Le livret OZ : la solution d'investissement en or papier d'excellence de la Financière du Nogentais

Le Livret OZ représente une innovation majeure dans l'univers de l'investissement en or, proposée par la FINANCIÈRE DU NOGENTAIS, société familiale française créée en 1986 et dotée d'un capital social exceptionnel de 277,6 millions d'euros.

Voici quelques points clés à retenir :

Performance 2024 : L'or a enregistré +34% en euros avec 40 records historiques

Prévisions 2025-2026 : Les institutions visent 3 700 à 4 000 dollars l'once

Accessibilité: mini 10 000 euros

Fiscalité: PFU (30%) ou barème progressif IR

Liquidité: 24/24h et 7/7

LA FINANCIÈRE DU NOGENTAIS : UNE INSTITUTION PATRIMONIALE DE RÉFÉRENCE

La FINANCIÈRE DU NOGENTAIS incarne près de quatre décennies d'excellence en gestion patrimoniale. Créée le 3 juin 1986, elle s'inscrit dans la lignée de la dynastie entrepreneuriale de la famille Soufflet, emblématique du succès industriel français.

Solidité Financière Exceptionnelle

Avec un capital social de 277 582 696,27 € et un actif immobilisé de 138,8 millions €, la Financière du Nogentais offre une garantie de stabilité et de pérennité. Elle est auditée par des cabinets de renom comme FORVIS MAZARS SA et AVVENS AUDIT.

Gouvernance et Leadership

Sous la présidence de Jean-Michel Soufflet depuis 2010, l'entreprise bénéficie d'une vision stratégique éprouvée et d'une expertise reconnue dans le monde des affaires français.

LE LIVRET OZ : INNOVATION ET PERFORMANCE

Le Livret OZ est une solution d'investissement en or papier sophistiquée, adossée au cours réel de l'or, qui combine sécurité, modernité, performance et flexibilité.

Avantages Comparatifs de l'Or Papier

Par rapport à l'or physique, il élimine les frais de stockage et les contraintes d'assurance, tout en offrant une liquidité instantanée. Face aux ETF classiques, il garantit un adossement direct à de l'or physique réel et un accompagnement personnalisé.

CONTEXTE DE MARCHÉ EXCEPTIONNEL

L'année 2024 a été record avec une performance de +34% en euros et 40 nouveaux pics historiques, soulignant la pertinence de l'or comme actif de protection.

Prévisions Institutionnelles 2025-2026

Un consensus fort des grandes banques (J.P. Morgan, Goldman Sachs) vise un objectif entre 3 700 et 4 000 $ l'once, soutenu par la demande des banques centrales et un environnement macroéconomique favorable.

OPTIMISATION FISCALE ET PATRIMONIALE

La fiscalité de l'or papier est simple : Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30% ou, sur option, l'intégration au barème progressif de l'Impôt sur le Revenu si cela s'avère plus avantageux pour l'investisseur.

Stratégies de Transmission

Le Livret OZ s'intègre parfaitement dans les schémas de transmission intergénérationnelle en assurant la protection du capital familial, la diversification des actifs transmis et une grande flexibilité dans la répartition entre héritiers.

GARANTIES

Protection des Investissements

Ségrégation des actifs : vos capitaux sont protégés sur des comptes bancaires ségrégés extérieurs à ceux de FDN

Audits réguliers : Vérification indépendante des stocks

Assurance professionnelle : Couverture complète des risques

Conformité réglementaire : Respect strict des normes françaises et européennes



Transparence Totale

Reporting mensuel : État détaillé des positions

Documentation complète : Accès à tous les documents légaux

Communication régulière : Information sur l'évolution des marchés

CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES FINANCIÈRE DU NOGENTAIS

6 rue Victor Hugo, 60500 GOUVIEUX

Téléphone : 03 65 96 09 76

✉️ Email : [email protected]

Site web : https://gestion.finance

Ne laissez pas l'incertitude économique éroder votre patrimoine. Découvrez dès aujourd'hui comment le Livret OZ peut sécuriser et valoriser vos actifs. Contactez nos conseillers pour un rendez-vous personnalisé

Document d'information à caractère non contractuel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte des risques.

