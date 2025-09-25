Goldmarket : l’Or au sommet historique, un placement refuge pour les épargnants et les investisseurs

Paris, le 26/09/25 – Alors que l’économie mondiale traverse une période d’incertitude marquée par l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les tensions géopolitiques, l’or confirme plus que jamais son statut de valeur refuge. En 2025, le cours de l’or a franchi un seuil symbolique en dépassant les 100 000 € le kilo, un record qui attire l’attention des investisseurs particuliers comme institutionnels.

Spécialiste reconnu dans le domaine de l’or d’investissement, goldmarket.fr analyse cette tendance et accompagne les épargnants dans leur stratégie de diversification patrimoniale.

L’or : une valeur refuge face aux incertitudes économiques

Depuis plusieurs décennies, l’or conserve une place unique dans le paysage financier mondial. Contrairement aux devises ou aux actions, il n’est pas soumis aux décisions politiques ou aux faillites d’entreprises. Cette indépendance explique pourquoi, en période de crise, les investisseurs se tournent vers lui pour sécuriser leur capital.

En 2025, plusieurs facteurs expliquent la hausse continue du cours de l’or :

L’inflation persistante qui érode le pouvoir d’achat et pousse les épargnants à rechercher un actif tangible.

Les tensions géopolitiques qui renforcent l’attrait pour les placements sécurisés.

La volatilité des marchés financiers, avec des indices boursiers en dents de scie.

Selon Goldmarket, ces éléments contribuent à renforcer la demande mondiale, qu’il s’agisse de particuliers souhaitant protéger leur épargne ou d’investisseurs institutionnels en quête de diversification.

Le lingot d’or 1 kg : produit phare de l’investissement

Parmi les différents formats disponibles, le lingot d’or 1 kg reste la référence absolue pour les investisseurs. Sa valeur, désormais supérieure à 100 000 €, en fait un actif prestigieux, reconnu sur tous les marchés internationaux et facilement revendable.

« Le lingot d’or d’un kilo est le produit emblématique de l’investissement. Il séduit autant les investisseurs chevronnés que les épargnants souhaitant franchir une étape dans la constitution d’un patrimoine solide », explique Rafik MAKHLOUF, fondateur de Goldmarket.

Outre les lingots, l’entreprise propose également des pièces d’or d’investissement, plus accessibles, permettant à chaque profil d’investisseur d’adapter sa stratégie en fonction de son budget et de ses objectifs.

GOLDMARKET : un acteur de confiance au coeur de Paris et partout en France

Situé sur la prestigieuse avenue des Champs-Élysées à Paris et partout en France, Goldmarket s’impose comme un acteur de référence dans l’achat et la vente d’or. Son site, Goldmarket.fr, est devenu un outil incontournable pour suivre l’évolution du cours de l’or en temps réel et accéder à une large gamme de produits d’investissement.

L’entreprise se distingue par :

La transparence des prix : cours mis à jour quotidiennement.

La sécurité des transactions : achat et vente réalisés dans un cadre réglementé.

Un accompagnement personnalisé : conseillers disponibles pour guider les clients dans leurs décisions patrimoniales.

Cette approche rassurante attire aujourd’hui aussi bien les particuliers que les professionnels de la gestion de patrimoine.

Une tendance durable

Pour Goldmarket, la hausse du cours de l’or n’est pas un phénomène ponctuel mais une tendance durable. La demande croissante des banques centrales, des investisseurs institutionnels et des particuliers renforce les perspectives haussières pour les années à venir.

«L’or doit être perçu comme un actif stratégique à long terme. Il ne s’agit pas seulement de spéculer sur les variations de prix, mais de protéger et transmettre son patrimoine sur plusieurs générations», insiste Rafik MAKHLOUF.

L’avis des experts : pourquoi acheter de l’or maintenant ?

Plusieurs économistes estiment que l’or pourrait continuer à grimper si l’inflation restait au-dessus des objectifs fixés par les banques centrales. De plus, la raréfaction des nouvelles sources d’approvisionnement en or accentue cette tendance.

Pour les investisseurs souhaitant franchir le pas, Goldmarket met en avant plusieurs avantages :

Accessibilité : possibilité d’investir dès quelques centaines d’euros via des pièces.

Diversification : un outil efficace pour équilibrer un portefeuille dominé par des actions ou de l’immobilier.

Transmission : un actif tangible, transmissible facilement à ses héritiers.

À propos de Goldmarket

Goldmarket.fr est une plateforme spécialisée dans l’or d’investissement. Avec des agences partout en France et une expertise reconnue, l’entreprise accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs décisions d’investissement.

