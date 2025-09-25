Le SEO Summit est devenu le plus grand événement SEO de France

Le SEO Summit est le plus grand événement français du référencement, succédant au SEO by Night depuis février 2024. Organisé au Parc des Princes le 14 octobre prochain, cet événement réunit l'élite du SEO francophone autour des dernières innovations.

Anticipez les révolutions du référencement à l'ère de l'IA générative et découvrez le programme de cette nouvelle édition.

L'ascension du SEO Summit : d'un événement régional à la référence française

L'évolution du SEO Summit illustre parfaitement la maturation de l'écosystème digital français. En quelques années seulement, cet événement est passé du simple rendez-vous de spécialistes à celui de référence incontournable pour tous les professionnels du référencement.

De SEO by Night au SEO Summit : une transformation stratégique

Le tournant s'est opéré en février 2024 à Orléans, lorsque les organisateurs Elliott Bobiet et Alexandre Machado ont officiellement annoncé le remplacement du SEO by Night par le SEO Summit. Cette transition marque une volonté claire d'élargir l'audience et de structurer davantage l'événement. La première édition sous cette nouvelle bannière s'est tenue en décembre 2024 au Grand Rex à Paris, dans un cadre prestigieux qui a immédiatement séduit la communauté SEO française.

L'évolution géographique et symbolique vers le Parc des Princes

Pour l'édition 2025, prévue le 14 octobre, le choix du Parc des Princes n'est pas anodin. Ce déménagement vers le mythique stade du PSG symbolise l'ambition grandissante de l'événement. Ainsi, Paris s'est imposée naturellement comme la ville la plus à même de rassembler les professionnels de toute la France.

L'élargissement du public cible et de l'écosystème

L'évolution du SEO Summit témoigne également d'un changement de paradigme dans l'approche du référencement. Initialement centré sur l'édition de sites web, l'événement s'adresse désormais à un écosystème beaucoup plus large :

Les annonceurs cherchant à accroître leur visibilité

Les professionnels de l'e-commerce

Les consultants et agences spécialisées

Les responsables marketing digital

Cette transformation reflète la démocratisation du SEO et son intégration croissante dans les stratégies marketing globales des entreprises françaises. L’événement bénéficie également de sponsors prestigieux, tels que RocketLinks, première plateforme d'achat d'articles sponsorisés.

Un regroupement d'experts sans précédent : la crème de la crème du SEO français

Le SEO Summit 2025 rassemble de nombreux spécialistes reconnus pour leur expertise technique et leur capacité à innover. Cette programmation d'exception réunit les figures les plus influentes du référencement francophone, chacune apportant sa vision des mutations actuelles du secteur.

Les figures emblématiques du SEO français

Parmi les têtes d'affiche, Sylvain Peyronnet, Co-founder & CEO de Babbar.tech, dévoilera ses dernières recherches sur les réponses d'un GSE. Aux côtés d'Olivier Duffez, référence incontournable du secteur, et de Daniel Roch, spécialiste WordPress et SEO reconnu, ces experts partageront leurs stratégies et travaux avec les participants.

Nelly Kempf, Alan Cladx, Vincent Terrasi, Thomas Meyer, Alexandre Machado, Paul Sanches, Victor da Silva, Elliott Bobiet et Camille Dufossez et bien d'autres complètent cette réunion exceptionnelle. Toutes ces expertises couvrent l'ensemble des problématiques SEO actuelles, du technique au contenu, en passant par l'analyse de données et les nouvelles technologies.

37 conférences pour une approche 100% terrain

Le programme propose au total 37 conférences axées sur la pratique opérationnelle. Ces interventions privilégient les retours d'expérience concrets, les études de cas chiffrées et les techniques immédiatement applicables. Cette programmation dense va permettre aux participants d'anticiper les évolutions du marché avec plusieurs mois d'avance sur la concurrence.

Les Masterclass SEO : la formation d'élite qui précède le SEO Summit

Le 13 octobre, 8 experts de renom dévoilent la seule méthode structurée pour maîtriser le SEO à l'ère de l'IA. Sylvain Peyronnet (Babbar.tech), Olivier Duffez (Ranking Metrics), Alexis Rylko (iProspect) et leurs pairs révèlent comment être visible dans Google ET dans les réponses des LLMs. Une journée intensive, limitée à 40 participants, pour passer du SEO artisanal au SEO augmenté par l'intelligence artificielle. Inclus : des techniques exclusives, networking privé et un accès VIP au SEO Summit.

Révolution SEO 2025 : IA générative, mutations des SERP et nouvelles stratégies

Le secteur du référencement connaît actuellement des transformations sans précédent, portées par l'émergence de technologies disruptives qui redéfinissent les règles du jeu : AI Overviews, LLMs, Agentic SEO... Cette révolution technologique, au cœur des débats du SEO Summit 2025, bouleverse les pratiques et exige des professionnels une adaptation rapide à un écosystème digital en mutation constante.

L'intelligence artificielle générative : un changement de paradigme

L'IA générative transforme radicalement la manière dont les contenus sont créés, optimisés et consommés. Les modèles de langage comme ChatGPT, Claude ou Gemini ne se contentent plus de traiter l'information : ils la génèrent, la structurent et l'adaptent selon des critères de pertinence qui échappent parfois aux référenceurs traditionnels. Cette évolution impose une révision complète des méthodologies de création de contenu, où la valeur ajoutée humaine devient plus que jamais nécessaire.

Les professionnels doivent désormais maîtriser l'optimisation pour les LLMs (Large Language Models), une discipline émergente qui requiert une grande compréhension des mécanismes d'apprentissage automatique. L'enjeu consiste à produire des contenus qui satisfont simultanément les lecteurs, les algorithmes de Google ainsi que les systèmes d'IA générative utilisés par ChatGPT, Perplexity ou Bing Chat.

Mutations des SERP et nouvelles expériences de recherche

Les pages de résultats de Google subissent des modifications profondes avec l'intégration progressive des Search Generative Experiences (GSE). Ces nouvelles interfaces proposent des réponses synthétisées directement dans les SERP, réduisant mécaniquement le trafic vers les sites sources. Cette évolution contraint les référenceurs à repenser leurs stratégies de visibilité :

Optimisation pour les featured snippets et réponses rapides

Développement de contenus multimodaux intégrant texte, images et vidéos

Adaptation aux requêtes vocales et conversationnelles

Prise en compte des critères E-E-A-T renforcés

Le SEO multimodal et l'agentic SEO

Le référencement évolue vers une approche multimodale où textes, images, vidéos et audio doivent être optimisés de manière cohérente. L'agentic SEO, concept émergent présenté au Summit, désigne l'utilisation d'agents IA autonomes pour automatiser certaines tâches de référencement tout en conservant un contrôle humain sur les décisions importantes. Cette approche permet aux professionnels de se concentrer sur les aspects créatifs et analytiques à forte valeur ajoutée.

Informations pratiques et inscription : tout savoir pour participer au SEO Summit 2025

Le SEO Summit 2025 ouvre ses portes pour accueillir les professionnels du référencement dans un cadre d'exception. Retrouvez toutes les informations pratiques pour rejoindre cet événement incontournable du secteur.

Rendez-vous au Parc des Princes

L'événement se déroulera le 14 octobre 2025 au mythique Parc des Princes au 24 rue du Commandant Guilbaud, 75016 Paris, dans un format exclusivement présentiel. Ce choix de lieu symbolique transforme le temple du football parisien en véritable cœur du référencement français. Le Parc des Princes est facilement accessible via les transports en commun parisiens : en métro (lignes 9 ou 10), en bus (lignes 22, 62 et 72) mais aussi en voiture. Les participants sont attendus pour 8h30, avec un démarrage de la conférence d'ouverture à 9h.

Tarifs et modalités d'inscription

Les billets sont disponibles à partir de 199€ pour le pack Essentiel. Les participants aux formules Séminaire & Masterclass bénéficient d'un accès exclusif à la soirée privée du 13 octobre, moment privilégié de networking avec l'élite du SEO français.

Public cible et accessibilité

L'événement s'adresse aux professionnels du Search Marketing : consultants SEO, responsables marketing, chefs de projets web et entrepreneurs.

Organisé par une équipe passionnée depuis 2016, le SEO Summit privilégie le croisement des expertises tech, contenu et branding, créant un environnement unique de partage et d'innovation dans l'écosystème digital français.

Contact et informations

Retrouvez toutes les informations sur le site du SEO Summit : https://seo-summit.fr/

Vous souhaitez en savoir plus sur les Masterclass SEO ? Consultez le site de l’événement : https://seo-summit.fr/masterclass-subscription

Une question ? Contactez l'équipe du SEO Summit : par téléphone au 02.36.47.56.89 ou par email : [email protected]

Pourquoi venir au SEO Summit 2025 ?

Le SEO Summit 2025 marque un tournant décisif dans l'écosystème du référencement français. En s'installant au Parc des Princes, l'événement confirme son statut de référence pour tous les professionnels du digital. Les thématiques abordées préfigurent ainsi l'avenir du SEO : optimisation pour les LLMs, mutations des SERP et IA générative redéfinissent alors les règles du jeu.

