, être copywriter freelance permet de reprendre le contrôle de sa vie professionnelle. Mêlant psychologie humaine, vente, marketing, la vraie force de ce métier, c'est la liberté qu’il procure. Vous pouvez exercer cette activité depuis votre ordinateur, d’où vous voulez, quand vous le voulez. Le tout en offrant une rémunération importante, 238 € par jour en moyenne pour un débutant selon une étude de Malt, la plateforme spécialisée pour freelance.

Après avoir accompagné des milliers de personnes, Les Copywriters recommandent les services liés à l’email marketing qui sont particulièrement rentables et accessibles, y compris pour des novices. Ils partagent tout en détails sur leur chaine YouTube, n°1 en Francophonie sur le sujet, sur laquelle ils publient un contenu éducatif par semaine afin de démocratiser le copywriting.

Copy Mastery : L’école en ligne spécialisée dans l’apprentissage du copywriting

Il n’existe pas de parcours conventionnel qui forme au copywriting. C’est pour cela que les 2 fondateurs ont décidé de créer l’école en ligne “Copy Mastery”, leader depuis 2020 sur leur marché. À travers cet accompagnement, les membres apprennent la théorie permettant d’exercer le métier, sans oublier la partie entreprise afin que les membres soient autonomes suite à leur cursus.

Le parcours inclut une majorité de pratique, permettant une progression rapide. Copy Mastery inclut également des sessions en présentiel pour briser la glace et permettre aux membres de se rencontrer. Enfin, il y a une part importante du cours sur la partie entreprise, afin que les membres soient capables de trouver des clients et lancer leur activité sereinement.

Peut-être que vous vous demandez “quid de l’IA ?”. Selon ces experts, l’IA est une aide et non pas une menace. Benoit et Joseph ont développé leur propre logiciel de copywriting permettant à tout un chacun de rédiger des textes de vente simplement afin d’aider les entreprises à vendre plus. Ils utilisent l’IA chaque jour, les clients faisant appel à eux pour obtenir des stratégies marketing avancées que l’IA n’est pas capable de créer.

En résumé, bien que méconnu, vous n’avez pas fini d’entendre parler de ce métier en plein boom. Si vous songez à une reconversion professionnelle, l’école Copy Mastery dispensé par Les-Copywriters sera un atout pour réussir dans ce domaine.

*Copywriter : Concepteur-Rédacteur

