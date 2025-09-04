CAFPI : Le courtage immobilier, tout un art

Entreprise pionnière du courtage en France en 1971, Cafpi travaille avec un réseau d’experts indépendants mandataires exclusifs, dont Vanessa Pinot, courtier en prêts immobiliers et assurances de prêts. Elle nous expose le b.a-ba d’un métier exigeant, tant techniquement qu’humainement.

Vanessa Pinot

Qu'est-ce qu'un courtier efficace ?

C’est un véritable expert de l’achat qui parle le langage des banques et comprend celui des particuliers. Il tient compte des désirs de son client mais sait aussi lui expliquer les limites de faisabilité de son projet. Il apporte à la banque la plus pertinente pour le projet de son client un dossier complet, clair et analysé.

Quelles garanties CAFPI offre-t-elle à ses clients ?

Le métier de courtier est très règlementé. Nous devons toujours agir dans l'intérêt du client et le devoir de conseil est la base de notre métier. Cafpi est un réseau d'agences, il n'y a aucune franchise. C'est un atout majeur pour s'appuyer sur des partenariats locaux et trouver le financement adapté à la situation de nos clients. Enfin, Cafpi, ce sont aussi des courtiers experts en rachat de crédits, en crédits pro et en non-résidents.

