Saint-Tropez est sans conteste le cœur des célébrités et des plus grands magnats tout au long de l'année, et particulièrement en été. Ces géants viennent généralement pour s'amuser, mais aussi pour faire des affaires.

C'est précisément ce qui s'est passé entre deux figures marquantes de l'industrie du divertissement : Omar Harfouch, compositeur et légende de la musique pour son Concerto pour la Paix, et Raul Rocha, président et propriétaire de l'organisation Miss Univers, le prolifique magnat mexicain. Non pas dans une salle de conférence, mais sur un yacht privé de plusieurs millions de dollars, selon la story Instagram de Harfouch.

Omar Harfouch, nouveau juge de marque

En tant que président et propriétaire de l'organisation Miss Univers, Raul a reçu l'une des figures les plus marquantes de la musique actuelle, Omar Harfouch, pour une rencontre privée. C'est là qu'Omar a été confirmé comme juge du prochain concours Miss Univers, qui se tiendra à Bangkok le 21 novembre 2025. La participation d'Omar à ce prestigieux concours est stratégique, et surtout opportune, car Miss Univers continue de relever le niveau de ses standards en termes de stature, d'intelligence, d'assurance, de classe et de diplomatie internationale.

Saint-Tropez au cœur des affaires

Cette collaboration s'est déroulée en plein cœur de l'effervescence estivale de la Riviera, où des stars comme Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio, la famille Kardashian et Adrien Brody ont été aperçues la même semaine. Les affaires, cependant, étaient toujours au cœur de l'attention. Raul Rocha et Omar Harfouch ont profité de Saint-Tropez pour se détendre, tout en s'alignant sur l'éthique que l'organisation Miss Univers défend depuis 1952.

Une première pour la France

Omar Harfouch, pianiste concertiste franco-libanais connu et reconnu, incarne ce calibre. À l’exception d’Iris Mittenaere, ex-Miss Univers, aucun français n’a encore été membre du jury de ce prestigieux concours. Sa réputation résonne haut et fort, œuvrant pour des initiatives de paix et des engagements diplomatiques. Sa présence au sein du jury renforce la position de MUO en tant que fournisseur de créations à la fois extraordinairement glamour et résolues.

Omar Harfouch est incontestablement l'un des rares artistes dont la carrière allie excellence artistique et bien commun. Son engagement auprès de Miss Univers confère un sérieux supplémentaire au processus de sélection et envoie un message au monde entier : la prochaine femme «Magnifiquement Confiante» sera soigneusement évaluée par des experts exceptionnels dans leurs domaines respectifs, qui incarnent l'excellence au-delà des frontières.

