L’inflation crée de nouvelles habitudes : les dépenses alimentaires des Français en 2025

Au premier semestre 2025, Tiendeo – la plateforme de ShopFully dédiée à la consultation de prospectus digitaux – a analysé les comportements d’achat des consommateurs français.

Les données, issues de millions d’interactions sur les applications du groupe, révèlent les nouvelles tendances dans la manière de faire les courses.

De la baisse de l’inflation à l’évolution des canaux de distribution, l’étude met en lumière l’adaptation des consommateurs à une nouvelle normalité économique.

Entre inflation et nouvelles stratégies d’achat

Ces dernières années, les dépenses alimentaires en France ont connu une profonde transformation.

Après le pic inflationniste de mars 2023, lorsque les prix des produits alimentaires avaient bondi jusqu’à +15,9 %, l’année 2025 semble marquer une phase de stabilisation. En juin, la hausse annuelle des prix alimentaires est de 1,4 %, dans la continuité du mois de mai, où l’inflation était de 1,3 %.

Les chiffres globaux confirment un ralentissement, avec une inflation générale comprise entre 0,9 % et 1 % : un soulagement apparent, mais insuffisant pour effacer l’impact cumulé des hausses des années précédentes.

C’est dans ce contexte que les foyers français repensent leur consommation, ajustant habitudes et priorités pour s’adapter à une nouvelle normalité économique.

Une transformation qui s’observe même dans les produits les plus simples du quotidien. Prenons le lait, symbole discret mais révélateur du changement de paradigme.

Le lait, symbole discret d’une nouvelle normalité

S’il existe un produit qui illustre parfaitement l’évolution du panier de courses des Français, c’est bien le lait.

Longtemps considéré comme un produit banal, il reste l’un des plus surveillés et achetés, notamment par les consommateurs sensibles aux prix.

Pourtant, même en promotion, son prix continue de grimper. En 2023, le prix moyen d’un litre de lait en promotion était descendu à 1,04 €.

Au deuxième trimestre 2025, il frôle désormais les 1,40 €. Soit une hausse de plus de 30 % en deux ans– preuve que même les promotions sont de moins en moins avantageuses.

Acheter « en promotion » ne signifie plus forcément faire une bonne affaire, mais simplement payer le prix qui, hier encore, était celui de référence.

Le prospectus n’est plus seulement le royaume des bons plans à ne pas manquer : il devient un repère stratégique pour celles et ceux qui veulent gérer leur budget avec précision.

Dans ce contexte, l’économie devient une question de stratégie, bien plus que de simple bon sens.

C’est pourquoi les outils d’organisation des courses évoluent également : le prospectus digital n’est plus une option, mais un compagnon de choix au quotidien.

Les foyers français redéfinissent leur manière de faire les courses

Le consommateur français de 2025 est un consommateur transformé.

Face à la pression sur les prix, il a réorganisé ses priorités et ses habitudes.

Les supermarchés de gamme intermédiaire, autrefois au cœur des achats hebdomadaires, perdent du terrain.

On observe une migration nette vers des formats plus économiques, avec un intérêt croissant pour les enseignes discount et hard discount, capables d’offrir l’essentiel à des prix compétitifs.

Ce changement se manifeste aussi en ligne : plus de 15 % des recherches de prospectus digitaux ont quitté les enseignes de moyenne et haute gamme au profit de celles axées sur l’économie.

Les foyers sont plus attentifs, mieux informés, et s’appuient sur des outils numériques pour mieux planifier leurs achats, comparer les offres et choisir le magasin le plus avantageux.

C’est là que des applications comme ShopFully, Tiendeo ou Pubeco prennent toute leur importance.

Un nombre croissant d’utilisateurs consulte ces plateformes avant même de sortir faire leurs courses.

L’acte d’achat devient ainsi un moment stratégique, guidé par la disponibilité d’offres géolocalisées et ciblées.

Au premier semestre 2025, les consultations de prospectus sur l’ensemble des applications du groupe technologique ShopFully ont augmenté de 70 % par rapport à l’année précédente, avec une hausse de 50 % des interactions totales.

Ces chiffres témoignent d’une nouvelle manière de consommer : on regarde d’abord, on achète ensuite.

