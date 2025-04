Top 5 des meilleurs jeux de cartes TCG

Les jeux de cartes TCG existent aujourd’hui par centaines, mais seuls quelques-uns d’entre eux sont vraiment joués. Les plus prisés ont de solides communautés autour de leur concept depuis des années. Pour choisir un jeu de cartes TCG à acheter, il est préférable de s’intéresser aux meilleurs du moment.

Les jeux vidéo ne sont pas les seules distractions qui mobilisent de grosses communautés partout dans le monde. Les jeux de cartes à collectionner ou TCG ont également leurs adeptes. En dehors de l’intemporel Pokémon qui est considéré comme une icône de ce genre, d’autres références existent aussi. Ces jeux de cartes ont des règles assez simples, et de grandes communautés qui y jouent régulièrement. Voici cinq des meilleurs jeux de cartes TCG à découvrir et tester sans attendre.

One Piece TCG

L’œuvre au succès mondial d’Eiichirō Oda fait toujours parler d’elle à travers un nouveau support. Cette fois, les fans auront droit à un jeu de cartes inspiré de One Piece. Sa version française peut désormais s’acquérir dans les boutiques spécialisées, de même que les packs et divers boosters. L’accueil de One Piece TCG a été très positif en France, et plusieurs communautés existent déjà autour du jeu. Les règles sont certes simples, mais leur maitrise est indispensable avant d’entamer des affrontements. L’objectif est évidemment d’éliminer le chef de l’équipe adverse avec une bonne gestion de vos cartes.

Disney Lorcana

Ce jeu de cartes à collectionner est inspiré de l’univers fantastique de Disney. Vous y retrouverez les personnages les plus iconiques avec une apparence différente de celle qu’ils ont habituellement. Les parties se déroulent dans un univers, où la magie est évidemment au cœur de toutes les interactions. Le nombre d’adversaires pendant une session de Disney Lorcana peut être compris entre 2 et 6. La possession d’un deck de base sera nécessaire pour saisir toutes les subtilités du jeu.

Les parties ont lieu dans une ambiance conviviale, car le gameplay est résolument moderne. De ce fait, Disney Lorcana conviendra parfaitement aux soirées en famille pour se divertir. Le vainqueur de la partie est celui qui rassemblera plus de fragments de Lore. À cet effet, les cartes du deck doivent être bien choisies.

Star Wars Unlimited

L’univers de l’une des sagas galactiques les plus célèbres s’étoffe d’un nouveau jeu qui plaira assurément aux fans. Il s’agit de Star Wars Unlimited, un titre spécialement pensé pour les amateurs de TCG. Tous les éléments qui constituent l’identité de la saga sont bien présents dans ce divertissement à découvrir. Un deck de Star Wars Unlimited comporte une cinquantaine de cartes pour déjouer les stratégies adverses. Vous pourrez également effectuer un choix parmi les options suivantes :

Le kit pour démarrer l’aventure : deux joueurs peuvent s’affronter pendant les sessions

Les différentes déclinaisons de boosters.

Les collectionneurs soucieux de la bonne conservation de leurs cartes peuvent également se procurer divers accessoires. Ce sont principalement des contenants aux designs variés pour préserver le jeu.

Magic : The Gathering

C’est certainement l’un des jeux de cartes à collectionner les plus anciens. Magic : The Gathering a également la réputation d’être réservé aux joueurs expérimentés. Son univers est non seulement dense, mais vous devrez en plus être un fin stratège pour apprécier les parties. Ce jeu TCG vous plaira parce qu’il dispose d’une solide communauté répartie aux quatre coins du monde. De nouvelles extensions sont régulièrement publiées, et le nombre de cartes ne cesse de s’étendre.

Vous aurez l’occasion d’affronter des adversaires, mais aussi de découvrir une histoire avec ce titre TCG. Les cartes les plus rares ont d’ailleurs une forte valeur sur le marché.

Altered

Avec Altered TCG, vous devrez sélectionner un clan à rejoindre pour partir à l’aventure. Comparativement aux autres jeux du genre, celui-ci a un gameplay assez particulier. Vous avez la possibilité de prendre des décisions, dont l’impact sur la progression est vraiment perceptible. Les environnements sont remplis de curiosités, et l’action des cartes se duplique à certaines conditions. Vous avez le choix entre six decks de base, et plusieurs boosters pour accroître leurs niveaux.

Le jeu se joue au tour par tour comme n’importe quel TCG digne du nom. Vous ne pouvez réaliser qu’une unique action à votre tour. Le mode d’emploi fourni vous renseignera plus en détail sur toutes les règles à connaitre.

Ces divers jeux de cartes à collectionner prouvent que les TCG ne sont pas uniquement ludiques. Ils permettent aux joueurs de concevoir des techniques complexes pour déjouer des adversaires dans divers univers. Ces derniers sont d’ailleurs propices à l’évasion et la réflexion. Ces cinq jeux TCG présentés sont à la portée de tous, et devraient absolument figurer dans votre collection. Choisissez votre préféré, affrontez vos amis et devenez un champion TCG.

Annonceur : Agorajeux.com