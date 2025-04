Shiva Nagar : l’essor d’un restaurant aux saveurs de l’Inde du nord

Après un premier établissement ouvert en 2020 à Auxerre et fort du succès de ce dernier, Manpreet Singh ouvrira finalement deux autres établissements, à Paris puis récemment à Joigny (dans l’Yonne, en Bourgogne-Franche-Comté).

Pari réussi pour celui qui a toujours eu l’envie de partager les recettes d’une cuisine raffinée de l’Inde du Nord. L’établissement parvient à conjuguer authenticité culinaire et exigence gastronomique pour séduire une clientèle toujours plus large...

Après Auxerre, en 2020, puis Paris en 2022, Manpreet Singh inaugure à Joigny (Yonne) un troisième restaurant indien. Ce dernier a vu le jour à la demande des habitués qui, jusqu’alors, faisaient le chemin jusqu’à Auxerre pour savourer la carte du Shiva Nagar ! Une success story culinaire qu’il doit à son ambition de faire découvrir les richesses d’une autre cuisine de l’Inde du Nord, dans un esprit plus gastronomique et plus raffiné.

DES RECETTES TRADITIONNELLES FAITES MAISON

Les amoureux de la cuisine indienne n’en reviennent pas. Certes, les recettes traditionnelles de l’Inde du Nord sont au menu mais les plats sont servis dans une belle vaisselle. L’ambiance familiale, l’accueil et le service sont sans fausse note, réunion des deux cultures, indienne et française.

DES PLATS GÉNÉREUX, PIMENTÉS À LA DEMANDE

Poulet ou agneau massala ou vindaloo, butter chicken, byriani mais aussi plats végans ou végétariens, tout est fait maison, de l’entrée au dessert, au maximum avec des produits locaux. La carte des vins rend hommage à la Bourgogne. Mention spéciale au Pani Puri, typique de la street-food indienne, et au naan Nutella, à goûter en exclusivité au Shiva Nagar, en salle ou en terrasse. Rassurez-vous, ici, on sait s’adapter au palais du client quand il s’agit d’ajuster le piment.

À deux, en famille, pour une occasion, un repas d’affaires ou une envie de dépaysement, le Shiva Nagar vous garantit un moment de raffinement et une évasion pour tous vos sens. Rendez-vous à Auxerre, Joigny ou Paris. Ouvert 7j/7 midi et soir.

CONTACT

23, rue d'Orbandelle, 89000 AUXERRE

Tél. : 09-53-78-76-70

Mail : [email protected]

https://www.shivanagar.com/

https://www.instagram.com/shiva_nagar_auxerre/?hl=fr

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064184076767

