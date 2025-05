Le concert d’Omar Harfouch, qui fait rayonner Béziers, affiche complet

Le Théâtre Municipal de Béziers va accueillir une soirée exceptionnelle. Le pianiste Omar Harfouch y signera un retour très attendu avec son Concerto pour la Paix, après une tournée mondiale couronnée de succès. Un concert qui affiche complet ce jeudi 8 mai.

Le grand retour du pianiste à Béziers

Après avoir foulé les plus grandes scènes du monde, c'est à Béziers que l'artiste compositeur a choisi de faire son retour en France, dans l'écrin chaleureux de son Théâtre municipal. L'annonce de sa venue suscite une vague d’enthousiasme, concrétisée par une salle comble. Une preuve émouvante de l'attachement sincère entre l'artiste et cette ville qu'il n'avait pas revue depuis une année.

Ce rendez-vous musical porte une charge symbolique forte. Se produire dans cette ville n'est pas un hasard, c'était un retour à une scène qui lui est chère, un lien intime renoué entre lui et le public. Dans cette ambiance de retrouvailles, le Concerto pour la Paix, composé comme un plaidoyer silencieux pour l'harmonie, agi comme un trait d'union entre le musicien et les spectateurs, entre le passé et le présent, entre l'intime et le collectif. Loin de toute démonstration, c'est dans la retenue, l'émotion maîtrisée que Omar Harfouch livre sa mélodie et sa vision.

Au-delà d'un simple concert, cette prestation est un moment de communion, une occasion rare d'unir les âmes autour de valeurs universelles. Omar Harfouch partage avec son public, au fil des notes de musique, un message d'espoir et d'humanité, en faveur d'une paix et d'une harmonie entre tous. Le Théâtre Municipal va être témoin d'un moment de grâce, où la musique unit les cœurs et transcende toutes les différences.

Benjamin Castaldi à la présentation

Cet événement très attendu sera animé par Benjamin Castaldi, maître de cérémonie. Il présentera les 5 œuvres du compositeur, ainsi qu’un film, projeté dans la majestueuse salle du théâtre à l’italienne, qui retracera rétrospectivement la tournée du pianiste.

Le concert s’inscrit comme une expérience unique, dans une forme d'élégance réconfortante, où chacun, à sa manière, peut être touché par ce Concerto pour la Paix, et par la portée du moment. Cette création artistique transmet des valeurs d'unité et de fraternité, une émotion partagée par le public.

Des invités de prestige

Le Théâtre Municipal de Béziers brillera de mille feux, non seulement par la richesse musicale offerte sur scène, mais aussi par la qualité et le prestige des invités présents. L’incontournable Maire de Béziers Robert Ménard, sa femme Emmanuelle Ménard, ainsi que des personnalités issues de tous horizons composeront l’audience, ainsi que des figures emblématiques du cinéma, de la musique et des médias, telles qu'Anthony Delon, Marc Lavoine, Adriana Karembeu, Élie Semoun, Anne Roumanoff ou encore Cindy Fabre. Leur présence marquante reflète l'impact de la musique d'Omar Harfouch, qui réunit au-delà des clivages et des catégories.

Ce concert réussit le pari de rassembler des mondes qui ne se croisent pas fréquemment : celui de la culture, de l'art, mais aussi de l'humanité partagée. Tous les invités, qu'ils soient issus du grand public ou du monde des célébrités, dans une écoute quasi religieuse, se laisseront emporter par la profondeur de l'œuvre. Un moment d'émotion pure, où chacun se retrouve suspendu à chaque note, touché par l'univers et le message d'Omar Harfouch.

Le Concerto pour la Paix d'Omar Harfouch, interprété à Béziers, offrira, comme à son habitude, une expérience inoubliable, un véritable moment de communion où la musique sait unir tous les spectateurs dans une émotion collective. À chaque mélodie, le pianiste transmet un puissant message d'harmonie, porteur d'un espoir : que malgré nos différences, le dialogue et la paix demeurent toujours possibles. Ce concert démontrera, une fois de plus, que l'art possède un pouvoir puissant pour promouvoir la paix et encourager le dialogue.

Annonceur : Omar Harfouch

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.