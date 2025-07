Canicules extrêmes : faut il repenser l'équipement thermique des logements ?

Lorsque les vagues de chaleur s’intensifient, les logements mal préparés se transforment en véritables bouilloires. Volets clos, nuits étouffantes, sommeil impossible : pour beaucoup, le confort thermique n’est plus un luxe, mais une nécessité. Faut-il revoir d’urgence notre équipement face à cette nouvelle réalité climatique ? Décryptons ici les causes, les solutions possibles et les enjeux à venir.

Des températures records de plus en plus fréquentes

Les épisodes de forte chaleur s’enchaînent et les seuils d’alerte sont régulièrement franchis. En vigilance orange ou rouge, certaines régions enregistrent jusqu’à 40 °C à l’ombre, avec une température intérieure qui dépasse parfois les 30 °C dès la fin d’après-midi. Météo France estime que dans un scénario à +2,7 °C, leur fréquence sera multipliée par cinq d'ici à 2050, et par dix à horizon 2100 en cas de réchauffement à +4 °C

Le phénomène n’est pas qu’estival : l’inertie thermique des bâtiments mal conçus prolonge l’effet de surchauffe bien après le coucher du soleil.

Résultat : une chaleur persistante, des nuits sans fraîcheur, et une pression croissante sur la santé publique, notamment chez les personnes âgées ou isolées.

Les foyers français sont-ils bien préparés ?

De nombreux logements en France affichent encore une note DPE (diagnostic de performance énergétique) médiocre. Entre les passoires thermiques et les logements classés "bouilloires", le confort d’été reste un privilège. Selon une étude publiée par la Fondation Abbé Pierre, 59 % des Français affirment avoir souffert de la chaleur dans leur logement pendant au moins 24 heures.

Certains n’ont même pas de volets, ni de protection solaire extérieure.

En appartement comme en maison, la chaleur s’accumule, surtout en toiture et sous les fenêtres mal isolées. Locataires ou propriétaires, tous ne sont pas en mesure de lancer des travaux de rénovation énergétique, souvent coûteux. Pourtant, un diagnostic de performance énergétique intégrant un indicateur de confort thermique pourrait bientôt devenir obligatoire, comme le prévoit une proposition de loi débattue à l’Assemblée nationale.

Des entreprises comme ENGIE Home Services accompagnent les particuliers dans le choix, la pose et l’entretien de climatiseurs, PAC air/air ou systèmes de ventilation performants. Avec plus de 3 000 techniciens répartis sur tout le territoire, elles répondent à un besoin direct : ne pas laisser la forte chaleur rendre les logements invivables, surtout dans les zones les plus exposées au soleil.

Le rôle des acteurs de l’énergie dans l’accompagnement des particuliers

Face à l’urgence thermique, les fournisseurs d’énergie ne peuvent plus se contenter d’un rôle technique. Ils deviennent des partenaires stratégiques dans la transition écologique, en orientant les ménages vers des solutions efficaces, concrètes et accessibles. Cela passe par des diagnostics de performance énergétique complets, mais aussi par l’installation de dispositifs adaptés à chaque logement.

Ce rôle d’accompagnement passe aussi par la mise en réseau d’installateurs agréés, capables d’intervenir rapidement selon les caractéristiques de chaque logement. Engie Home Services, déjà active sur le terrain, participe à cette dynamique, en proposant des audits, des conseils personnalisés ou des contrats d’entretien pensés pour durer. Une manière de rendre la transition plus concrète, et de ne pas laisser les ménages seuls face aux exigences croissantes de performance énergétique.

Climatisation, PAC, ventilation : quelles solutions pour les logements ?

Pour échapper à la surchauffe intérieure, il existe des solutions concrètes, applicables à tous types de bâtiments, qu’ils soient neufs ou anciens.

La rénovation énergétique reste un levier central : isoler les murs, changer pour une nouvelle fenêtre, installer des volets roulants ou des stores solaires permet de bloquer jusqu’à 4 °C de chaleur en plein été. Même dans un appartement, ces gestes simples peuvent transformer la température intérieure.

Vers une généralisation des équipements de confort thermique ?

L’Assemblée nationale s’empare désormais du sujet. Une proposition de loi portée par plusieurs députés vise à intégrer un indicateur de confort thermique dans le diagnostic de performance énergétique.

Objectif : identifier rapidement les logements où la température intérieure devient critique dès les premières chaleurs et imposer des solutions d’adaptation dans les cas les plus sévères.

Derrière cette initiative se joue une reconnaissance politique du phénomène des bouilloires thermiques, encore largement ignoré. Faut-il aller jusqu’à contraindre les propriétaires à installer des protections solaires ou des systèmes de rafraîchissement ? Le débat est ouvert. Cependant, une chose est claire : l’inaction face aux vagues de chaleur n’est plus tenable.

Quand la canicule transforme le logement en piège thermique, il ne s’agit plus d’un simple problème de confort, mais d’un enjeu social, sanitaire et public. Pour les foyers défavorisés, souvent mal isolés, la précarité énergétique s’aggrave à chaque période de chaleur extrême.

Protéger, adapter et équiper deviennent des réponses concrètes face aux conséquences du changement climatique. En intégrant ces réalités dans le diagnostic de performance énergétique, les acteurs publics pourraient tracer une feuille de route efficace contre l’inaction.

Le défi n’est plus à venir : il est déjà exposé dans chaque rapport de Santé publique France ou projet de loi. Reste à utiliser les leviers disponibles pour améliorer durablement l’efficacité énergétique des habitats les plus fragiles.