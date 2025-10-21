Clic Campus : l'IA au service d'une nouvelle génération de formations linguistiques personnalisées

Avec sa nouvelle plateforme adaptative, Clic Campus mise sur l'intelligence artificielle pour réconcilier formation linguistique, flexibilité et exigences du monde professionnel.

Une réponse à un besoin de plus en plus pressant

Maîtriser des langues étrangères, mondialisation des échanges, accélération des mutations professionnelles : les formations d’anglais avec le Compte personnel de Formation deviennent un atout stratégique, les solutions de formation doivent se réinventer. C'est dans ce contexte que Clic Campus, organisme de formation français, dévoile une toute nouvelle plateforme d'e-learning, entièrement personnalisée grâce à l'intelligence artificielle.

Spécialisée dans les cours particuliers de langues depuis cinq ans, l'entreprise a mis à profit son expérience et son réseau de formateurs pour créer un outil adapté à la réalité des actifs d'aujourd'hui : manque de temps, besoins spécifiques métiers, mobilité, etc. L'objectif : faire progresser plus vite, plus efficacement, en réduisant les périodes d'apprentissage inefficaces.

Une technologie intelligente au cœur de l'expérience utilisateur

Derrière cette innovation se cache un véritable chantier technologique. Conçue en interne avec l'appui d'un ingénieur IA aujourd'hui associé, la plateforme s'articule autour d'un algorithme d'analyse de profil. Dès l'onboarding, l'utilisateur renseigne son métier, son secteur d'activité, ses centres d'intérêt et ses disponibilités.

Le système génère alors un triple parcours. Un parcours général, axé sur les points faibles identifiés ; un parcours professionnel, spécifique au contexte de travail (ex. : anglais des métiers de la santé ou du BTP) et un parcours personnel, pour intégrer vocabulaire et situations de la vie courante ou des loisirs.

Ce mélange entre intelligence artificielle, analyse de données et savoir-faire pédagogique vise à proposer une formation "vivante", qui s'ajuste en permanence au rythme et aux besoins de chacun.

Une approche hybride : l'humain reste central

L'originalité de Clic Campus réside dans sa capacité à concilier technologie de pointe et accompagnement humain. Si la plateforme délivre des contenus accessibles partout (ordinateur, tablette, mobile), elle s'inscrit dans un dispositif plus large, fondé sur les cours particuliers.

Chaque apprenant est suivi par un formateur attitré et une équipe de coachs pédagogiques, disponibles tout au long du parcours. Les horaires sont adaptables, les modalités souples : certains stagiaires suivent un cours intensif avant une conférence à l'étranger, d'autres avancent à raison de 30 minutes par semaine. L'enjeu est toujours le même : s'adapter à la réalité de la vie professionnelle et personnelle.

Cette flexibilité fait toute la différence, notamment pour une cible prioritaire : les actifs entre 30 et 55 ans, désireux de progresser sans bouleverser leur quotidien.

Une solution stratégique pour les entreprises

La nouvelle plateforme de Clic Campus n'est pas uniquement réservée aux particuliers. Elle s'adresse aussi aux entreprises souhaitant proposer à leurs salariés des formations ciblées, utiles et valorisantes. RH, responsables formation ou managers peuvent y voir une opportunité de développement des compétences sur mesure, en lien direct avec les missions professionnelles.

Les retours sont déjà positifs : gain de temps, motivation renforcée, meilleure intégration des savoirs. Un tableau de bord de suivi permet même d'analyser les progrès et d'ajuster les parcours selon les objectifs de l'entreprise.

Pour tester l'expérience, la version gratuite propose 27 leçons : 3 par parcours. Une première approche pour appréhender la richesse et la finesse du dispositif.

Une ambition claire : accélérer l'apprentissage, sans compromis

En bousculant les codes classiques de la formation en langues, Clic Campus affirme sa vision : rendre l'apprentissage plus rapide, plus pertinent, plus personnel. Ce pari repose sur trois piliers solides : la personnalisation des contenus, la flexibilité des formats, et la présence humaine constante.

Une promesse ambitieuse qui trouve un écho particulier en cette période de rentrée, où bon nombre d'actifs décident de reprendre leur formation en langues avec des objectifs concrets.

Dans un paysage où la formation continue devient un levier stratégique pour l’employabilité et la compétitivité des entreprises, Clic Campus s’impose comme un acteur innovant et agile. En plaçant la personnalisation et l’intelligence artificielle au cœur de son dispositif, l’organisme répond à un double enjeu : offrir une montée en compétences efficace pour les apprenants, tout en s’adaptant aux nouvelles attentes du marché du travail. À l’heure de la rentrée, cette plateforme nouvelle génération marque peut-être un tournant dans la manière d’envisager l’apprentissage des langues.

