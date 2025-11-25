Neuf vs Ancien : comment choisir pour un investissement locatif ?

Investir dans l’immobilier locatif pose très vite une question simple… mais loin d’être évidente : faut-il choisir un bien neuf ou un bien ancien ?

Les avis sont souvent tranchés : certains ne jurent que par le charme et le potentiel de l’ancien, d’autres défendent le confort et la sécurité du neuf.

En réalité, il n’existe ni bon ni mauvais choix absolu. Un même bien peut être adapté à un investisseur… et totalement inadapté à un autre. Tout dépend de votre situation personnelle : votre budget, votre tolérance au risque, le temps que vous êtes prêt(e) à consacrer à votre projet, votre envie (ou non) de gérer des travaux et des locataires, mais aussi votre façon de vivre et vos projets à long terme.

À la fin de votre lecture, il ne s’agira pas de savoir si le neuf est “mieux” que l’ancien, ou l’inverse, mais de répondre à une question beaucoup plus utile : quel type de bien correspond le mieux à votre profil d’investisseur et à votre manière de vivre votre projet locatif ?

Neuf vs ancien : de quoi parle-t-on exactement ?

Qu’est-ce qu’un bien neuf en investissement locatif ? Un logement neuf est un bien qui n’existe pas encore au moment de l’achat. Il est vendu en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), ce qui signifie que l’acquéreur achète un appartement “sur plan”, avant sa construction ou durant son avancement.

Qu’appelle-t-on un bien ancien ?

À l’inverse, un bien ancien est un logement déjà construit et souvent déjà occupé ou ayant connu plusieurs propriétaires. Mais cette catégorie est bien plus vaste qu’il n’y paraît : l’“ancien” peut aller d’un immeuble du XIXᵉ siècle… à une résidence des années 2010.

Contrairement au neuf qui offre une typologie homogène, l’ancien se caractérise par une grande hétérogénéité. Deux biens anciens peuvent avoir le même prix au mètre carré… mais nécessiter des budgets et des travaux très différents. L’ancien demande donc une analyse plus fine et plus personnalisée afin d’anticiper correctement les coûts et les travaux futurs.

Pourquoi la France a besoin à la fois de neuf et d’ancien rénové ?

Lorsque l’on compare le neuf et l’ancien, il peut être tentant d’opposer deux modèles. En réalité, ces deux segments sont complémentaires et répondent à des besoins différents, mais tout aussi essentiels.

Rénover l’ancien : une nécessité pour améliorer le confort et la performance énergétique

Une large partie du parc immobilier français est vieillissant. De nombreux logements souffrent encore :

d’un manque d’isolation,

d’un confort thermique insuffisant,

d’équipements dépassés,

ou d’une empreinte énergétique trop élevée.

La rénovation des bâtiments existants est donc indispensable, non seulement pour améliorer le bien-être des occupants, mais aussi pour réduire l’impact environnemental du parc immobilier. Certaines rénovations permettent d’atteindre des niveaux de performance bien meilleurs, comme la réduction des déperditions de chaleur ou l’amélioration de la ventilation.

Ce besoin touche particulièrement les immeubles anciens situés en centres-villes historiques, où la construction neuve est très limitée. Chaque rénovation contribue ainsi à maintenir l’attractivité et la qualité de vie dans ces quartiers.

Construire du neuf : répondre à une demande de logements toujours plus forte

En parallèle, la France fait face à une crise du logement : les grandes villes attirent chaque année de nouveaux habitants, qu’il s’agisse :

de personnes qui déménagent pour une opportunité professionnelle,

de nouveaux arrivants provenant d’autres régions,

ou de populations venues de l’étranger.

Ces flux créent une demande importante en logements, particulièrement dans les métropoles comme Bordeaux, Lyon, Marseille ou Paris. Pour y répondre, il est nécessaire de construire davantage. Or, construire en plein centre-ville est de plus en plus complexe : le foncier y est rare et coûteux.

C’est pourquoi les villes s’étendent vers de nouveaux quartiers, souvent accompagnés de nouvelles infrastructures :

extensions de lignes de métro et de tramway,

nouveaux réseaux de transport,

aménagements urbains facilitant la mobilité.

Dans ces zones, le neuf offre une réponse adaptée : logements modernes, espaces mieux optimisés, extérieurs plus fréquents, et meilleure maîtrise des coûts énergétiques pour les occupants.

Critère n°1 : se connaître soi-même comme investisseur

Votre appétence aux risques

Le neuf et l’ancien ne présentent pas le même niveau d’aléa. Il est donc essentiel de savoir combien d’incertitude vous êtes prêt(e) à accepter.

Investir dans le neuf offre une visibilité largement supérieure :

logements conformes aux dernières normes,

absence de gros travaux à prévoir,

garanties légales,

performance énergétique maîtrisée.

Le rendement peut être légèrement moins élevé, mais il est plus stable et plus prévisible.

Investir dans l’ancien peut offrir un potentiel de rendement plus élevé, notamment dans le cadre de rénovations bien menées ou d’une bonne négociation. En contrepartie, il faut accepter :

des travaux dont le coût peut évoluer,

des imprévus techniques,

des risques de vices cachés,

des aléas de gestion plus fréquents.

Votre temps disponible : un facteur trop souvent sous-estimé

L'investissement dans l’ancien demande généralement plus de temps et de disponibilité. À l’inverse, le neuf est conçu pour limiter les interventions du propriétaire au strict minimum. Il s’adresse particulièrement aux investisseurs souhaitant sécuriser leur projet sans y consacrer trop de temps.

Votre tolérance à la charge mentale

Derrière chaque investissement se cache une réalité parfois oubliée : la charge mentale.

Dans l’ancien, il est fréquent de devoir répondre à des sollicitations variées. Même si certaines demandes sont mineures, leur accumulation peut être pesante, surtout lorsque l’on a déjà une vie professionnelle et personnelle bien remplie.

Le neuf, avec ses garanties et son absence de travaux, réduit fortement ce type de situations, permettant un quotidien plus serein.

Comparer les coûts d’acquisition : neuf vs ancien

Au-delà des aspects pratiques ou de la gestion, le premier critère qui influence un investissement locatif reste souvent le coût d’acquisition. Pourtant, comparer le neuf et l’ancien uniquement sur le prix affiché est une erreur fréquente. Plusieurs paramètres, frais de notaire, TVA, travaux ou ameublement, peuvent modifier complètement le budget final.

Prix d’achat et frais de notaire : un écart qui peut surprendre

À première vue, les logements neufs sont souvent perçus comme 20 % plus chers que les logements anciens. Cette différence existe effectivement, car :

le foncier coûte cher,

les normes de construction sont exigeantes,

les matériaux performants ont un coût plus élevé.

Cependant, lorsqu’on intègre les frais de notaire, l’écart se réduit rapidement :

Neuf : 2 à 3 % du prix d’achat,

Ancien : 7 à 8 %.

Sur un bien de 200 000 €, cela représente une différence de frais allant de 3 000 € à 16 000 €. À ce stade, une part importante de l’écart initial est déjà compensée.

TVA et dispositifs fiscaux : un avantage propre au neuf

Le neuf permet également de profiter de leviers financiers spécifiques, selon les situations :

Zones à TVA réduite (5,5 %) en résidence principale, qui peuvent diminuer fortement le prix du bien.

Prêt à Taux Zéro (PTZ) dans certains secteurs, facilitant l’acquisition pour les primo-accédants.

Récupération de la TVA (20 %) dans les résidences de services via un bail commercial, une particularité qui peut réduire le coût global de manière significative.

Dans certains cas, un bien neuf affiché plus cher peut finalement revenir au même prix, voire moins cher que l’ancien une fois toutes les variables intégrées.

Travaux et ameublement : le vrai coût caché de l’ancien

Dans l’ancien, le prix affiché n’est jamais le prix final. Il faut tenir compte :

des travaux, souvent à partir de 1 000 €/m² dans le cadre d’une rénovation complète ;

des imprévus, car une fois les murs ouverts, des surprises peuvent apparaître (réseaux anciens, humidité, normes non conformes…) ;

du mobilier, indispensable si l’on souhaite louer en meublé ;

des mises aux normes éventuelles (électricité, ventilation…).

Ces éléments peuvent faire grimper très rapidement la facture globale, parfois au-delà du coût d’un bien neuf équivalent.

Une analyse globale plutôt qu’un simple prix au mètre carré

Comparer le neuf et l’ancien sur le seul critère du prix au mètre carré est une démarche trompeuse. Il faut intégrer :

le prix d’achat,

les frais de notaire,

les travaux,

le mobilier,

l’éventuelle récupération de TVA,

la performance énergétique (et donc les charges futures),

la durée de vie des matériaux et équipements.

Lorsqu’on additionne tous ces paramètres, le neuf peut s’avérer plus compétitif qu’il n’y paraît, tandis que l’ancien peut réserver des surprises, bonnes comme mauvaises.

Neuf ou ancien : comment trancher concrètement ?

Avant même de comparer les rendements, posez-vous les questions suivantes :

Combien de temps suis-je prêt(e) à consacrer à mon investissement ?

L’ancien nécessite plus de suivi (travaux, réparations, turnover…).

Le neuf limite fortement les interventions.

Quel niveau de complexité suis-je prêt(e) à gérer ?

Réglementations, DPE, devis, gestion technique…

Le neuf réduit ces problématiques grâce aux garanties et aux normes récentes.

Quelle est ma tolérance au risque ?

L’ancien peut offrir un rendement supérieur… si tout se déroule comme prévu.

Le neuf apporte plus de certitudes et de visibilité.

Ai-je envie de gérer des locataires au quotidien ?

La location meublée dans l’ancien génère davantage d’allers-retours et de maintenance.

Une résidence gérée permet de recevoir un loyer sans se préoccuper de la gestion.

Quels sont mes objectifs à long terme ?

Construire un patrimoine stable ?

Optimiser ma fiscalité ?

Préparer un complément de revenu ?

Minimiser le temps passé ?

Votre réponse à ces questions vous orientera naturellement vers l’une ou l’autre solution.

Le neuf : stabilité, sécurité et visibilité

L’investissement dans le neuf correspond généralement aux personnes qui recherchent :

une gestion simplifiée,

une visibilité financière (loyer contractuel, absence de travaux),

une performance énergétique élevée,

un projet aligné avec un niveau de risque maîtrisé.

C’est un choix pertinent pour les investisseurs qui souhaitent sécuriser leur projet et éviter la charge mentale liée aux imprévus.

L’ancien : souplesse, potentiel, mais davantage d’incertitude

L’ancien peut offrir :

une rentabilité potentielle plus forte,

la possibilité de valoriser un bien grâce à des travaux,

des opportunités de négociation,

une localisation parfois plus centrale.

Mais ce potentiel s’accompagne de responsabilités supplémentaires :

gestion des travaux,

risques de dépassement de budget,

suivi de la copropriété,

turnover plus fréquent,

aléas techniques plus nombreux.

L’ancien convient davantage à des investisseurs prêts à investir du temps, à accepter une part d’imprévu et à s’impliquer plus dans leur projet.

Se faire accompagner pour choisir sereinement

Choisir entre un investissement dans le neuf ou dans l’ancien peut s’avérer complexe, surtout lorsque l’on manque de recul ou que l’on débute. Les enjeux financiers, techniques et patrimoniaux sont importants, et il est normal d’avoir des doutes. C’est pourquoi s’appuyer sur l’expertise d’un professionnel peut aider à prendre une décision plus éclairée et plus sereine.

Pourquoi se faire accompagner par un expert Valority ?

Les experts Valority vous aident notamment à :

identifier votre profil investisseur, vos objectifs et votre niveau d'appétence au risque ;

clarifier votre capacité d’épargne et structurer votre budget sans mettre en danger vos projets personnels ;

clarifier votre capacité d’épargne et structurer votre budget sans mettre en danger vos projets personnels ; analyser en détail les différences entre neuf et ancien selon votre situation ;

établir des simulations comparatives pour mesurer l’effort d’épargne, les charges, la fiscalité et la rentabilité potentielle ;

sélectionner des solutions adaptées : bien neuf classique, résidence gérée, gestion déléguée, etc.

Cet accompagnement global vous permet d’avancer en confiance et d’éviter les erreurs fréquentes des investisseurs débutants.

Si vous souhaitez en savoir plus, échanger sur votre situation ou obtenir une première étude personnalisée, vous pouvez visiter le site de Valority.

Annonceur : Valority

La rédaction de CNEWS n'a pas participé à la réalisation de ce contenu.