Contenu sponsorisé

Ets Louis Sarraute & ses Fils : Scierie familiale & bois durable

Par Ils Font l’Actu
Publié le - Mis à jour le

Dans cet épisode d’Ils Font l’Actu, découvrez l’univers de la SAS Louis Sarraute & ses Fils, une scierie familiale implantée en Gironde depuis près de 100 ans. 

Pascale Sarraute, dirigeante de l’entreprise, nous plonge dans les coulisses de cette PME engagée, spécialisée dans le sciage du pin maritime, la fabrication de tous types palettes en bois et la gestion durable de la forêt. 

Basée au cœur des Landes de Gascogne ,entre l’A62 et l’A 65,la scierie valorise une production locale, écoresponsable et sans produits chimiques. Forte d’un savoir-faire transmis sur quatre générations, l’entreprise Louis Sarraute et ses Fils est aujourd’hui un acteur incontournable du bois en Nouvelle-Aquitaine. 

Au programme de cette interview : 

  • Le rôle du pin maritime dans l’économie locale
  • Les secrets de fabrication d’une palette en bois française • L’engagement environnemental de l’entreprise
  • La transmission d’un savoir-faire, l’ancrage familial, de la sylviculture à l’industrie du bois. 

Site officiel : https://www.sarraute.fr

Annonceur : SAS Louis Sarraute & ses Fils

[En partenariat avec Ils font l'actu]

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.

Retrouvez toutes les vidéos Ils Font l’Actu ICI
boisIls font l'actuEntreprises

