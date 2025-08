Cap Soleil Énergie : les avis sur le spécialiste des panneaux solaires en France

Expert des panneaux solaires photovoltaïques en France, l’installateur Cap Soleil Energie (CSE) accompagne chaque année de nombreux particuliers dans l’équipement et la pose de solutions innovantes et durables.

Au cours des dernières années, les tarifs de l’électricité n’ont cessé d’augmenter. Le 1er août 2025, le prix de l’électricité devrait d'ailleurs connaître une nouvelle hausse de 12 % en moyenne sur l’abonnement annuel.

Face à cette situation, de nombreux Français se tournent aujourd’hui vers les solutions photovoltaïques. La pose de panneaux solaires permet en effet de réaliser d’importantes économies, tout en profitant d’un retour sur investissement rapide et d’une totale autonomie pour la production d’énergie renouvelable.

Spécialiste et pionnier de la pose de panneaux solaires photovoltaïques et en production d'énergie, la société Cap Soleil Energie se démarque de par son expertise, son savoir-faire, et son professionnalisme. En témoignent les nombreux avis laissés par ses clients.

Les avis et témoignages de Cap Soleil Energie

Pour les personnes intéressées par les solutions photovoltaïques, consultez ci-dessous les avis laissés par plusieurs clients sur l’expertise de Cap Soleil Énergie, pour l'installation de panneaux solaires à leur domicile.

Issus du site internet «Avis Vérifiés» sur Google, les avis et témoignages sur Cap Soleil Energie sont tous authentiques et officiels. L’entreprise CSE cumule à ce jour une note de 4,9/5 avec 141 avis laissés au cours des douze derniers mois.

Avis laissé par Thomas H. Note : 5/5

Rapidité, poseur vraiment bien, et connaissent leur métier sur le bout des doigts. Très satisfait, je recommande.

Avis laissé par Ghislaine D. Note 5/5

Très bonne expérience avec l’entreprise CSE. J’ai eu des réponses à toutes mes questions et je n’ai rien eu à faire, ils se sont occupés du dossier. La pose s’est très bien passée, rapide et professionnel, ils ont même nettoyé avant de partir. À ce jour je suis raccordé au réseau et tout marche bien.

Avis laissé par Carole P. Note 5/5

Prise en charge rapide après le passage des commerciaux. Installation des panneaux avec remplacement des tuiles abîmées. En attente de la production photovoltaïque

Avis laissé par Jeannine H. Note 5/5

Nous sommes ravis. Très professionnel, de bons conseils et toujours à l’écoute.

Avis laissé par Anaïs C. Note 5/5

Intervention au top. Travaux réalisés avec rigueur et propriété avec l'équipe d’Alexandre.

Avis laissé par Claire P. Note 5/5

Bon contact avec toute l’équipe. Les installateurs étaient très minutieux, professionnels, et à l’écoute. Tout a été respecté, je recommande les yeux fermés cette entreprise Merci à vous tous.

Avis laissé par Didier S. Note 5/5

Installation dans nos attentes : ponctuel, poli, et travail, soigné. Équipe sympa, bonne explication tout a été très clair.

CSE : Leader sur le marché de l’énergie solaire

Actuel leader sur le marché des panneaux solaires, Cap Soleil Energie souhaite continuer à maintenir ce haut niveau d’exigence.

«Les avis clients sont très importants pour nous et témoignent de leur confiance. Nous sommes aujourd’hui très fiers de leur fournir des solutions photovoltaïques fiables et ultra performantes, qui s’adaptent de façon sur mesure à chacun de leurs besoins ou de leurs projets !» confient les responsables de l’entreprise.

CSE réalise au quotidien un travail d’innovation constant, afin de garantir à ses clients les meilleurs équipements solaires photovoltaïques possibles, année après année.

L’excellence du service client

Afin de garantir la satisfaction et le suivi des projets, l’entreprise Cap Soleil Energie a mis en place un service client haut de gamme.

Chaque personne peut ainsi profiter d’une équipe de professionnels disponibles et à l’écoute, mais aussi d’une visite offerte un an après la pose des panneaux solaires, sans oublier le suivi administratif à chaque étape du projet, de la préparation du dossier jusqu’au SAV.

Les clients peuvent également profiter d’une application mobile pour visualiser en temps réel la production d’électricité de leur installation.

CSE : Un installateur de panneaux photovoltaïques certifiés

L’installateur Cap Soleil Energie détient aujourd’hui de nombreux labels et certifications.

Détenteur du label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), l’entreprise française agit selon la réglementation RT 2020.

Pour plus d’informations sur les avis et témoignages de Cap Soleil Energie, rendez-vous sur le site internet de l’entreprise et sur le site Avis Vérifiés.

