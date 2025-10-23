Avis sur Globe Energy : la rénovation énergétique qui change tout

Spécialiste de la rénovation d’envergure, des énergies renouvelables et des diagnostics de performance énergétique, la société Globe Energy s’est progressivement imposée comme un acteur de référence en France. Elle est forte d’une expertise saluée par de nombreux clients.

L’entreprise, qui intervient sur tout le territoire, allie aujourd’hui savoir-faire technique et accompagnement personnalisé pour transformer les habitations en logements plus performants. Avis sur Globe Energy

Des solutions énergétiques adaptées à chaque projet, partout en France

Globe Energy propose à ses clients une rénovation d’ampleur conçue pour optimiser durablement l’efficacité énergétique de votre habitat. L’enjeu est double : réduire significativement vos factures d’énergie tout en contribuant activement à la préservation de l’environnement.

«Nous sommes en effet le partenaire idéal pour concrétiser votre projet de rénovation énergétique, quels que soient vos besoins spécifiques. Notre approche sur mesure s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, en Île-de-France ou sur la Côté d’Azur, et dans l’ensemble des régions françaises», soulignent les dirigeants de l’entreprise française.

Avec une offre complète, Globe Energy couvre l’ensemble des besoins en matière d’amélioration énergétique. L’entreprise propose notamment la pose de panneaux solaires photovoltaïques, l’installation de pompes à chaleur, de ballons thermodynamiques, d’isolation thermique, ainsi que des audits énergétiques détaillés.

Installation Globe Energy

Avis clients Globe Energy : «Très agréable, très efficace, tout est parfait»

Les avis clients de Globe Energy sont nombreux. En effet, en moins d’un an l’entreprise a récolté près de 200 avis vérifiés ! Des clients satisfaits qui montrent régulièrement dans les témoignages que les équipes sont agréables et efficaces. En effet, l’entreprise est notée 4,8/5.

On peut dire que Globe Energy a su gagner la confiance de ses clients grâce à un service de qualité et une écoute attentive de leurs besoins. Cette note élevée reflète l'engagement de l'entreprise à offrir des prestations soignées et à maintenir une relation client irréprochable.

Les témoignages révèlent également une expertise technique appréciée, avec des interventions rapides et adaptées. En somme, Globe Energy se distingue par son professionnalisme et sa capacité à satisfaire ses clients sur le long terme.

Avis de Michael L. Note : 5/5

Très bien, bon travail.

Avis de José V. Note : 5/5

Installation réalisée comme prévu sans problème.

Avis de Lorraine L. Note : 5/5

Personne très bien, bonne communication, bon boulot! Peut être à revoir l’heure d’arrivée sinon rien à dire ! Je recommande fortement !

Avis de Patrick M. Note : 5/5

Bon travail. Ouvrier sérieux. Polis et souriant.

Avis de Yvan H. Note : 5/5

Équipe très efficace, et respectueuse, je recommande cette entreprise qui a fait du bon travail.

Avis de Bruno L. Note : 5/5

Équipe très performante et rigoureuse, a trouvé la solution pour la descente du câble. Je recommande !

Avis de Florence B. Note : 5/5

Tout est parfait. Les deux messieurs très professionnels

Avis de Maud B. Note : 5/5

Équipe très agréable, très efficace, tout est parfait.

Pour découvrir l’étendue de l’expertise de Globe Energy et consulter les nombreux avis clients, rendez-vous sur le site officiel de l’entreprise, et sur le site internet Avis Vérifiés.

Installation Globe Energy

Globe Energy : une réputation solide et des clients convaincus

En cette fin d’année 2025, Globe Energy se distingue comme l’une des entreprises les plus plébiscitées du secteur, avec une note moyenne de 4,8/5 sur le célèbre site de notation Avis Vérifiés, avec près de 200 avis clients déposés.

Qualité des prestations, engagement des équipes, accompagnement personnalisé et suivi dans le temps : les clients mettent en avant de nombreux éléments vantant les mérites de l’entreprise.

«La confiance et la proximité avec nos clients sont au cœur de notre démarche. Les témoignages reflètent le sérieux et le professionnalisme de nos équipes sur le terrain, ainsi que l’utilisation de technologies parmi les meilleures du marché pour équiper le domicile de nos clients, ou les locaux des professionnels», précisent les responsables de Globe Energy.

Grâce à ces interventions, les clients réalisent des économies d’énergie substantielles, tout en améliorant leur confort thermique, en été comme en hiver. Les installations photovoltaïques permettent par ailleurs de réduire l’empreinte carbone qui représente un atout majeur pour l’avenir de la planète.

Un accompagnement complet, de l’étude à la finalisation du projet

Contrairement à de nombreux acteurs du marché, Globe Energy assure un suivi rigoureux à chaque étape du chantier de rénovation énergétique, des démarches administratives jusqu’à la livraison du projet.

Cette approche globale garantit ainsi une rénovation fluide et efficace, adaptée aux attentes de chaque client.

Annonceur : Globe Energy

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.