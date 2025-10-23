Buffalo Grill : Le poulet la star de la nouvelle carte 2025

Il y a du changement dans l’air chez Buffalo Grill. Connue depuis toujours pour ses pièces de bœuf grillées et son ambiance dépaysante qui nous fait voyager aux USA, l’enseigne surprend en 2025 avec le poulet qui sera la star de la nouvelle carte.

Tenders croustillants, recettes copieuses et sauces relevées : Buffalo Grill s’ouvre à une nouvelle génération de gourmands, plus urbaine, plus jeune, et toujours en quête de saveurs accessibles sans compromis sur la qualité.

Une révolution gourmande dans les restaurants de viande

Buffalo Grill, c’est une véritable institution. Depuis plus de 40 ans, la chaîne séduit les amateurs de grillades généreuses et d’ambiances conviviales. Mais en 2025, place à une nouvelle ère culinaire : le poulet arrive dans une nouvelle forme.

Les restaurants de viande ne se limitent plus au bœuf. Désormais, la carte poulet de Buffalo Grill devient la star des assiettes, dans des versions plus actuelles, plus croustillantes, et toujours aussi copieuses. L’idée ? Proposer un choix plus large pour satisfaire toutes les envies, sans jamais trahir l’esprit Buffalo Grill : la convivialité, la générosité et le goût vrai.

Le poulet Buffalo Grill : du croustillant, du goût et du caractère

Des tenders irrésistibles ! Les nouveaux tenders de poulet Buffalo Grill sont déjà sur toutes les lèvres. Préparés à partir de vrais filets de poulet, ils allient texture crunchy à l’extérieur et tendresse fondante à l’intérieur. Et pour ceux qui aiment une touche relevée, vous pouvez choisir d’ajouter la Sauce Mayonnaise Spicy qui apporte juste ce qu’il faut de piquant pour que chaque bouchée soit à votre goût.

Des recettes pensées pour tous

Buffalo Grill conserve ce qui a toujours fait sa force : le goût du partage et des bons moments. C’est pourquoi les nouvelles carte de poulet s’adressent à tous les amateurs de chicken qui souhaitent se régaler entre amis ou en famille.

Le résultat ? Des plats copieux à un excellent rapport qualité-prix. Comme toujours chez Buffalo Grill, on en a pour son argent !

Un virage savoureux pour répondre aux envies des clients

Dans un contexte où les Français recherchent de plus en plus le plaisir à prix juste, Buffalo Grill frappe fort. En misant sur le poulet, l’enseigne offre des menus plus accessibles sans rogner sur la qualité. Les pièces sont soignées, les portions généreuses et le goût est bien là.

Ce choix stratégique vient répondre à une demande claire : manger un poulet savoureux, sans se ruiner. Et c’est précisément ce que promet cette nouvelle carte de poulet 2025, qui réussit à combiner plaisir, budget et convivialité.

Burger Tenders de Buffalo Grill

Une expérience toujours aussi conviviale : en famille, entre amis…Etc

Chez Buffalo Grill, on ne vient pas seulement pour manger. On vient pour partager un bon moment, en famille ou entre amis. Et le poulet s’y prête à merveille ! Que ce soit autour d’un menu complet ou d’un burger croustillant, tout est pensé pour raviver l’esprit du repas convivial.

Une carte qui reflète l’évolution des goûts

Longtemps considéré comme une alternative légère, le poulet est devenu un produit tendance, notamment chez les jeunes. Buffalo Grill a écouté les désirs de ses clients : en 2025, l’enseigne ne se contente pas d’ajouter une option, elle fait du poulet un nouveau pilier de sa carte.

Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large : manger gourmand sans excès, redécouvrir des classiques revisités et adopter une cuisine plus moderne et équilibrée. Le tout, sans perdre la générosité et l’authenticité qui font le succès de la marque depuis toujours.

Des recettes pour tous les appétits

Des pièces de poulet savoureuses, des burgers croustillants, des salades fraîches et gourmandes, et bien sûr les tenders incontournables : la carte de poulet Buffalo grill mise sur la diversité. Chaque plat a été pensé pour plaire à tous les profils : les amateurs de sensations fortes y trouveront des saveurs épicées, tandis que les plus classiques pourront se régaler de recettes plus douces et familiales.

Tenders de Buffalo Grill

Le restaurant préféré pour passer un moment en famille ou entre amis

Buffalo Grill reste fidèle à sa mission : rassembler autour de la table. Et cet enrichissement de la carte poulet de Buffalo Grill avec des propositions plus tendance. Les familles peuvent désormais profiter d’une offre plus variée, adaptée aux goûts de chacun et tout le monde repart le sourire aux lèvres.

Copieux, savoureux et convivial, le nouvelle offre poulet s’inscrit parfaitement dans la philosophie maison : offrir le meilleur de la restauration à table, sans prise de tête et à prix juste.

Annonceur : Buffalo Bill

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.