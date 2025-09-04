Le portage salarial, un rempart contre la précarité pour les cadres seniors ?

Les cadres seniors, sont souvent victimes de stéréotypes liés à l’âge, dans leur recherche d’emploi passés les 55 ans. Dans ce contexte, le portage salarial émerge comme une solution concrète et sécurisante pour ces professionnels expérimentés en quête de reconversion, d’indépendance ou de transition en douceur vers la retraite.

La précarité silencieuse des cadres de plus de 55 ans

En France, les plus de 55 ans représentent une part croissante de la population active. Pourtant, selon une étude de la DARES, un cadre senior au chômage met en moyenne plus de 400 jours à retrouver un emploi, contre environ 250 jours pour les plus jeunes. Les raisons sont multiples : clichés sur la "rigidité" des seniors, prétendues lacunes numériques, ou encore coûts salariaux jugés élevés.

Résultat : nombre de ces professionnels expérimentés se retrouvent dans une situation de précarité, parfois invisible, mais bien réelle. Ni tout à fait à la retraite, ni vraiment insérables dans les canaux classiques du salariat, ils peinent à valoriser leur savoir-faire dans un monde du travail en mutation rapide.

Le portage salarial : un cadre hybride, rassurant et adapté

Face à ces difficultés, le portage salarial se positionne comme un modèle hybride conciliant autonomie et protection sociale. Ce dispositif permet à un professionnel indépendant de proposer ses prestations à des entreprises tout en bénéficiant du statut de salarié via une société de portage. Ce tiers prend en charge la facturation, les cotisations sociales, et verse un salaire au porté, après déduction de frais de gestion.

Pour un cadre senior, cela signifie? :

Une couverture sociale complète (assurance maladie, retraite, prévoyance) équivalente à celle d’un salarié classique

Une grande souplesse d’organisation, avec la possibilité de choisir ses missions, son rythme, ses clients

Un accès à la formation continue, souvent proposé par la société de portage elle-même

Et surtout, une revalorisation de ses compétences, en les mettant au service de clients variés sans dépendre d’un contrat à long terme.

Autonomie et légitimité retrouvées

En adoptant le portage salarial, beaucoup de seniors reprennent confiance en eux et dans leur expertise. C’est le cas de Jean-Marc, ancien directeur commercial dans une entreprise agroalimentaire, licencié à 54 ans. «Après 18 mois sans emploi, j’ai choisi de me lancer en portage pour accompagner des PME en développement commercial. Aujourd’hui, je vis de mes missions, j’ai le statut de salarié, et je me sens utile, reconnu. C’est une vraie renaissance professionnelle.?»

Ce type de parcours devient de plus en plus courant. Les entreprises, notamment les PME et start-ups, sont friandes de profils expérimentés qu’elles ne peuvent ou ne souhaitent pas embaucher à temps plein. Le portage permet alors une relation contractuelle souple mais encadrée, qui satisfait les deux parties.

Un tremplin vers la fin de carrière choisie

Le portage salarial peut aussi être envisagé comme un outil de transition douce vers la retraite. Il offre un compromis idéal pour ceux qui souhaitent réduire progressivement leur activité, tout en continuant à cotiser et à générer un revenu. Cela évite le couperet brutal de l’arrêt d’activité, souvent mal vécu.

De plus, avec les réformes successives allongeant l’âge de départ à la retraite, le portage permet aux quinquagénaires et sexagénaires de rester actifs sans les contraintes d’un poste permanent. C’est aussi une alternative concrète pour ceux dont le projet de retraite progressive n’est pas accepté par leur entreprise ou leur caisse.

Des dispositifs incitatifs

Certaines régions et Pôle emploi encouragent d’ailleurs le recours au portage salarial, via des dispositifs comme le cumul de l’allocation chômage et du salaire porté, ou encore l’ACRE pour ceux qui lancent une activité en tant qu’indépendant. Ces mesures peuvent rendre le démarrage en portage particulièrement attractif pour les cadres en recherche d’emploi.

Par ailleurs, des plateformes spécialisées permettent aujourd’hui de trouver des missions adaptées aux seniors, dans des secteurs comme le conseil, le coaching, la formation, l’ingénierie, ou encore la finance.

Une solution encore méconnue… mais en forte croissance

Malgré ses nombreux atouts, le portage salarial reste encore méconnu d’une partie du grand public. Pourtant, il séduit de plus en plus : selon le PEPS (syndicat du portage salarial), plus de 150 000 professionnels étaient en portage en 2024, contre moins de 90 000 en 2017. Et les cadres seniors y représentent une part significative.

Ce succès s’explique par une évolution des mentalités, aussi bien du côté des entreprises que des actifs. Dans un monde où le CDI n’est plus la norme absolue, où l’envie de sens et de liberté prend le pas sur la stabilité à tout prix, le portage salarial permet d’inventer une nouvelle façon de travailler, adaptée à toutes les générations.

Le portage salarial offre aux cadres seniors une réponse concrète et sécurisante à la précarité professionnelle. En leur permettant de valoriser leur expertise, de conserver un statut protecteur, et d’agir librement sur le marché, il constitue bien plus qu’un plan B : c’est une voie d’avenir

Annonceur : ABC Portage

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.