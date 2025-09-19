Le premier CRM 100% dédié aux cabinets d'externalisation de comptabilité immobilière bientôt commercialisé

Depuis 2020, Blindtrust accompagne quotidiennement les gestionnaires locatifs et syndics de copropriété dans leur comptabilité en France, au Luxembourg, en Belgique et dans les DROM. Cette année, l’entreprise prend une nouvelle dimension en lançant le tout premier CRM métier conçu sur-mesure pour les cabinets d'externalisation de comptabilité immobilière.

Ce CRM métier révolutionne la gestion quotidienne des cabinets d’externalisation comptable en centralisant l’ensemble des processus liés à la gestion immobilière, financière et administrative. Une solution innovante et complète, pensée pour répondre aux besoins spécifiques des gestionnaires locatifs et syndics de copropriété.

Un outil pensé par des professionnels de la comptabilité immobilière

«Ce CRM, c'est d'abord la solution à nos propres problématiques internes. Nous avions besoin d'un outil pour structurer nos équipes, suivre les missions en temps réel, sécuriser les livrables, documenter les tâches, fluidifier les échanges… Rien sur le marché n'était adapté. Alors nous l'avons construit.», explique Alexandre Gagneur, fondateur de Blindtrust.

Cette approche unique inverse la logique habituelle des cabinets comptables. Au lieu d'adapter une solution généraliste aux contraintes immobilières, Blindtrust est parti de ses besoins quotidiens pour concevoir l'outil parfait, et jusqu’alors inexistant dans le milieu. Le développement a mobilisé plus d’un an de travail et devrait être achevé à l’automne 2025. Chaque fonctionnalité est et continuera d’être testée en situation réelle, puis affinée selon les retours des équipes, ce, jusqu’à la commercialisation du logiciel.

Des processus automatisés qui font gagner un temps précieux

Le CRM développé par Blindtrust repense en profondeur le pilotage administratif et opérationnel des cabinets. Il intègre une série de fonctionnalités pensées pour alléger la charge mentale, fiabiliser les process et offrir une vision en temps réel de l’activité.

Gestion des tâches

L’organisation offerte par le crm facilite la gestion du planning des tâches, avec des rappels automatisés en cas de retard. Dans un premier temps, le logiciel permet de gérer plusieurs contrats pour un même client, même s’ils couvrent différents pays ou régimes de TVA.

Le système propose un catalogue de missions modulables, récurrentes ou ponctuelles, qui peuvent être liées ou non à un contrat. Une fois définies, ces missions déclenchent automatiquement les tâches correspondantes à partir d’un catalogue prédéfini (gérance, syndic, missions ponctuelles, etc.). Si une tâche prend du retard, un rappel automatique est envoyé au collaborateur concerné.

Analyse opérationnelle

Les managers disposent d'une vue temps réel sur l'avancement des missions, les échéances à venir, les éventuels blocages ainsi que la charge de travail par collaborateur. Une fonction de mesure de la productivité permet par ailleurs d’évaluer avec précision le temps passé sur chaque tâche, mission ou client, et d’identifier les zones d’optimisation possibles.

Génération de devis

La génération des devis et des factures s'effectue directement depuis le CRM, en lien avec le contrat et le planning prévu. L’ensemble du processus est automatisé : envoi des documents, archivage, relances éventuelles. Les factures, devis et documents contractuels sont transmis automatiquement par e-mail, avec un suivi intégré.

Module RH

Enfin, un module RH simplifié permet de suivre la présence des collaborateurs, la répartition des tâches, les indicateurs de charge et de performance, facilitant ainsi le pilotage opérationnel du cabinet.

Gestion administrative

Fini les classeurs qui débordent et les fichiers dispersés, le CRM centralise intelligemment tous les documents par client, résidence, type et période. L'indexation automatique catégorise chaque document : contrats, factures, photos, rapports, diagnostics. Aussi, une recherche multicritères permet de retrouver n'importe quelle pièce instantanément, même après des années.

Le CRM assure une traçabilité parfaite : chaque modification est horodatée et liée à l'utilisateur responsable. De plus, le logiciel génère automatiquement tous vos indicateurs commerciaux : chiffre d'affaires par client, marge par prestation, taux d'occupation des équipes.

Cette approche sécurise juridiquement les cabinets et facilite tout contrôle externe.

Le portail client : un avantage concurrentiel

Le portail client constitue l'innovation la plus remarquable. Les clients pourront accéder 24h/24 à leurs informations essentielles : vision complète de leur parc, consultation de leurs factures, suivi en temps réel de leurs dossiers.

Cette transparence élimine 80% des appels de "suivi administratif" qui ralentissent votre quotidien.

L'autonomie qui libère vos équipes

Vos clients téléchargent leurs documents, consultent leur historique et soumettent leurs demandes via un système de tickets intégré. Cette autonomisation progressive libère vos équipes des tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur le conseil stratégique, la gestion comptable quotidienne et les missions urgentes, ainsi que l'accompagnement client dans les décisions complexes.

Une interface qui valorise votre expertise

Le CRM traduit la complexité du suivi comptable en informations claires et facilement assimilables. Les indicateurs sont présentés sous forme de tableaux de bord visuels que vos clients comprennent instantanément. Cette approche pédagogique renforce la valeur perçue de vos prestations, votre expertise et votre accompagnement, venant alors fidéliser efficacement votre clientèle et satisfaire leurs exigences en termes de suivi client.

Un CRM bientôt disponible à l’achat

Conçu initialement pour les équipes internes de Blindtrust, le CRM sera disponible à l’achat dès janvier 2026 pour tous les cabinets d’externalisation de comptabilité immobilière. L’interface sera alors configurée selon l’identité du cabinet acheteur afin que celui-ci puisse proposer à ses clients un outil parfaitement cohérent.

Ce déploiement marque une étape majeure dans la digitalisation des processus de gestion comptable au sein d’un secteur encore largement dépendant de méthodes manuelles.

Dans un environnement où l’organisation et la rigueur doivent coexister avec les urgences, les évolutions législatives et la nécessité pour les clients de disposer de documents clairs et facilement partageables, cet outil permet aux cabinets de gagner un temps précieux, d’assurer une haute qualité de service et d’être perçus comme de véritables partenaires par leurs clients. De plus, la sophistication de l’outil et la qualité de service délivrée permettent de justifier des positionnements tarifaires premium, tout en améliorant la satisfaction client.

Difficile pour les clients de se passer d’un tel service, difficile également pour les cabinets de renoncer à un tel outil, notamment lorsque l’on sait que la concurrence prête à s’emparer du CRM prendra une longueur d'avance décisive sur ses concurrents.

Annonceur : Blindtrust

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.