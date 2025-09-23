Shilajit : la nouvelle star des compléments naturels qui séduit sportifs et adeptes du bien-être

Longtemps resté confidentiel en Europe, le shilajit s’impose aujourd’hui comme l’un des compléments alimentaires les plus en vogue.

Utilisée depuis des siècles dans la médecine ayurvédique, cette résine sombre issue des montagnes de l’Himalaya est désormais plébiscitée par les sportifs, les actifs en quête d’énergie et les adeptes de bien-être naturel.

Une substance venue des sommets

Le shilajit se forme au fil des siècles dans les roches montagneuses, sous l’effet de la décomposition de plantes et minéraux. Sa richesse exceptionnelle en acide fulvique et en oligo-éléments en fait un concentré naturel unique. Si la médecine traditionnelle indienne lui prête de nombreuses vertus, la recherche moderne commence à s’y intéresser de près.

Des bénéfices qui attirent un public varié

Énergie et récupération : certains travaux scientifiques suggèrent que le shilajit pourrait soutenir la production d’énergie cellulaire, ce qui attire particulièrement les sportifs.

Stress et vitalité : sa composition en fait un allié potentiel contre la fatigue et le surmenage, deux maux de plus en plus fréquents.

Santé cognitive : plusieurs études explorent son rôle possible dans le soutien de la mémoire et des fonctions cérébrales.

Résultat : en quelques années, les recherches Google autour du shilajit ont connu une forte progression en Europe.

Un marché en pleine expansion

Face à cet engouement, plusieurs acteurs français du complément alimentaire se sont positionnés. Parmi eux, Nutrition•pro s’est spécialisé dans les compléments alimentaires à base de shilajit, avec une approche documentée qui associe tradition ayurvédique et données scientifiques modernes.

Une tendance durable ?

L’essor du shilajit illustre un phénomène plus large : la recherche croissante de solutions naturelles venues d’ailleurs, combinant traditions ancestrales et validation scientifique moderne. Reste à savoir si cette résine deviendra une référence durable dans les routines bien-être, ou si elle connaîtra le destin de nombreuses tendances nutritionnelles passagères.

Annonceur : Nutrition•pro

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.