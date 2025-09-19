Comment savoir si une formation est éligible au CPF ?

Vous avez trouvé une formation qui vous correspond, mais vous ne savez pas si elle est éligible au compte personnel de formation ? Voici les différentes démarches à suivre pour en avoir le cœur net, ainsi que tout ce qu’il faut savoir au sujet du CPF.

Le CPF permet à chacun de se former tout au long de la vie professionnelle, dès l'entrée dans la vie active (à partir de 16 ans) et jusqu’au départ à la retraite. Il est automatiquement alimenté tous les ans, proportionnellement au temps de travail réalisé et dans la limite d’un plafond. Si vous êtes à temps plein ou au moins à temps partiel, le CPF est crédité de 500 euros par an jusqu’à atteindre 5 000 euros. Si votre durée de travail est inférieure à un mi-temps, votre compte est alimenté de manière proportionnelle au nombre d’heures réalisées.

L’alimentation de votre compte personnel de formation peut varier selon votre statut (travailleur reconnu handicapé, titulaire d’une pension alimentaire, titulaire de l’allocation aux adultes handicapés, titulaire d’une pension militaire, etc.), il convient donc de vous renseigner si vous êtes dans une situation spécifique. En cas de congé parental, de congé d’adoption, de congé de proche aidant ou encore d’absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, le CPF reste par ailleurs alimenté.

Bon à savoir : le CPF n'est pas alimenté durant les périodes de chômage, mais il reste utilisable pour suivre l'une des formations éligibles au CPF.

Comment vérifier l’éligibilité de votre formation au CPF ?

Le compte formation

Si vous souhaitez vérifier l’éligibilité de votre formation au CPF, le site officiel et l’application de Mon Compte Formation sont les outils les plus utiles pour vous accompagner dans cette démarche. Vous pouvez y trouver toutes les informations dont vous avez besoin et notamment consulter vos droits, mais pas seulement.

Ces deux outils permettent aussi de rechercher une formation en indiquant un mot-clé (compétence, certification, etc.) et une localisation (pensez à utiliser des mots-clés spécifiques afin de trouver votre formation rapidement). Si vous avez déjà une formation en tête et qu’elle fait partie de la liste, de nombreux détails vous seront donnés à son sujet, tels que les métiers accessibles, ses points forts ou les modalités d’inscription, par exemple.

Consulter les listes de France compétences

Il est également possible de consulter le site de France compétences pour vérifier l’éligibilité de votre formation au CPF. Créée en 2019, cette instance est essentielle pour la régulation et le financement de la formation professionnelle. Elle publie et actualise par ailleurs les listes des certifications qui font partie des répertoires nationaux et qui sont donc reconnues par l’État. Ce sont ces formations certifiantes qui donnent accès au CPF et qui permettent de monter en compétences. Si votre formation en fait partie, vous pourrez également vérifier sa validité, ainsi que les organismes habilités à la préparer directement sur le site de France compétences.

Se renseigner auprès de l’organisme de formation

Si vous avez déjà un organisme de formation en tête, vous pouvez vous rendre sur son site internet pour savoir si la formation qui vous intéresse est éligible au CPF. Il peut également être utile de prendre contact avec l’organisme pour en savoir plus, notamment sur les procédures à suivre pour s'inscrire à la formation.

Quelles sont les formations éligibles au CPF les plus courantes ?

Le bilan de compétences

Le bilan de compétences permet au bénéficiaire de mieux connaître son profil professionnel, c’est-à-dire ses aptitudes, ses motivations et ses atouts, entre autres. Le but est de définir un projet professionnel ou de formation, ou bien de s’assurer de sa cohérence s’il est déjà établi. Encadré par la loi, il doit respecter certains critères, notamment une durée qui ne doit pas excéder 24 heures, un étalement sur plusieurs mois ou semaines et une organisation en trois phases. Le bilan de compétences est particulièrement intéressant pour les cas de réorientation ou d'évolution de poste et peut être réalisé sur le temps de travail (avec l’accord de l’employeur) ou en dehors de celui-ci. En mobilisant le CPF pour réaliser un bilan de compétences, vous êtes tenu de respecter l’engagement conclu avec l’organisme.

La validation des acquis de l’expérience (VAE)

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet aux personnes ayant déjà travaillé de valoriser leur expérience et leurs compétences par l’obtention d’une certification professionnelle ou d’un diplôme. Pour les salariés du secteur privé, les demandeurs d’emploi, les bénévoles, ainsi que les proches aidants, il est possible de mettre en place une action de VAE directement via France VAE. L'inscription sur ce portail permet de bénéficier d’un accompagnement dispensé par un Architecte Accompagnateur de Parcours, et ce, durant toute la durée de la VAE (du diagnostic des compétences jusqu'au bilan final). Si l’action de VAE ne peut pas être réalisée via France VAE, il est possible de rechercher un accompagnement sur le site de Mon Compte Formation. Et bonne nouvelle, depuis le 1er août 2025, les frais de passage devant le jury (qui sont en moyenne de 300 euros) sont également éligibles au CPF.

Le permis de conduire

La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de l’ensemble des permis de conduire des véhicules terrestres à moteur fait également partie des formations que vous pouvez financer avec le CPF. Il s’agit d’ailleurs de l’une des formations éligibles au CPF les plus prisées ! Certaines règles doivent cependant être respectées pour pouvoir financer votre permis avec le CPF. L’obtention du permis doit en premier lieu contribuer à la réalisation ou à la sécurisation de votre projet professionnel et il est par ailleurs interdit de mobiliser le CPF pour un permis de conduire A1, A2, B1 ou B si vous possédez déjà un permis de conduire en cours de validité en France. Les permis poids lourds restent quant à eux éligibles, car ils permettent de poursuivre un objectif professionnel. Il est également requis de signer une attestation sur l’honneur lors de l’inscription dans l’école de conduite (celle-ci doit disposer d’un label qualité).

Bon à savoir : les remises à niveau et les stages de récupération de points ne sont pas éligibles au CPF.

Les formations en langues vivantes

De nombreuses formations certifiantes en langues vivantes sont éligibles au CPF. Ces dernières représentent un réel atout pour votre profil professionnel, car elles permettent de valoriser vos compétences linguistiques dans la langue visée, de faciliter votre mobilité à l'international et de trouver plus facilement un emploi. Le CPF permet de financer des certifications réputées telles que le LILATE, le TOEIC, le TOEFL, le DCL, le Linguaskill ou encore le test BLISS. De nombreuses langues sont d’ailleurs éligibles au CPF (la liste est disponible sur le site de Mon Compte Formation), à l'exception de l’hébreu, du grec, du coréen, de l’hindi, du norvégien et du polonais.

Les actions de formation à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE)

Les actions de formation à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) étaient auparavant éligibles au CPF sans l’exigence d’une certification, mais depuis le 16 février 2025, seules les formations menant à une certification enregistrée au RNCP ou au RS le sont. Mais alors pourquoi ce changement ? Eh bien, le but est de renforcer l’accompagnement des créateurs d’entreprise en leur proposant des formations de qualité et valorisables sur le marché du travail.

Le CLéA

La certification CLéA permet aux salariés et aux demandeurs d’emploi peu qualifiés ou non diplômés de renforcer leur présence sur le marché du travail en faisant valoriser certaines compétences de base. Celles-ci regroupent notamment les savoirs qu’il est utile de maîtriser pour suivre des formations et pour faciliter son insertion professionnelle. Le CLéA est identique pour tous les secteurs professionnels et couvre sept domaines de compétences fondamentales (la communication en français, les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, etc.).

Il est donc facile de connaître l'éligibilité d’une formation au CPF, que ce soit en vérifiant si elle prépare à une certification qui fait partie des répertoires nationaux ou en consultant le site de Mon Compte Formation. Le CPF peut par ailleurs se cumuler avec d’autres dispositifs tels que le permis à 1 euro par jour : pensez-y.

