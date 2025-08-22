Les tendances du mobilier en 2025

Confort, durabilité et originalité sont les maîtres mots pour des meubles tendances en 2025. Mais quel mobilier choisir pour avoir un intérieur dans l’air du temps ? Voici quelques pistes que vous pouvez envisager si nos suggestions vous plaisent.

Un salon années 70

La table basse en verre

Si le salon peut être mis en valeur avec un tapis XXL aux formes géométriques, les meubles ont aussi leur carte à jouer. Et la table basse est un élément central de la pièce !

Au niveau de la matière, le verre trempé est à l’honneur en 2025, qu’il soit transparent ou fumé. Vous pouvez opter pour un modèle associé au métal, chromé ou doré, comme il est possible d’en trouver sur le site spécialiste, Vente Unique, connu pour son mobilier tendance. Pour la forme, même si les courbes sont plus prisées en ce moment, vous pouvez aussi vous laisser tenter par une table basse rectangulaire.

Replicate

Le canapé seventies

Les années 70 reviennent sur le devant de la scène, notamment dans le salon. Pour adopter ce style chez vous, le canapé et les fauteuils sont des éléments capitaux. Vous pouvez placer plusieurs canapés de manière à créer un carré, dans l’idée de reproduire les salons creusés en mode seventies.

Pour les modèles, les canapés velours, plissé ou côtelé, font sensation ! Vous pouvez les associer avec des fauteuils à capitons, de forme arrondie. La couleur s’invite aussi dans la pièce : vert bouteille ou vert sauge, jaune safran, marron, rouge brique et même les imprimés floraux sont des choix que vous pouvez envisager sans problème.

Un séjour tendance 2025

La table en marbre au centre du séjour

Toujours aussi à la mode, le marbre reste une valeur sûre dans nos intérieurs. Un plateau en marbre fait toujours autant sensation sur une table de séjour, comme un plan de travail en cuisine. Mais la céramique est aussi une bonne alternative, surtout si vous optez pour une imitation marbre, car plus résistante aux chocs et aux rayures.

Pour le modèle, libre à vous de rester sur quelque chose de classique, avec une table rectangulaire, ou encore une fois, de miser sur les modèles des années 70, avec notamment la célèbre table tulipe avec son pied central. Pour le piètement, le métal et le bois sont du plus bel effet pour le marbre, comme pour la céramique.

Les chaises atypiques

La table ne va pas sans les chaises. Pour une association tendance, vous pouvez miser sur des modèles qui sortent de l’ordinaire. L’originalité peut être avec la forme des chaises ou le coloris, voire la matière de l’assise. Laissez-vous séduire par des chaises avec accoudoirs, un modèle cantilever, des assises de forme arrondie…, comme vous pourrez en trouver sur le site Vente Unique.

Pour la matière de l’assise et du dossier, le velours et le revêtement tapissier font leur grand retour, mais également le rotin. Pour le piètement, les matières métalliques font partie des choix de prédilection, que ce soit du chrome, du métal noir ou doré. Et pour les coloris, si les tons neutres restent toujours d’actualité, vous pouvez aussi vous faire plaisir avec des couleurs, comme le terracotta, le bleu azur…

Le buffet vaisselier agrémenté de rotin

Quelles que soient les dimensions et la nature de la pièce, vous aurez besoin de rangements. Le buffet fait évidemment partie des options, que ce soit un modèle deux, trois ou quatre portes.

Dans tous les cas, le buffet bas, posé à même le sol ou avec des pieds, est à privilégier. Pour la touche d’originalité, vous pouvez vous laisser tenter par un modèle de forme arrondie. Et comme nous l’avons dit, le cannage en rotin au niveau des portes fait sensation, mais cela peut aussi être de la jute. L’effet sera tout aussi garanti.

Une console en marbre pour l’entrée

Ce petit meuble est plus important qu’il n’y paraît, car il donne le ton dès l’entrée ! Vous pouvez aussi le placer contre un mur de la pièce de vie.

Comme pour la table du séjour, le marbre et la céramique apportent une touche contemporaine à votre intérieur. Le plateau peut reposer sur une structure métallique, noire ou dorée, et être mise en valeur par un miroir.

