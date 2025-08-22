IceShop : l'essor d'une entreprise devenue une référence du secteur frigorifique

Des restaurateurs aux boulangers, l'emploi d'appareils réfrigérés concerne un large panel d'activités. La marque IceShop veut répondre aux besoins propres à chaque professionnel.

Elle s'appuie pour cela sur un riche catalogue d'équipements frigorifiques et sur un service client efficace.

Brève histoire et présentation de la marque IceShop

Spécialiste de l’équipement froid, IceShop est une jeune entreprise originaire de la ville belge de Liège. Elle a vu le jour en 2016, à l'initiative de Mauro Stramare.

Une marque qui surfe sur les nouvelles tendances du froid

Afin de répondre aux habitudes de consommation actuelle, IceShop s'est fait de l'e-commerce une spécialité. Sa boutique en ligne permet aux clients de parcourir aisément un vaste choix de références dans la branche du froid : machines à glaçons, vitrines réfrigérées avec triple porte, chambres froides, etc. Le but est d'ouvrir aux professionnels l'accès à des équipements frigorifiques dernier cri, conçus pour garantir une conservation optimale des produits.

Un savoir-faire qui se distingue par son exhaustivité

Hormis la vente de matériel du froid, IceShop se positionne comme un technicien frigoriste à part entière. La marque s'appuie sur des équipes formées non seulement à l'installation, mais encore à la maintenance et à la réparation des appareils réfrigérés. Depuis sa création, elle s'est aussi bâtie une solide réputation dans le domaine de la production de glace pilée, de glaçons, de glace de poissonnerie ainsi que de sculpture de glace.

Des équipements du froid à la pointe de la technologie avec IceShop

Fiabilité, innovation, performance et durabilité : tels sont les mots aptes à qualifier le matériel frigorifique commercialisé sur la boutique IceShop. Les équipements vendus sur le site sont classés en différentes catégories (armoire, table, vitrine murale, boisson, coffre, cave à vin, etc.) afin de faciliter les recherches du client. Dévoilons maintenant quelques exemples parmi les nombreux appareils réfrigérés disponibles chez IceShop.

Les armoires frigorifiques

Il s'agit d'un équipement indispensable aux professionnels du secteur de la restauration. Elles se déclinent en différentes versions dans le dessein de répondre à tous les besoins. IceShop offre ainsi la possibilité d'opter pour une armoire en inox, un modèle vitré ou non, un dispositif pourvu d'une ou plusieurs portes, etc. Ce type de réfrigérateur est pensé pour conserver des aliments dans des structures importantes, telles qu'une cuisine industrielle. Une armoire positive autorise le stockage des produits frais, tandis qu'une armoire négative peut être utilisée pour préserver des denrées congelées ou surgelées.

Les vitrines réfrigérées

Leur conception obéit à une double visée : assurer une conservation optimale des aliments tout en les rendant visibles au public. L'objectif est de permettre une présentation agréable des produits tout en étant en harmonie avec l'atmosphère du lieu d'activité. Plusieurs modèles de vitrines réfrigérées sont à découvrir chez IceShop. Il est possible de choisir un modèle spécialement conçu pour conserver des glaces ou des pâtisseries, voire une saladette pour stocker divers aliments frais.

Les chambres froides

Au sein de sa catégorie "chambre froide", IceShop établit une distinction entre les cellules de refroidissement rapide et les chambres froides proprement dites. Les premières présentent des fonctionnalités prisées dans le milieu de la restauration différée. Un tel équipement pourra âtre mis à profit par les traiteurs afin de refroidir sans attendre un plat cuisiné. La chambre froide, quant à elle, est un équipement incontournable dans diverses branches d'activité allant de l'alimentaire au secteur médical. À l'instar des armoires réfrigérées, elle existe en version positive et négative. Les appareils présents sur le site de IceShop ont par ailleurs l'avantage d'être modulable. Il en résulte une facilité d'installation appréciable, même lorsque l'espace disponible est restreint.

IceShop : une marque qui allie le savoir-faire technique et l'humain

Afin de remplir parfaitement la mission qu'elle s'est assignée, la société IceShop s'appuie sur une équipe composée de 18 professionnels passionnés. Chacun d'eux s'évertue à accompagner les clients et à répondre à leurs demandes au quotidien. Dans cette optique, différents aspects sont envisagés.

L'angle commercial

Qu'il s'agisse de prodiguer un conseil ou d'assister une personne dans son projet professionnel, les commerciaux de la marque IceShop sont à l'écoute des clients. La demande peut être effectuée par téléphone, par mail ou via un chat. En cas de réclamation, ou simplement pour assurer le suivi d'une commande, un service après-vente est également mobilisé.

L'angle marketing

Les marketeurs sont chargés de rendre l'expérience client la plus agréable possible. En sus du soin apporté à la présentation du site, celui-ci est régulièrement enrichi de promotions, de nouveaux articles et de guides d'achat pour bien sélectionner ses équipements.

L'angle logistique

Tout est ici mis en œuvre pour assurer une gestion efficace des commandes et une livraison des produits dans les meilleurs délais. Le délai d'expédition indiqué sur le site de IceShop est de 24h.

La marque IceShop poursuit son irrésistible ascension dans le secteur pointu des équipements du froid. Davantage qu'une simple boutique d'e-commerce, elle se présente comme une "équipe passionnée et soudée" perpétuellement attentive aux exigences des clients.

